سيفوري أند بارتنرز: تأشيرات الرحالة الرقميين تؤدي إلى زيادة في الهجرة

دبي الامارات العربية المتحدة, 6 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- إن بساطة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتأشيرات الرحالة الرقميين سهلت من عملية التقديم عليها، ووفقاً لخبراء شركة سيفوري أند بارتنرز، وهي شركة متخصصة ببرامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، فإن البلدان مثل البرتغال وإسبانيا التي تتمتع ببنية تحتية ممتازة وشبكة انترنت سريعة ومستوى معيشي متميز، تجذب المزيد من الرحالة الرقميين يوماً بعد يوم.

وفقاً لدراسة حديثة أجرتها الشركة، يقدر أن هناك ١٦.٩ مليون من الرحالة الرقميين يتجولون حول العالم. يشكل هذا الرقم زيادة ضخمة بنسبة ١٦٢٪ عن العام ٢٠١٩، بفارق أربع سنوات فقط.

بدأت الطلبات تتدفق بمجرد أن قدمت البرتغال تأشيرة الرحالة الرقميين في شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٢. في حين أن الحكومة لم تعلن عن عدد الطلبات التي تلقتها، إلا أن وزير العمل البرتغالي أعلن ان الحكومة قد وافقت على ٥٥٠ طلباً خلال الستة أشهر الأولى.

بعد شهرين من إطلاق تأشيرتها في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢١، استقبلت اليونان ٢،٩١٨ طلباً، ووافقت على ١،٦٩٣ متقدماً. لم تقم الحكومة بإصدار أي إحصائيات جديدة حتى الآن، ولكن استناداً إلى هذه البداية المذهلة، فيمكن الافتراض أن التأشيرة لا زالت تجذب الكثير من الاهتمام.

قدمت ألمانيا أيضاً أرقاماً مذهلة، حيث أصدرت ٣،٦٣٨ تأشيرة خلال سنة واحدة فقط منذ إطلاق تأشيرتها في عام ٢٠١٨.

وفقاً للجهة الحكومية المسؤولة عن تأشيرة الرحالة الرقميين المعروفة باسم إقامة مالطا، تم إصدار عدد ١،٠٤١ تأشيرة حتى اليوم، وبلغ متوسط الحصول على الموافقة نسبة ٧٨٪.

كانت كرواتيا من أوائل الدول التي تقدم تأشيرة الرحالة الرقميين المبسطة في أوائل عام ٢٠٢١ استجابةً لارتفاع عدد العاملين عن بعد. قامت الحكومة بالموافقة على ٦٨٠ طلباً، في حين لا يزال ٦٧٢ طلباً قيد المراجعة للموافقة.

ليست تأشيرات أوروبا فحسب

يقول أحد المختصين بتأشيرات الرحالة الرقميين في سيفوري أند بارتنرز "لم تحقق تأشيرات الرحالة الرقميين النجاح في أوروبا فحسب، بل أيضاً حققت النجاح في بربادوس المعروفة بالطابع الترحيبي، حيث تلقت إجمالي ٣،٥١١ طلب بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢".

على الرغم من أن الرحالة الرقميين عادةً ما يستخدمون حرية الدخول بدون تأشيرة أو التأشيرات للإقامة في البلدان لعدة أشهر قبل الانتقال إلى البلد التالي، توفر تأشيرات الرحالة الرقميين شعوراً بالراحة والاستقرار الذي يتماشى تماماً مع أسلوب حياتهم، مما يمنحهم وقتاً كافياً للاستمتاع في البلد الذي يقيمون فيه قبل الانتقال إلى البلد التالي.

طلب غير مفاجئ

إن النمو السريع في أعداد الطلبات والطلب المتزايد على تأشيرات الرحالة الرقميين ليس بالأمر المفاجئ. يمكن التقديم على هذه التأشيرات بسهولة ويتم معالجة الطلبات بسرعة حيث تستغرق المدة من عدة أيام إلى عدة أشهر، ولا تتطلب هذه التأشيرات إنشاء أي أعمال أو القيام بأي استثمارات.

على سبيل المثال، إن تأشيرة الرحالة الرقميين في البرتغال تتطلب فقط من المتقدمين إثبات حصولهم على دخل شهري لا يقل عن ٣،٠٤٠ يورو، في حبن أن تأشيرة إسبانيا تتطلب الحصول على دخل شهري أقل تبلغ قيمته ٢،١٦٠ يورو.

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار وتغطي أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪.

تتواجد الشركة في ٣ قارات و٧ بلدان ولديها أكثر من ٦٠ خبير في جميع أنحاء العالم، ويتألف فريق عملنا المتعدد الجنسيات من خبراء استشاريين الذين يقومون بمساعدة العملاء وتوجيههم بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية والهندية.

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