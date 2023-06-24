سيفوري أند بارتنرز: عملية التقديم عن بعد لطلبات الجنسية عبر الاستثمار- الخيار الشائع

دبي الامارات العربية المتحدة, 24 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- عندما انتقل العالم إلى مستوى جديد من العمل عن بُعد، توجهت مختلف الصناعات لتغيير طريقة عملها لتواكب البيئة العملية الجديدة التي تتمثل بالعمل عن بُعد والقائمة على التكنولوجيا. قامت الحكومات أيضاً بإعادة تصميم أساليب عملها لتتناسب مع العصر الجديد للعولمة، وتعتبر برامج الهجرة عبر الاستثمار ليست استثناءً عن هذه القاعدة.

ربما بدت فكرة الحصول على الجنسية الثانية من خلال تقديم الطلب عن بُعد غريبة قبل عقد من الزمان، ولكن بات الحصول عليها اليوم حقيقياً وممكناً للغاية. تقدم العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم طرقاً للحصول على الإقامة أو الجنسية فيها عن بُعد دون الحاجة إلى السفر إلى البلاد، حيث قامت جائحة كوفيد-١٩ بتسريع هذا التطور.

ما هي عملية تقديم الطلب عن بُعد

تعتبر عملية التقديم عن بُعد للحصول على الجنسية أو الإقامة وغيرها من الأمور المتعلقة بالهجرة تطوراً جديداً للتقليل من التفاعلات الشخصية. تتضمن هذه العملية استخدام التكنولوجيا في إكمال النماذج الإلكترونية أو عقد المؤتمرات بالمكالمات المرئية، وهذا يسمح للمتقدمين بإكمال الأوراق اللازمة لتقديم الطلب والتواصل مع المسؤولين الحكوميين.

كيفية التقدم بطلب عن بُعد

تتضمن عادة عملية تقديم الطلبات عن بُعد للحصول على الجنسية أو الإقامة الخطوات التالية:

التقديم عبر الإنترنت : يبدأ المتقدمون عملية التقديم عن طريق تعبئة نموذج الطلب عبر الإنترنت وتقديمه إلكترونياً .

تقديم المستندات : يتعين على المتقدمين بعد ذلك تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر والسجلات الجنائية .

التحقق من تاريخ المتقدم : تجري الحكومات تحقيقات شاملة حول المتقدمين للتأكد من استيفائهم لمعايير الجنسية أو الإقامة .

إجراء مقابلة : قد تجري الحكومات في بعض الحالات مقابلة عبر الفيديو أو الهاتف مع المتقدم لجمع معلومات إضافية أو للتحقق من هويته .

الموافقة النهائية : بمجرد إتمام عملية التقديم، ستقوم الحكومة إما بالموافقة على طلب المتقدم للحصول على الجنسية أو الإقامة أو رفضه .

قبل جائحة كوفيد-١٩

من المهم الإشارة إلى أن العديد من الدول كانت قد وضعت بالفعل إجراءات عملية الحصول على الجنسية عبر الاستثمار عن بُعد قبل أن تقوم الجائحة بجعله أمراً مهماً.

شكلت الدول الكاريبية الخمسة تحالفاً يضم برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في البحر الكاريبي . يشمل هذا التحالف كل من أنتيغوا وباربودا و دومينيكا و غرينادا و سانت كيتس ونيفيس و سانت لوسيا ، حيث سمحت دول هذا التحالف للمتقدمين بتقديم طلباتهم عن بُعد.

يمكن لمقدم الطلب الحصول على شهادات الجنسية الجديدة وجوازات السفر الخاصة به دون الحاجة لمغادرة بلده، وذلك من خلال تقديم طلبه عن طريق وكيل دولي معتمد ومرخص.

عندما أطلقت سانت كيتس ونيفيس برنامجها للحصول على الجنسية الثانية عبر الاستثمار في عام ١٩٨٤، بالإضافة إلى دومينيكا في عام ١٩٩٣، كانت عملية تقديم الطلبات واستلام الجوازات تتم عن طريق البريد. في الوقت الحالي، تم وضع أنظمة برمجيات حديثة للتقديم، في حين تستمر عملية تسليم المستندات الورقية عن طريق البريد السريع.

كانت بعض البرامج تتطلب من المتقدمين تقديم طلباتهم شخصياً داخل البلاد، وهذا يعني أن السفر كان ضرورياً مثل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مالطا و برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في اليونان .

خلال جائحة كوفيد-١٩

مع توقف الحياة بشكل كلي ومفاجئ بسبب جائحة كوفيد-١٩، تسارعت الحكومات لإعادة تنظيم عملياتها لتتكيف مع الواقع الجديد.

لم يكن على تحالف دول منطقة الكاريبي الخمسة فعل الكثير للتكيف مع الجائحة، حيث أن هذه الدول كانت قد أتقنت عملية معالجة الطلبات عن بُعد واستمرت في فعل ذلك، وقاموا أيضاً بتطوير عملية التقديم لتصبح أكثر سهولة. على سبيل المثال، أطلقت دولة سانت لوسيا بوابة دفع عبر الانترنت لضمان وجود طريقة آمنة لتحويل أموال المتقدمين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى البنوك أثناء الجائحة.

كانت أنتيغوا وباربودا هي الدولة الوحيدة التي تتطلب من المرشحين زيارة البلد لمدة خمسة أيام خلال الخمس سنوات الأولى بعد الحصول على الجنسية، إلا أنها قامت بإلغاء هذا المتطلب لتسهيل الأمر على الراغبين في الحفاظ على جنسيتهم والغير قادرين على السفر بسبب الجائحة.

بعد جائحة كوفيد-١٩

بعد أن بدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها وأُعيد فتح ممرات السفر، قررت معظم برامج الهجرة عن طريق الاستثمار الحفاظ على عمليات التقديم عن بُعد لتسهيل الأمر على المتقدمين الذين ليس لديهم الوقت أو القدرة أو الرغبة بالسفر لتقديم طلباتهم للحصول على الجنسية أو الإقامة.

بينما يبقى هناك جزءاً كبيراً من العناصر المختلفة والمتداخلة في عملية الهجرة الاستثمارية (مثل شركات الاستشارات والوكلاء الحكوميين والبنوك ووكالات التحقيق الأمني وغيرها)، إلا أن العملية بأكملها أصبحت مبسطة وميسرة أكثر من أي وقت مضى، وذلك يجعل من السهل على أي شخص الحصول على جواز سفر ثاني بكل أريحية داخل منزله.

الدول التي اعتمدت عملية التقديم عن بُعد للحصول على الجنسية أو الإقامة

الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

المملكة المتحدة

أستراليا

نيوزيلندا

ألمانيا

النمسا

البرتغال

إسبانيا

إيطاليا

مالطا

قبرص

اليونان

تركيا

الإمارات العربية المتحدة

سنغافورة

هونغ كونغ

بنما

كوستاريكا

جمهورية الدومينيكان

جزر البهاما

باربادوس

أنتيغوا وباربودا

سانت لوسيا

سانت كيتس ونيفيس

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار وتغطي أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪. لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى زيارة https://www.savoryandpartners.com/ar/.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى زيارة https://www.savoryandpartners.com/ar/ أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]. +971 04 430 1717

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738007/Savory_and_Partners_Logo.jpg

Savory & Partners SOURCE