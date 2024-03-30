سيفوري أند بارتنرز: وحدات الجنسية عبر الاستثمار في الدول الكاريبية تتفق على حد أدنى للاستثمار قدره ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي، اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

صدر عن

Savory & Partners

30 مارس, 2024, 11:00 AST

 دبى، الامارات العربية المتحدة, 30 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في قرار تاريخي، قام رؤساء وزراء كل من أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس بالموافقة على توحيد الحد الأدنى للاستثمار ليصبح ٢٠٠،٠٠٠ دولار وذلك اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

 

 

وقد وقعت حكومات هذه الدول مذكرة تفاهم لتوحيد ودمج العديد من جوانب برامج الجنسية عبر الاستثمار الخاصة بكل منها.

وكانت سانت لوسيا هي الدولة الكاريبية الوحيدة التي لم توقع مذكرة التفاهم هذه.

يقول خبراء في مجال الحصول على الجنسية عبر الاستثمار إن الشروط الواردة في الاتفاقية تهدف أيضاً إلى إنهاء مشكلة "البيع بأقل من القيمة الحقيقية" السابقة وتعزيز النزاهة في البرامج.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز، السيد جيرمي سيفوري: "كما تم مناقشته في البيانات الصحفية والمقابلات السابقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، كنا نتوقع زيادة في الأسعار. تقوم هذه المذكرة بدعم صحة هذه التوقعات بالإضافة إلى تحديد معايير موحدة ومنع ممارسات البيع بأقل من القيمة الحقيقية. سيعود هذا بالفائدة في نهاية المطاف على مجال الجنسية عبر الاستثمار بأكمله من خلال ضمان الشفافية ونزاهة البرنامج لجميع المعنيين".

تقول متحدثة باسم الشركة إنهم نصحوا بشدة المستثمرين المحتملين بضرورة تأمين الأسعار قبل تطبيق الزيادة على هذه البرامج الخاصة بالحصول على الجنسية.

كما قالت: "يحافظ فريقنا على قنوات اتصال مفتوحة مع الحكومات الكاريبية، ونضمن تقديم التحديثات في الوقت المناسب حال توافرها".

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار وتغطي أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪.

تتواجد الشركة في ٣ قارات و٧ بلدان ولديها أكثر من ٦٠ خبير في جميع أنحاء العالم، ويتألف فريق عملنا المتعدد الجنسيات من خبراء استشاريين الذين يقومون بمساعدة العملاء وتوجيههم بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية والهندية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى زيارة https://www.savoryandpartners.com/ar/ أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]. +971 04 430 1717, +971 54 440 2955

 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738007/Savory_and_Partners_Logo.jpg

 

من نفس المصدر

سيفوري أند بارتنرز: برامج الهجرة عبر الاستثمار الشهيرة التي تجذب اهتمام المستثمرين

سيفوري أند بارتنرز: برامج الهجرة عبر الاستثمار الشهيرة التي تجذب اهتمام المستثمرين

مع تزايد أهمية التنقل العالمي والتخطيط لحالات الطوارئ بالنسبة للمستثمرين، زاد الطلب على برامج الهجرة عبر الاستثمار. ووفقاً للتقارير الصادرة عن شركة...
سيفوري أند بارتنرز: برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا يظهر نمواً واعدة حيث تكشف الرئيس التنفيذي للوحدة عن تغييرات كبيرة في عام ٢٠٢٤

سيفوري أند بارتنرز: برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا يظهر نمواً واعدة حيث تكشف الرئيس التنفيذي للوحدة عن تغييرات كبيرة في عام ٢٠٢٤

مع الارتفاع الكبير في عدد الطلبات بمعدل نمو متوسط يبلغ ١٤.٣٪ بين عامي ٢٠١٣ و٢٠٢٣، من المتوقع أن يشهد برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا عبر الاستثمار...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

السفر

Image1

الخدمات المصرفية / المالية

Image1

المسح والاستطلاعات والبحوث

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة