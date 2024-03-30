سيفوري أند بارتنرز: وحدات الجنسية عبر الاستثمار في الدول الكاريبية تتفق على حد أدنى للاستثمار قدره ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي، اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

دبى، الامارات العربية المتحدة, 30 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في قرار تاريخي، قام رؤساء وزراء كل من أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس بالموافقة على توحيد الحد الأدنى للاستثمار ليصبح ٢٠٠،٠٠٠ دولار وذلك اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

وقد وقعت حكومات هذه الدول مذكرة تفاهم لتوحيد ودمج العديد من جوانب برامج الجنسية عبر الاستثمار الخاصة بكل منها.

وكانت سانت لوسيا هي الدولة الكاريبية الوحيدة التي لم توقع مذكرة التفاهم هذه.

يقول خبراء في مجال الحصول على الجنسية عبر الاستثمار إن الشروط الواردة في الاتفاقية تهدف أيضاً إلى إنهاء مشكلة "البيع بأقل من القيمة الحقيقية" السابقة وتعزيز النزاهة في البرامج.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز، السيد جيرمي سيفوري: "كما تم مناقشته في البيانات الصحفية والمقابلات السابقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، كنا نتوقع زيادة في الأسعار. تقوم هذه المذكرة بدعم صحة هذه التوقعات بالإضافة إلى تحديد معايير موحدة ومنع ممارسات البيع بأقل من القيمة الحقيقية. سيعود هذا بالفائدة في نهاية المطاف على مجال الجنسية عبر الاستثمار بأكمله من خلال ضمان الشفافية ونزاهة البرنامج لجميع المعنيين".

تقول متحدثة باسم الشركة إنهم نصحوا بشدة المستثمرين المحتملين بضرورة تأمين الأسعار قبل تطبيق الزيادة على هذه البرامج الخاصة بالحصول على الجنسية.

كما قالت: "يحافظ فريقنا على قنوات اتصال مفتوحة مع الحكومات الكاريبية، ونضمن تقديم التحديثات في الوقت المناسب حال توافرها".

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار وتغطي أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪.

تتواجد الشركة في ٣ قارات و٧ بلدان ولديها أكثر من ٦٠ خبير في جميع أنحاء العالم، ويتألف فريق عملنا المتعدد الجنسيات من خبراء استشاريين الذين يقومون بمساعدة العملاء وتوجيههم بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية والهندية.

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