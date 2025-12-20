سيعرض معرض فيتور 2026 الإمكانات الهائلة لنمو أسواق السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة

ستشارك أبوظبي لأول مرة، بينما ستعود دبي للمشاركة مرة أخرى، ما يعزز دور معرض فيتور كمنصة رئيسية للترويج السياحي لوجهات الخليج العربي.

مدريد, 20 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- سيُقام معرض فيتور 2026 في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 يناير بمركز إيفيما بمدريد، وسيعرض إمكانات نمو سوق السياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. استقبلت إسبانيا في سنة 2024 أكثر من 200 ألف زائر إماراتي، بزيادة قدرها 17% عن السنة السابقة وفقًا للمكتب الإسباني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ متوسط إنفاق السائح الواحد 3000 يورو للرحلة الواحدة، بزيادة قدرها 6%، حسب استطلاع الإنفاق السياحي الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء (INE).

Tourist arrivals from the Arabian Gulf region are expected to continue to rise in 2025, driven by growing interest in Spain as a cultural, shopping, and luxury destination, as well as an increase in air transport routes.

من المتوقع أن يستمر التدفق السياحي من منطقة الخليج العربي في الارتفاع خلال سنة 2025، مدفوعاً بتزايد الاهتمام بإسبانيا كوجهة ثقافية وتسوقية وراقية، فضلاً عن زيادة خطوط النقل الجوي. وتشير توقعات الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026 إلى حدوث زيادة بنسبة 27.4%، ما سيزيد حركة المسافرين بين البلدين. يقدر العدد الإجمالي للمسافرين الذين يتنقلون بين إسبانيا والإمارات العربية المتحدة سنويًا بما يصل إلى 140 ألف شخص في كلا الاتجاهين.

سيكون للإمارات العربية المتحدة حضور بارز بشكل خاص في معرض فيتور 2026. ستشارك أبوظبي لأول مرة بوفد مؤسسي وتجاري، من أهم أعضائه شركة الاتحاد للطيران التي تعتبر أحد أبرز محركات الربط الجوي مع إسبانيا، وتعود دبي للمشاركة مرة أخرى بعد مشاركتها عام 2023، ما يعزز مكانة معرض فيتور كمنصة رئيسية للترويج السياحي لوجهات الخليج العربي.

يضم الوفد الإماراتي نحو 40 شركة ومؤسسة، تمثل المنظومة السياحية الإماراتية القوية. من أبرز الفاعلين السياحيين: ODYSSEY DMC وTravco وArabian Adventures وMasarra DMC وRezLive.com وHappy Travel وسلاسل ومجموعات فندقية مثل Le Royal Méridien Abu Dhabi وvoco Dubai وJA Resorts & Hotels وRixos Hotels وCity Seasons Hotels؛ بالإضافة إلى هيئات ثقافية وترفيهية مشهورة عالميًا مثل دبي القابضة للترفيه، وإعمار للترفيه، ومتحف المستقبل، والمنطقة الثقافية في السعديات، وسياحة 365. في رواق تكنولوجيا السفر travel technology ستبرز شركتا Yalago وRezLive.

إن ديناميكية قطاع السياحة الإماراتي الذي يُقدّر إنفاق سياحه في الخارج بنحو 7 مليارات دولار أمريكي وفقاً لبيانات جلوبال داتا، وتنوّع وجهاته السياحية، يجعلان من الإمارات العربية المتحدة سوقاً استراتيجياً لإسبانيا ولاعباً رئيسياً في معرض فيتور 2026.

Alejandra Elorza

مسؤول صحفي

هاتف: 629 64 49 68

[email protected]

Helena Valera

الصحافة الدولية

هاتف: 629 64 42 08

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2849884/FITUR_MIDDLE_EAST.jpg