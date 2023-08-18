سيتم إطلاق OUKITEL RT7 Titan، أول جهاز لوحي متين يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G في العالم ببطارية ثورية 32000 مللي أمبير في الساعة على علي إكسبريس AliExpress في 21 غشت/آب 2023

شنجن، الصين، 18 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Oukitel الرائدة في مجال الأجهزة القوية مؤخرًا عن أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة اللوحية القوية: OUKITEL RT7 Titan . مع أكبر بطارية في العالم سعتها 32000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب أحدث معالج MediaTek Dimensity 720 مع إمكانات اتصال الجيل الخامس 5G المتقدمة، يثبت الجهاز اللوحي RT7 Titan أنه جهاز مناسب للاستكشاف في الهواء الطلق وبيئة عمل محددة. أعلنت شركة Oukitel أن العرض الأول لبيع RT7 Titan سيبدأ من 21 إلى 27 غشت/آب على علي إكسبريس AliExpress.

بطارية Monster عمرها يصل إلى 180 يومًا في وضع الاستعداد

يوفر RT7 Titan ، المزود بأول بطارية في العالم سعتها 32000 مللي أمبير في الساعة، ما يصل إلى 180 يومًا في وضع الاستعداد و34 ساعة من الملاحة. كما أنه يدعم الشحن العكسي، الذي يمكنه توفير تسعة أضعاف شحن لجهاز iPhone14 الخاص بك.

تجربة تعدد مهام سلسة

يتيح لك RT7 Titan، المدمج بمعالج MediaTek Dimensity 720 واتصال 5G وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت و256 جيجابايت من ذاكرة قراءة فقط، التعامل مع مهام متعددة بسلاسة دون تباطؤ. يوفر RT7 Titan، بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا الرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل، صورًا ومقاطع فيديو عالية الدقة في أي وقت.

متانة من الدرجة العسكرية

تعد شاشة FHD+ بمقاس 10.1 بوصة بدقة 1200x1920 بتجربة بصرية مريحة. معتمد وفقًا لمعايير IP68 وIP69K وMIL-STD-810H، ويمكنه تحمل السقوط والصدمات ودرجات الحرارة القصوى. هناك ثلاثة ملحقات: مقبض معدني فاخر، وحزام يد وحزام كتف. يمكن للمستخدمين بسهولة اختيار الشخص المناسب حسب احتياجاتهم.

التوفر والسعر

سيكون RT7 Titan متاحًا على علي إكسبريس AliExpress من 21 إلى 27 غشت/آب. يمكن للمشترين المهتمين شراءه بسعر 289.99 دولارًا أمريكيًا بعد الحصول على رمز خصم بقيمة 10 دولارًا أمريكيًا من علي إكسبريس AliExpress. بالإضافة إلى ذل، بعد إدخال رمز المتجر OUKITEL GT7 بقيمة 10 دولارات أمريكية، يكون السعر النهائي 279.99 دولارًا أمريكيًا، وهذا يقتصر على أول 200 وحدة. ومن المتوقع بعد ذلك طرحه للبيع على أمازون في منتصف شهر شتنبر/أيلول.

نبذة عن OUKITEL

OUKITEL هي علامة تجارية للشركات ذات التقنية العالية "Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co.، LTD" ومقرها في شينزين، الصين. تجمع هذه الشركة بين البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع. من خلال شبكة شركاء تضم أكثر من 130 تاجرًا في 60 دولة، يتم توزيع منتجات OUKITEL في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

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