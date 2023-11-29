سيارات NETA الكهربائية تتألق في الإمارات العربية المتحدة

شنغهاي, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، أقيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث اجتمع الآلاف من عشاق السباقات والمتفرجين المحترفين للانغماس في إثارة السباق. حول مضمار السباق في ياس باي، في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نونبر، ظهرت سيارتان كهربائيتان من شركة NETA Auto، وهما NETA GT وNETA S، بشكل مبهر خلال هذه اللحظة من حماسة السباق، حيث استحوذتا على انتباه محترفي السباقات والمشجعين مثل موجة عارمة.

【NETA GT makes its debut in the United Arab Emirates】

ولدت NETA GT، الجيل الجديد من سيارة GT الكهربائية، بجينات استثنائية للسيارات الرياضية. يمثل هذا أول "لقاء حميم" لها مع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 وأول ظهور لها في الشرق الأوسط. تتميز NETA GT بأداء تسارع مثير للإعجاب بشكل استثنائي، حيث تصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط. خلال الأحداث المحيطة بالسباق، عرضت NETA GT صفاتها العصرية والرياضية والمميزة، ويبدو أنها تتوافق مع شغف السباق وتخلق تجربة مثيرة للجمهور. ولا شك أن هذا المظهر يفتح فصلاً جديدًا لشركة NETA GT في سوق الشرق الأوسط.

وبالمثل، تتميز NETA S بحضور آسر مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وهي سيارة كوبيه رياضية ذكية تجمع بسلاسة بين الرياضة والديناميكية. NETA S هو المنتج الأول المبني على منصة Shanhai الجديدة كليًا، ويجسد القيم الأساسية للرياضة والتكنولوجيا والشباب، ويعرض قوة هائلة متميزة عن المنتجات المماثلة في السوق. إنه مجهز بشريحة Qualcomm Snapdragon 8155، التي تتميز بقوة حوسبة وحدة المعالجة المركزية تصل إلى 105 ألف دميبس، مما يوفر سرعة تشغيل ممتازة وقدرات معالجة البيانات. في الأحداث التي جرت حول حلبة السباق، احتلت NETA S مركز الصدارة، حيث استحوذت على انتباه العديد من المتفرجين بأدائها المتفوق وتصميمها الاستثنائي، مما ينذر بظهورها كخيار شائع بين المسافرين في الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، شهد الشرق الأوسط تركيزاً متزايداً على مركبات الطاقة الجديدة والطلب عليها. في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، وقعت NETA Auto اتفاقية تعاون استراتيجي مع EIH Automotive & Trading من الإمارات العربية المتحدة في شنغهاي. في عام 2024، ستتعاون NETA مع EIH Automotive & Trading لتقديم مجموعة متنوعة من الطرازات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضخ زخمًا قويًا في تطوير صناعة الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط. يهدف هذا التعاون إلى جعل السيارات الكهربائية الذكية عالية الجودة متاحة في جميع أنحاء العالم.