سيارة BJ60 Beijingتظهر بقدرات استثنائية للطرق الوعرة ومتعة للعائلة

دبي الامارات العربية المتحدة, 18 ديسمبر / كانون أول 2023 في 15 ديسمبر 2023، قامت شركة BAIC بإطلاق سيارتها الجديدة BJ60 رسميًا في الشرق الأوسط. تعتبر هذه السيارة وريثة لتراث BAIC العريق في مجال القيادة على الطرق الوعرة، حيث تجمع بين الخبرة الراسخة والابتكارات التكنولوجية الحديثة للعلامة التجارية. تتميز BJ60 بقدرتها على التكيف مع أصعب ظروف الطرق الوعرة، مما يضمن تجربة قيادة مريحة للسائق ويترك انطباعًا دائمًا بفضل تفردها في مجال السيارات القوية والأنيقة.

Beijing BJ60 Beijing BJ60 Beijing BJ60

تأتي تفاصيل التصميم الجديد لسيارة BJ60 بلمسات مبتكرة تظهر تميز عائلة BAIC في تصميم سيارات العائلة الرياضية. يتميز التصميم بشبكة أمامية رفيعة ذات تصميم حرف U، مع خمس فتحات متلألئة تظهر بوضوح بواسطة شرائط إضاءة LED متقنة. يتكامل ذلك بشكل رائع مع مصابيح الأمامية ذات الأربع نقاط بتصميم U ومصابيح LED نهارية، مما يعزز تميز السيارة ويسهل التعرف عليها. الصدام الأمامي ذو اللون الأسود يضيف لمسات أناقة وقوة، معززًا الطابع الجذاب والصلابة الشاملة للمظهر الخارجي للسيارة.

تأتي BJ60 ببنية قياسية، حيث تتسع مقاييسها لتبلغ 5020/1955/1925 ملم (الطول/العرض/الارتفاع)، مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 ملم. تلك الأبعاد تضعها بفخر في فئة SUV المتوسطة الحجم، مع تصميم فريد يتجاوب مع تحديات الطرق الوعرة.

فيما يتعلق بالتفاصيل الداخلية، تأتي سيارة BJ60 مجهزة بوسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك مقاعد أمامية مزودة بنظام تهوية وتدفئة، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطية متعدد الألوان. يتميز هذا الطراز برافعة تحكم إلكترونية في السرعة وأزرار وظيفية أسفلها، مع تصميم أنيق باللون الأسود اللامع على الجهة اليمنى، مما يزيد من جاذبية التصميم الداخلي بشكل كبير. ولإضفاء لمسة من التميز، يأتي السقف البانورامي الكامل للسيارة لتوفير تجربة بصرية لا مثيل لها.

تحقق BJ60 توازنًا مثاليًا بين قدراتها على التنقل في الطرق الوعرة، والراحة الفائقة، والتكنولوجية الذكية، مما يجعلها اختيارًا متميزًا لعشاق المغامرات. تعتمد السيارة على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة ZF 8 سرعات، وتتضمن نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت يساهم في تحسين سلاسة الحركة وتسارع أفضل، مما يمنح السيارة أداء عالي الكفاءة. ويعكس ذلك التزام BJ60 بأحدث التقنيات لتقديم تجربة قيادة متميزة ومتطورة.

في اختبار الواقع، أثبتت BJ60 أداءً استثنائيًا، حيث كانت بدايتها ناعمة وسهلة التحكم بشكل ملحوظ مقارنة بالعديد من سيارات الطرق الوعرة الأخرى. ورغم طول السيارة الزائد عن 5 أمتار، استمتعت BJ60 بحيوية وقوة لافتة على الطرق الوعرة. إنها تحتفظ بمزايا الطرق الوعرة الكلاسيكية، مثل مسافة الارتفاع عن الأرض، والهيكل غير الموحد، ونظام الدفع الرباعي الجزئي، وثلاثة أقفال تفاضلية. يتضمن نظام القيادة في جميع الطرق 17 وضعًا للقيادة، بالإضافة إلى نظام التحكم في الزحف، ورؤية بانورامية بزاوية 360 درجة، وهيكل شفاف بزاوية 180 درجة، مما يجعلها الخيار الأمثل في مغامرات القيادة الوعرة.

تبرز الـ BJ60أداء رائع من حيث الراحة أثناء تجارب القيادة في الطرق الوعرة. الهيكل الخفيف ونظام التعليق المستقل على الأربعة عجلات لا يوفران فقط صلابة الربط، بل يوفران أيضًا عزلًا ممتازًا للاهتزازات، مما يقلل بشكل كبير من تأثيرات الطريق ويحسن بشكل كبير الراحة والسلاسة. أظهرت BJ60 التصاقًا مثاليًا بالطرق الوعرة، تجنبت الارتدادات الجانبية والطولية الشديدة. شعر الركاب بالنزول بدلاً من السقوط، مما أضاف لمسة من الراحة الاستثنائية إلى التجربة.

أظهرت BAIC فهمًا عميقًا لتوجهات السوق واحتياجات المستهلك، مثل التطور والتكنولوجيا الذكية. تتميز BJ60 بنظام مساعد قيادة ذكي من مستوى L2 وغيرها، متفوقة على العديد من السيارات في فئتها، حتى تتفوق على الكثير من السيارات الكهربائية الجديدة بفضل قدراتها الذكية.

كجزء من عائلة سيارات الطرق الوعرة، لا تكتفي BAIC بالتألق فحسب، بل تتسابق دائماً لتقديم تجربة فريدة لكل محبي للمغامرات، متقدمة بشغف في عالم فعالية التكلفة وتكنولوجيا الذكاء. هذا التفاني يفتح أبواب الفخامة والإثارة للمستهلكين، فتجربة القيادة تتناغم بين الرفاهية والتشويق.

للتواصل:

الاسم: جياكسين هو

الشركةBAIC International :

العنوان: شارع شوانغهيه 99، منطقة شوني، بكين، الصين

الموقع الإلكتروني:www.baicglobal.com

البريد الإلكتروني:[email protected]

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