سيفوري أند بارتنرز: برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا يظهر نمواً واعدة حيث تكشف الرئيس التنفيذي للوحدة عن تغييرات كبيرة في عام ٢٠٢٤

دبي الامارات العربية المتحدة, 24 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- مع الارتفاع الكبير في عدد الطلبات بمعدل نمو متوسط يبلغ ١٤.٣٪ بين عامي ٢٠١٣ و٢٠٢٣، من المتوقع أن يشهد برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا عبر الاستثمار زيادة كبيرة في أعداد الطلبات في عام ٢٠٢٤، وذلك وفقاً لتقارير أصدرها خبراء في شركة سيفوري أند بارتنرز المتخصصة في مجال الجنسية والإقامة عبر الاستثمار التي يقع مقرها الرئيسي في دبي.

منذ إطلاقه في عام ٢٠١٣، اشتهِر برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا عبر الاستثمار ببساطته وسهولة الحصول عليه وبتكاليفه المعقولة. تتنوع طرق الاستثمار في هذا البرنامج، من التبرع لصندوق التنمية الوطني أو التبرع لصندوق جامعة الهند الغربية إلى الاستثمار العقاري وإنشاء مشروع تجاري.

يسلط خبراء برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا عبر الاستثمار الضوء على مزاياه الكبيرة ومساره الإيجابي، وهو ما تم إثباته من خلال التطوير المستمر للوحدة المشرفة على البرنامج. ويشمل ذلك التعديلات في عملية التقديم، مما يجعل رحلة الحصول على جواز سفر أنتيغوا وباربودا أكثر سلاسة. بالإضافة إلى التغييرات التي تم إجراؤها العام الماضي، بما في ذلك إجراء المقابلات الإلزامية، من المتوقع إجراء تغييرات جذرية في عملية التقديم قريباً، حسب ما صرحت به الرئيس التنفيذي للوحدة.

خلال مقابلتها الحصرية مع سيفوري أند بارتنرز، كشفت الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عبر الاستثمار في أنتيغوا وباربودا، السيدة شارمين دونوفان، عن تطورات وتحديثات رئيسية في البرنامج، ما في ذلك خطط لإنشاء سفارة في دبي. وقالت أيضاً "إن هذا التطور الرئيسي الجديد سيفيد المستثمرين كثيراً من خلال توفير خدمة عملاء متميزة وتسليم فعّال".

توسيع التنقل العالمي

أدت المبادرات الدبلوماسية الأخيرة، مثل توقيع عشر مذكرات تفاهم مع كبار المسؤولين الصينيين، إلى تعزيز إمكانية التنقل العالمي لمواطني أنتيغوا بشكل أكبر، مما يرسخ مكانة البلاد كمركز استراتيجي للتعاون والتواصل الدولي.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز، جيريمي سيفوري قائلاً: "بفضل المبادرات الاستراتيجية والتزام الوحدة بالتحسين المستمر، فإن برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا عبر الاستثمار يتقدم بثبات نحو أن يكون واحداً من الاستثمارات الرائدة في عام ٢٠٢٤".

هل سترتفع الأسعار قريباً؟

بالنظر إلى المستقبل، فإن إحدى التطورات المحتملة هي إمكانية رفع الأسعار في برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا عبر الاستثمار، وذلك تطبيقاً للتعديلات المماثلة التي تم العمل بها في الدول الكاريبية المجاورة. على الرغم من عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن، يشجع المستشارين جميع المستثمرين على استغلال هذه الفرصة للاستفادة من شروط البرنامج الحالية قبل تطبيق أي تغيير على الأسعار.

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار وتغطي أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪.

تتواجد الشركة في ٣ قارات و٧ بلدان ولديها أكثر من ٦٠ خبير في جميع أنحاء العالم، ويتألف فريق عملنا المتعدد الجنسيات من خبراء استشاريين الذين يقومون بمساعدة العملاء وتوجيههم بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية والهندية.

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