سمرقند تبرم اتفاقية دعم لحقوق المرأة وصغار المزارعين خلال المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في أوزبكستان

اتفاقات بقيمة 1.88 مليار دولار أميركي أبرمت خلال منتدى الاستثمار الغذائي الزراعي المنعقد في أوزبكستان

سمرقند، أوزبكستان،, 11 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- ضمن إطار فعاليات المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المنعقد في سمرقند، عاصمة أوزبكستان، يومي الخميس 7 سبتمبر والجمعة 8 سبتمبر2023، أعلن المشاركون عن إبرامهم اتفاقية جديدة حددت الأولويات الرئيسة للتعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي.

ويشار إلى أن المؤتمر المذكور هو من تنظيم حكومة أوزبكستان، بمساعدة فنية من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة - الفاو.

وفي التفاصيل، استضافت حكومة أوزبكستان المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في مجمع "درب الحرير" في سمرقند، بمبادرة من رئيس البلاد، السيد شوكت ميرضيايف، وبحضور وزراء ودبلوماسيين قدموا من أكثر من 30 دولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية، وكذلك عن مؤسسات مالية ومصرفية.

وأكد المشاركون على أن تغير المناخ، واستنزاف الموارد المائية، وتدهور الأراضي الزراعية هي التحديات الرئيسة التي تتهدد الأمن الغذائي حول العالم.

إلى ذلك، قامت البلدان المشاركة بتعداد الأهداف الرئيسة لإعلان سمرقند، وقد اشتملت على النقاط التالية:

تطوير الزراعة، من خلال استخدام طرق وأساليب زراعية صديقة للبيئة تحافظ على التنوع البيولوجي وتعززه، مع الاستفادة المثلى من الموارد المائية؛

الترويج للعادات الغذائية الصحية بين السكان، ولاسيما الأطفال والمراهقين منهم، من خلال تنفيذ مبادرات غذائية شاملة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛

توسيع نطاق حقوق المرأة لتطال المناطق الريفية، فتزداد بالتالي مشاركة النساء في الأنظمة الغذائية الزراعية؛

توجيه كافة أوجه الدعم الحكومي إلى صغار المزارعين والمزارع العائلية، وزيادة الدعم المالي المقدم لهؤلاء، إلى جانب تعزيز قدرتهم على إنتاج الموارد الطبيعية واستخدامها.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، أكد الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة - الفاو على أن " هذا المؤتمر هو بمثابة فرصة واعدة لاستعراض حالة الأمن الغذائي العالمي، في ظل التغييرات الطارئة على أنظمة الزراعة الغذائية، وهو يمهد الطريق نحو تطبيق خطة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف شو دونيو أن "بعضاً من الحلول المقترحة لبلوغ الأهداف المحددة مسبقاً يشمل تحسين الإنتاج، وتوفير إمدادات مستدامة بالاعتماد على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية السلسة، إلى جانب ضمان توافر المواد الغذائية وتسهيل طرق الوصول إليها وإتاحتها للناس بأسعار معقولة".

ومن جهته، صرح السيد عزيز فويتوف، وزير الزراعة في أوزبكستان، قائلاً:

"في الوقت الراهن، لا بد من توجيه كافة أوجه الدعم إلى مزارعينا، وإلى الشركات التي تعمل في القطاع الزراعي في أوزبكستان. وفي هذا الإطار، تعلن الحكومة عن التزامها بإعادة هيكلة شبكة الزراعة الغذائية في البلاد، وبالتخطيط لجذب كبار العلماء المتخصصين في هذا المجال من أرجاء العالم، بهدف تعزيز إمكانيات القطاع الزراعي في البلاد، وتوفير أغذية بنوعية جيدة وجودة عالية للسكان. في سياق المؤتمر، تطرقنا إلى ضرورة توفير حلول وابتكارات جديدة في هذا المجال لكافة أرجاء العالم، وشكلت هذه الحلول البنية الأساسية التي يستند عليها إعلان سمرقند".

وفي تصريحها أمام المؤتمر، قالت شارلوت أدريان، سفيرة الاتحاد الأوروبي في جمهورية أوزبكستان: "يسلط هذا المؤتمر الضوء على حشد الجهود الدولية وتوحيدها، بهدف توفير إمدادات غذائية آمنة ومغذية للسكان. وفي هذا الإطار، يتعاون الاتحاد الأوروبي مع وزارة الزراعة في أوزبكستان على مشاريع في قطاعي الموارد المائية وري المحاصيل، بغية توفير مواد غذائية عالية الجودة وصحية لكافة فئات الشعب في أوزبكستان ".

وإلى جانب فعاليات المؤتمر الرئيسية، شهد يوم 8 سبتمبر أيضاَ انعقاد منتدى الاستثمار الغذائي الزراعي، وتخلله توقيع اتفاقات بقيمة إجمالية بلغت 1.88 مليار دولار أميركي.

واشتملت الاتفاقات المبرمة على ما يلي:

استثمارات مباشرة بقيمة 857.3 مليون دولار أميركي من خلال 24 مشروعاً؛

مِنح وإعانات من المؤسسات التمويلية الدولية بقيمة تناهز 707.5 ملايين دولار أميركي؛

اتفاقات تجارية بقيمة 319.2 مليون دولار أميركي.

وقد شاركت في هذه الاتفاقات أكثر من 100 شركة من 26 دولة.

في سياق متصل، تخللت فعاليات المؤتمر حلقات نقاش شارك فيها نحو 150 عالماً أجنبياً من 26 بلداُ، إلى جانب 200 عالم من أوزبكستان. وناقش تجمع العلماء الكبير هذا إمكانية التعاون والعمل المشترك في مشاريع بحثية مستقبلية.

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، تفضلوا بزيارة الرابط التالي https://icfs.agro.uz/.

للاطلاع على البيان الصحفي لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة - الفاو حول المؤتمر الدولي للأمن الغذائي، يرجى زيارة الرابط التالي https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-international-conference-food-security-uzbekistan-2023/en.

Ministry of Agriculture, Republic of Uzbekistan SOURCE