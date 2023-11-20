سوجيرن تكشف عن تقرير "حالة التسويق للوجهات السياحية لعام 2024" الأول من نوعه

سان فرانسيسكو، 20 نوفمبر 2023 /PRNewswire / -- سوجرين (Sojern) ، يسر المنصة الرائدة بشؤون التسويق الرقمي للسفر والسياحة أن تعلن عن إصدار تقرير حالة تسويق الوجهات السياحية " حالة التسويق للوجهات السياحية " لمنظمات التسويق للوجهات السياحية (DMOs). هذا التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه والصادر نتيجة التعاون والشراكة بين سوجيرن (Sojern) و Digital Tourism Think Tank (DTTT) ، وبدعم من Brand USA و Destination Canada ولجنة السفر الأوروبية European Travel Commission ، يسلط الضوء على آخر التوجهات والتحديات التي تُحيط بنطاق هذه الصناعة.

واستنادًا إلى أفكار ورؤى ما يقرب من 300 منظمة تسويقية للوجهات السياحية والدوائر الحكومية وشركات السياحة لتابعة لها حول العالم، فإن هذا التقرير يستطلع استراتيجيات تسويقية فعالة للمسافرين المهتمين بالوجهات السياحية ويقدم لمحة عن مستقبل تسويق الوجهات. أعدت سوجيرن (Sojern) هذا التقرير لضمان حصول عملائها بمختلف الوجهات العالمين على رؤى تسويقية أكثر شمولاً.

وكشف التقرير إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والتضخم وتكلفة المعيشة تحمل تأثيراً بالغاً على الاستراتيجيات، حيث اعتبر أكثر من 50% من المشاركين فيه أن هذه المجالات تتطلب تخطيطًا دقيقًا. صرحت نورين هنري، الرئيس التنفيذي للإيرادات في سوجيرن (Sojern): "نظرًا لأن مجال السفر يشهد تحولًا سريعًا، فإننا نظل ملتزمين بدعم الوجهات للتعامل مع هذه التغييرات بفعالية". "إن الأفكار التي تم الكشف عنها في تقريرنا تسلط الضوء على الأولويات الإستراتيجية لمسوقي الوجهات السياحية والنهج الشامل للتسويق الرقمي، بالإضافة إلى توضيح مدى أهمية تعزيز السياحة المستدامة والمتنوعة وتلبية رغبة المستهلكين المتزايدة ضمن تجارب فريدة من نوعها. إن العمل مع شركاء استراتيجيين ومتمكنين تقنياً مثل سوجيرن (Sojern) من شأنه أن يضمن النجاح في بيئة ديناميكية وتنافسية بشكل متزايد."

اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) وعرقلة منظمات التسويق للوجهات السياحية (DMOs).

الذكاء الاصطناعي تسبب في إحداث ثورة في عالم التسويق وسيكون له تأثيراً بالغاً على كيفية تسويق الوجهات للمسافرين. وفقًا للنتائج، يتوقع مسؤولو منظمات التسويق للوجهات السياحية أن يتجلى تأثير الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر وضوحًا في إنشاء المحتوى، حيث يتوقع ما يقرب من النصف (49%) بحدوث تأثيرًا بالغًا. إن الأعداد المتزايدة من أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل العمليات الإبداعية، بدءً من المحتوى ممتد الصياغة وحتى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، ترى 40% من منظمات التسويق للوجهات السياحية إمكانات هائلة في الذكاء الاصطناعي من حيث التحليل والتنبؤ، و38% لتحليل البيانات وتفسيرها، و37% لتخصيص المحتوى التسويقي. ورغم ذلك، فإن 71% من تلك المنظمات أقل ثقة في الوقت الحالي ويرون تأثيرًا محتملًا ضئيلًا في قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء الويب والتطبيقات والمنصات لفرقهم، ونسبة 63% ترى نفس الأمر في التسويق التحادثي. يرى مسؤولو التسويق المباشر التأثير الأقل لأدوات الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بإنشاء الحملات وتحسينها بنسبة (29%)، والوسائط الإبداعية بنسبة (25%)، وإنشاء الويب والتطبيقات والمنصات بنسبة (25%).

منح الأولوية لاستثمارات الوسائط الرقمية المدفوعة باعتبارها مهيمنة على ميتا (Meta)

يقوم ستة وتسعون بالمائة من منظمات التسويق للوجهات السياحية (DMOs) بضخ استثمارات هائلة في الوسائط المدفوعة كعنصر أساسي لتحقيق أهدافها التسويقية. ومن الجدير بالذكر أن 58% يتبعون نهجًا دائمًا حيث يستمرون في ضخ الاستثمارات طوال العام بينما يستثمر 38% بصورة موسمية ويستثمر 21% فقط عند ظهور فرص محددة. تحافظ إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي على مكانتها الواعدة، كما هو الحال مع التسويق عبر محركات البحث (SEM)، حيث صنفها 96% و95% على التوالي من منظمات التسويق للوجهات السياحية على أنها ذات أهمية عالية أو متوسطة.

تشتمل أهم أشكال وصور القنوات على 94% من الإعلانات المحلية أو المحتوى المموّل، و85% من الإعلانات بالصور أو الفيديو، و78% من إعلانات البث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يبدو التلفزيون المتصل (CTV) وسيلة دعاية واعدة حيث يعتبره أكثر من نصف المشاركين أن أهميته متوسطة إلى مرتفعة.

تظل منصات إنستغرام (Instagram) وفيسبوك (Facebook) أهم المنصات الدعائية عندما يتعلق الأمر بمنح الأولوية للاستثمار في وسائل التواصل والمحتوى، حيث صنف 45% و35% على التوالي من جميع المشاركين قنوات ميتا على أنها قناة الدعاية الأكثر أهمية بالنسبة لهم. على الرغم من سعة الانتشار والرواج الضخم الذي حظى به تطبيق تيك توك (TikTok) عالمياً، إلا أن الاستثمار فيه لم ينمو بعد إلى المستوى الذي قد يتوقعه البعض، حيث صنفه 5% فقط على أنه القناة الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

تغيير الاستراتيجيات بشأن البيانات والخصوصية

أشار أربعة وخمسون بالمائة من كافة المشاركين أن البيانات توفر القيمة الأكبر لمجال التخطيط التسويقي. يتم استخدام البيانات الديموغرافية (88%) في أغلب الأحيان لتوجيه القرارات وتليها البيانات السلوكية (79%). ورغم ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على البيانات يفرض تحدياته الخاصة. نظرًا للعقبات الثلاثة الأشد إلحاحًا أمام النجاح وهي عدم تكامل البيانات عبر القنوات (52%)، وارتفاع تكلفة الحصول على البيانات (46%)، ومحدودية الوصول إلى البيانات عالية الجودة (42%)، يتضح لنا سبب فائدة البيانات الديموغرافية حاليًا باعتبارها البديل الأساسي لاتخاذ القرار في عمليات التسويق الرقمي.

وفي ظل إيقاف Google لملفات تعريف الارتباط للأطراف الثالثة والمقرر إجراؤها في منتصف عام 2024، صرح 37% من المشاركين عن وجود تأثير بالغ لهذه الخطوة، بينما صرح 15% من المشاركين إن هذه التغييرات لها تأثير بسيط على استراتيجياتهم الحالية. تتخذ منظمات التسويق للوجهات السياحية إجراءات للتخفيف من آثار هذه التغييرات في خصوصية البيانات، حيث يخطط 60% للتركيز على المحتوى الاجتماعي و58% إعطاء الأولوية للحصول على المزيد من بيانات الطرف الأول. وكشف التقرير أن عدم القدرة على تتبع البيانات الصحيحة يمثل إشكالية كبيرة، مع تزايد أهمية الحصول على بيانات الطرف حالياً أكثر من أي وقتٍ مضى. منظمات التسويق للوجهات السياحية يمكنها الاستفادة من التركيز الحالي على البيانات الديموغرافية والتحديات المتعلقة بالبيانات من خلال الشراكة مع خبراء تسويق معتمدين ومتخصصين بوجهات السفر لتقديم بيانات عالية الجودة يمكن دمجها وتنشيطها بسلاسة عبر القنوات والأجهزة.

منح الأولوية للأهداف البيئية والاجتماعية

وتقوم منظمات التسويق للوجهات السياحية بتكييف استراتيجياتها استجابة لاتجاهات معينة مثل الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول. منظمات التسويق للوجهات السياحية الأوروبية لها قدم السبق في منح الأولوية للاستدامة البيئية (62% لتغير المناخ، 56% للتنوع البيولوجي) مقارنة بكندا (29% لتغير المناخ، 24% للتنوع البيولوجي) ومنظمات التسويق للوجهات السياحية الأمريكية (8% لتغير المناخ، 33% للتنوع البيولوجي).

تؤكد العديد من منظمات التسويق للوجهات السياحية على التنوع الاجتماعي والاستدامة في استراتيجياتها، حيث تشير الأرقام إلى أن 42% من المشمولين بالاستطلاع يعطون الأولوية للمساواة بين الجنسين، و45% من منظمات التسويق للوجهات السياحية الأوروبية و40% من منظمات التسويق للوجهات السياحية الأمريكية يعطون الأولوية بشدة لإمكانية الوصول للزوار ذوي الإعاقة. قال حوالي 35% من جميع المشاركين إن الاستراتيجيات الخاصة بالمجتمعات الأخرى والتي تم منحها الأولوية بقوة، وأهمية مماثلة بنسبة (34%) لتعزيز التنوع الاجتماعي والاقتصادي.

احتضان أولويات التسويق التعاوني

يستثمر سبعون إلى ثمانون بالمائة من منظمات التسويق للوجهات السياحية العالمية بشكل نشط في حملات الشركاء بنفس الصناعة، أو التسويق التعاوني ، وهو نهج تعاوني حيث تتعاون منظمات التسويق للوجهات السياحية مع أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية المحلية للترويج لوجهات السفر السياحية.

محفزات الحملات التعاونية تتضمن تشجيع الاستثمار التسويقي الشامل (58%)، وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور (54%)، وتقاسم التكاليف (46%). يجدر بالذكر أن 70% من منظمات التسويق للوجهات السياحية تتبنى أنشطة الحملات التسويقية "المسار الكامل". وفي ظل استمرار تعرض صناعة السفر والوجهات السياحية إلى التغيرات، يجب على منظمات التسويق للوجهات السياحية المواكبة وإظهار القدرة على التكيف والتركيز على البيانات وتنمية القدرات القوية من خلال استراتيجيات التسويق للوجهة الخاصة بها.

للاطلاع على منهجية الاستطلاع الكاملة، يمكنك تنزيل تقرير " حالة التسويق للوجهات السياحية لعام 2024 " هنا .

نبذة عن Sojern

تعتبر سوجيرن (Sojern) منصة رائدة لتسويق السفر مصممة لتعزيز النمو والربحية بمجال السفر والسياحة. منصة سوجيرن (Sojern) لتسويق السفر عبارة عن مجموعة من البرامج والخدمات سهلة الاستخدام والتي توفر رؤى استثنائية للمسافرين وجماهير ذكية وتنشيط وتحسين متعدد القنوات وتجربة ثرية للضيوف، كل ذلك في مكان واحد. كثر من 10,000 من مسوقي الوجهات السياحية والسفر يعتمدون على منصتنا سنويًا للعثور على المسافرين وجذبهم وتحولهم والتفاعل معهم. تأسست سوجيرن (Sojern) في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولديها فرق في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

نبذة عن مركز Digital Tourism Think Tank

يعمل مركز Digital Tourism Think Tank لأكثر من عقد بمجال التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع مسؤولي منظمات التسويق للوجهات السياحية بكافة أنحاء العالم. وهو من المراكز المُعتمدة قبل الصناعة مركز ريادي بمجال التحول الرقمي للوجهات السياحية ويعمل ضمن مجموعة واسعة من الوجهات. أعضاء Digital Tourism Think Tank لهم السبق في مضمار التغيير، فهم يتميزون بإنشاء وجهات سياحية أكثر تنافسية ومدعومة بنهج قوي تجاه النظام الرقمي، مما يضع الابتكار المستدام في صميم كل شيء.