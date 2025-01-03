سيارة BAIC ترعى كأس الخليج بصفتها المركبة الرسمية المُختارة، وتتوج مهرجان كرة القدم باسم السرعة

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BAIC INTL

03 يناير, 2025, 17:39 AST

مدينة الكويت, 3 يناير 2025 /PRNewswire/ -- كواحد من أكثر الأحداث الكروية تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط، يجمع كأس الخليج بسلاسة بين شغف الرياضة والثقافة الإقليمية، ما يجعله عرضًا منتظرًا بشدة لعشاق كرة القدم حول العالم. في عام 2024، أصبحت BAIC بفخر المركبة الرسمية المُختارة لكأس الخليج السادس والعشرين، لتوفر دعمًا شاملًا لهذا الحدث الدولي المرموق. تؤكد هذه الشراكة التزام BAIC بتقديم جودة متفوقة وتكنولوجيا متقدمة ودفع التميز على الساحة العالمية.

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تتجاوز مشاركة BAIC الرعاية، بل تعكس توافقها مع قيم الرياضة والعمل الجماعي التي يمتاز بها كأس الخليج. من خلال تقديم سيارات متميزة وعالية الأداء، حققت BAIC أدوارًا هامة مثل النقل خلال الأحداث الرسمية وخدمات كبار الشخصيات (VIP). لقد سلطت هذه المساهمة الضوء على موثوقية العلامة التجارية وقوتها كلاعب عالمي في صناعة السيارات، حيث تضمن سلاسة عمليات الحدث واكتماله دون مشكلة.

بالإضافة إلى دعمها اللوجستي، صممت BAIC كأسًا خاصةً لبطولة الخليج أصبحت علامة بارزة في الحدث. تضم الجائزة بكل حرفية عناصر كرة القدم ولغة تصميم BAIC، ما يرمز إلى الطاقة والشغف بالرياضة مع عرض ابتكارات العلامة التجارية وحرفيتها. إن جاذبية هذه الكأس الفنية جعلتها رمزًا ذا معنى يعبر عن الشرف في كأس الخليج، ما لاقى صدى لدى اللاعبين والجماهير على حدٍ سواء.

يسلط هذا التعاون الضوء على طموح BAIC للانضمام إلى الأحداث الرياضية العالمية والتواصل مع الجماهير المختلفة. من خلال الاستفادة من منصة كأس الخليج، عرضت BAIC تفوقها اللوجستي مع تعزيز الابتكار والأداء والتبادل الثقافي. تعزز الشراكة الوجود العالمي لشركة BAIC، وتعزز الوحدة والرياضة، وتقرب العلامة التجارية من رؤيتها لتصبح اسمًا معترفًا به في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2589598/image_5028817_43025380.jpg

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