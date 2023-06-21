سي اف أي تطلق بودكاست " خبراء النجاح" مع مصطفى الآغا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تُعلن مجموعة سي أف أي، الشركة الرائدة في مجال الوساطة المتعدّدة الأصول، عن إطلاق سلسلة بودكاست جديدة تحت عنوان "خبراء النجاح"، وباللغة الإنجليزية "Masters of Success". وتأتي هذه الخطوة كتوسعة لنشاطها في مجال البث الصوتي المتعلّق بالأعمال.

وسيقوم بودكاست "خبراء النجاح" باستضافة بعض من أكثر الأشخاص نجاحًا في العالم العربي، حيث سيشاركون قصصهم الشخصية حول النجاح والجهد والعادات الفريدة التي ساهمت في تحقيق ازدهارهم المالي.

Tune in to our captivating new podcast “Masters of Success” as we embark on an inspirational journey, interesting conversations and a symphony of knowledge. (PRNewsfoto/CFI Group)

ويقدّم هذا البودكاست الإعلامي والصحفي الرياضي الأسطوري، مصطفى الآغا، بالاشتراك مع أحمد الخطيب، عضو مجلس إدارة سي أف أي ورجل الأعمال البارز. ويتضمن البودكاست سلسلة من الحلقات المثيرة تتكوّن من 12 حلقة، حيث يتحاور المضيفان مع ضيوف ملهمين. وتنطلق السلسلة بحلقة تستضيف سعادة فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وتتناول موضوع "مبادئ الاستثمار".



ويمكن مشاهدة الحلقات الـ 12 على منصة YouTube، أو الاستماع إليها عبر Apple Podcasts أو Spotify . وتتناول الحلقات مواضيع متنوّعة مثل مبادئ الاستثمار وريادة الأعمال، وكيفية التعامل مع المال والابتكار والتكنولوجيا والاستثمار، وغيرها الكثير.

إذا كنت تبحث عن المشورة العملية والإلهام لتحقيق أهدافك المالية، فإنّ "خبراء النجاح" هو البودكاست المناسب لك.



وعلّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سي أف أي: "نحن فخورون جدًا بإطلاق هذا البودكاست الجديد. ونحن كشركة مالية نسعى دائمًا لتمكين عملائنا، وهدفنا من بودكاست 'خبراء النجاح' هو إلقاء الضوء على بعض أبرز قصص النجاح في العالم العربي، وتزويد المشاهدين بالإلهام والتحفيز والعقلية الإيجابية لتحقيق النجاح المالي".



وأضاف السيد منصور: "هدفنا الرئيسي كشركة، هو توفير المعرفة والمساعدة لأولئك العاملين في الأسواق المالية أو المستثمرين المستقبليين. ونحن مدركون لتوجّه جمهورنا المستهدف نحو البودكاست كوسيلة فعّالة للتواصل. ولذلك، اخترنا منصة البودكاست لجذب الأفراد المتحمسين، حيث يهدف إلى توفير قيمة عملية وقابلة للتطبيق، وتمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أهدافهم المالية".

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة سي أف أي هي مزود تداول حائز على جوائز، ولديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة. وتتضمن سي أف أي مجموعة من الشركات المرخصة حول العالم بما في ذلك لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، والقاهرة، وبورت لويس، وغيرها. وتوفر سي أف أي شروط تداول تنافسية للغاية مع فروق أسعار تبدأ من صفر نقطة، وبدون عمولات، وتنفيذ سريع، ولا يوجد حد أدنى للإيداع عبر أكثر من 23 سوقًا عالميًا بما في ذلك سوق الأسهم، والفوركس، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، والعملات الرقمية. وتفخر سي أف أي بشراكاتها العالمية، وأبرزها الشراكة مع أسطورة كرة القدم، بيب جوارديولا، كسفير عالمي لعلامتها التجارية. كما أطلقت المجموعة مؤخرًا العديد من المشاريع المثيرة، بما في ذلك تطبيقApp CFI Trading، وبودكاست خبراء النجاح مع مصطفى الأغا الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، تركّز المجموعة على دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.

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