سيفوري أند بارتنرز: الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية في ٢٠٢٣ - كل ما تحتاج إلى معرفته

دبي الامارات العربية المتحدة, 29 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تعتبر تأشيرة اليونان الذهبية واحدة من أكثر برامج الإقامة عن طريق الاستثمار شعبية في أوروبا. سيوضح هذا المقال كل التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها حول تأشيرة اليونان الذهبية وكيف يمكنك التأهل على هذا البرنامج للحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار.

نظرة شاملة عن اليونان

أين تقع اليونان؟

تقع اليونان في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة البلقان. يجاور اليونان من الشرق بحر إيجة ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط ومن الغرب البحر الأيوني. إن الدول المجاورة لليونان هي ألبانيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية و تركيا .

كم تبلغ مساحة اليونان؟

تخيل أن هناك قطعة أرض بحجم ولاية ألاباما الأمريكية تقريباً أو بحجم إنجلترا، تتكون من مساحة أرضية رئيسية بالإضافة إلى أكثر من ٢،٠٠٠ جزيرة. يبلغ عدد سكان اليونان حوالي ١٠.٤ مليون نسمة.

ما هي اللغة التي يتحدثون بها في اليونان؟

إن اللغة الرئيسية هي اللغة اليونانية، وهي لغة قديمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. يتحدث حوالي نصف عدد السكان باللغة الإنجليزية أيضاً وتعد هذه النسبة أكبر مقارنة بإيطاليا وإسبانيا ولكنها أقل مقارنة بألمانيا.

ما هي العملة التي يستخدمونها في اليونان؟

تنتمي دولة اليونان إلى الإتحاد الأوروبي وبذلك فإن العملة المستخدمة هي اليورو.

مزايا برنامج تأشيرة اليونان الذهبية

هناك العديد من المزايا المصاحبة للاستثمار في برنامج تأشيرة اليونان الذهبية وهي كالتالي:

الحصول على تصريح الإقامة الدائمة في اليونان والذي يمكن تجديده لمدة ٥ سنوات لك ولأفراد عائلتك

السفر بدون تأشيرة في جميع أنحاء منطقة شنغن للمواطنين من الدول الغير الأوروبية

حصول أبنائك على التعليم المجاني

حصول أفراد عائلتك على الرعاية الصحية المجانية في حال كانوا مقيمين خاضعين للضرائب

العيش في بلد يتمتع بمناخ متوسطي

مسار للحصول على الجنسية اليونانية

الحصول على فرص استثمارية رائعة في الأسواق المفتوحة

عملية الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية

تعد خطوات الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية بسيطة للغاية، وهي كما يلي:

القيام بالاستثمار المؤهل المطلوب

تقديم الطلب بشكل كامل عبر الإنترنت من خلال بوابة إلكترونية خاصة بالحكومة

يجب على المتقدمين السفر إلى اليونان لتقديم البيانات البيومترية بمجرد الموافقة على طلبهم

يمكنهم بعد ذلك استلام التأشيرة الذهبية الخاصة بهم داخل اليونان

تستغرق العملية بأكملها في المتوسط حوالي ثلاثة أشهر.

تتمتع اليونان بنظام رعاية صحية ممتاز وبنية تحتية تعليمية رائعة ومناخ لطيف، والأهم من كل ذلك، برنامج بسيط للإقامة عبر الاستثمار مع مسار للحصول على الجنسية اليونانية .

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول برنامج تأشيرة اليونان الذهبية

متى تم إطلاق تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان؟

أطلقت الحكومة اليونانية برنامج تأشيرة اليونان الذهبية في عام ٢٠١٣.

ما هي مزايا الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية؟

تتيح لك تأشيرة اليونان الذهبية العيش في اليونان كمقيم والسفر بدون تأشيرة في جميع أنحاء منطقة شنغن ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

كم تستغرق عملية الحصول على الإقامة في اليونان؟

قم بتقديم استمارة الطلب الخاص بك، وبعدها يتعين عليك الانتظار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للحصول على تصريح الإقامة الخاص بك.

كيف يمكنك الحصول على الجنسية اليونانية؟

يتم منحك تصريح الإقامة عبر تأشيرة اليونان الذهبية، وهو ليس برنامج للجنسية عبر الاستثمار. لكن يمكنك بعد ذلك أن تصبح مواطناً في اليونان عبر الحصول على الجنسية من خلال العيش في اليونان لمدة سبعة سنوات واجتياز اختبار اللغة اليونانية أيضاً.

من هم أفراد العائلة الذين يمكنهم الذهاب معي عبر تأشيرة اليونان الذهبية؟

يمكنك اصطحاب أفراد عائلتك أيضاً وهذا يشمل الزوج/الزوجة والأبناء الذين يعتمدون على المتقدم الرئيسي حتى سن ٢١ عاماً، والآباء والأجداد أيضاً.

هل يجب علي دفع الضرائب في اليونان؟

يعتمد ذلك على ظروف إقامتك. يتعين عليك دفع الضرائب إذا كنت تقضي أكثر من ١٨٣ يوماً في اليونان، ولكن ليس عليك دفع الضرائب إذا كنت تقوم بتأجير العقار الخاص بك. تمتلك اليونان اتفاقيات الازدواج الضريبي مع العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية ، وبذلك يجب عليك دفع الضرائب فقط على ممتلكاتك في اليونان.

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار وتغطي أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪.

تتواجد الشركة في ٣ قارات و٧ بلدان ولديها أكثر من ٦٠ خبير في جميع أنحاء العالم، ويتألف فريق عملنا المتعدد الجنسيات من خبراء استشاريين الذين يقومون بمساعدة العملاء وتوجيههم بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية والهندية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى زيارة https://www.savoryandpartners.com/ar/ أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]ndpartners.com. +971 04 430 1717

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