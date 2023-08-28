سوق التجارة الإلكترونية في أوزبكستان من المتوقع أن ينمو 7 أضعاف ليصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 (KPMG)

طشقند، أوزبكستان, 28 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- وفقًا لتقديرات شركة الخدمات المهنية العالمية KPMG فإن سوق التجارة الإلكترونية في أوزبكستان قد توسع أكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مما عزز مكانتها كسوق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في آسيا الوسطى. ويعزى هذا النمو القوي إلى مجموعة من العوامل المواتية، مثل الدعم الحكومي المستمر والزيادة المطردة في عدد مستخدمي الإنترنت. تسهل هذه الاتجاهات ظهور اللاعبين المحليين، بما في ذلك اللاعب الوطني الرئيسي، Uzum Market - السوق الوحيد في البلاد الذي يتفاخر بحلول التكنولوجيا المالية والبنية التحتية اللوجستية الخاصة به.

في عام 2022، تم تقدير سوق التجارة الإلكترونية في أوزبكستان بنحو 311 مليون دولار. ومع ذلك، بحلول نهاية عام 2027، من المقرر أن يصل حجم السوق إلى 2.2 مليار دولار، مما يشير إلى هدف اختراق التجارة الإلكترونية بنسبة 9-11% مقابل المستوى الحالي 2.2%. يتوقع محللو KPMG نموًا قويًا في عدد مشتري التجارة الإلكترونية مدفوعًا بـ (1) زيادة انتشار الإنترنت (من 77% في عام 2022 إلى 87% في عام 2023) و (2) التركيبة السكانية المواتية (نسبة عالية من السكان الشباب). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الأساسيات الكلية القوية والحصة المتزايدة من سكان الحضر إلى تغيير عادات المستهلك الحالية مما يؤدي إلى زيادة تواتر الطلبات.

كان الدعم الحكومي ذا أهمية قصوى لدعم انتشار صناعة التجارة الإلكترونية في البلاد. كما لوحظ في تقرير KPMG، أن المعالم الرئيسية في تطوير الصناعة تشمل اعتماد "قانون التجارة الإلكترونية" واستراتيجية "أوزبكستان الرقمية 2030" و "استراتيجية تطوير التجارة الإلكترونية" وإنشاء مجمع لتكنولوجيا المعلومات، مما يوفر لشركات تكنولوجيا المعلومات المزيد من الفرص وإمكانات النمو.

يقول Nikolay Seleznev، مدير الاستراتيجية والاندماج والاستحواذ في Uzum group: "كما أوضح محللو KPMG، فإن دمج خدمات التكنولوجيا المالية المريحة مع الأسواق هو أحد عوامل النمو المتاحة حاليًا في أوزبكستان". "هذا جزء من اتجاه عالمي، والذي تؤكده تجربتنا أيضًا. اليوم، يتم دفع واحد من كل ثلاثة طلبات يتم تقديمها في Uzum Market على أقساط عبر Uzum Nasiya. والمزيد من التكامل مع Uzum bank و Click سيسمح لنا بتزويد عملائنا بخيارات دفع أكثر ملاءمة، والتي، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء البلاد، ستسمح لـ Uzum Market بالحفاظ على زخم نموها وتعزيز مركزها الأول في السوق".

يعتبر محللو KPMG أن الافتقار إلى البنية التحتية اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الخدمات المالية الرقمية المريحة والموثوقة، إلى جانب أنماط المستخدمين الراسخة، هي العوائق الرئيسية أمام تطوير سوق التجارة الإلكترونية في أوزبكستان. ظهور لاعبين وطنيين رئيسيين، مثل Uzum Market، والذين يطورون الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المالية سيكون له تأثير قوي على تطوير السوق وسيساعدون في التغلب على القيود الحالية. يدرك المستثمرون الإمكانات الهائلة لهذا القطاع وهم حريصون على الاستفادة من الفرص، وذلك يتضح من دخول شركات أجنبية مثل ZoodMall إلى السوق.

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