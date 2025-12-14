سيول تستضيف COMEUP 2025، مسلِّطةً الضوء على الزخم العالمي للشركات الناشئة والابتكار الذي يشكِّل ملامح المستقبل

* يقدّم COMEUP 2025 معارض، وعروضاً تقديمية للمستثمرين، وبرامج للابتكار المفتوح، ومؤتمرات تُقام تحت شعار «إعادة ترميز المستقبل».

COMEUP 2025 Recode the Future – Officially Opens in Seoul.

سيول، كوريا الجنوبية، 14 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (MSS، الوزيرة هان سونغ-سوك) ومنتدى الشركات الناشئة الكوري (KSF، الرئيس هان سانغ-وو) أن «COMEUP 2025» ، أكبر مهرجان عالمي للشركات الناشئة في كوريا، قد افتُتح رسمياً يوم الأربعاء، 10 ديسمبر في مركز «كوإكس» (COEX) في سيول. منذ انطلاقه في عام 2019، نما COMEUP ليصبح منصة رائدة تجتمع فيها الشركات الناشئة المبتكرة، والمستثمرون العالميون والمحليون، والشركات الكبرى لتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون.

يتمحور حدث هذا العام حول شعار «إعادة ترميز المستقبل» (Recode the Future)، ممّا يعكس طموحاً جماعياً لإعادة التفكير في الحدود القائمة وتسريع التحوّل عبر مختلف الصناعات. افتُتح المهرجان بأداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي قدّمه Jinwoo Kim، الرئيس التنفيذي لشركة LINER، وهي شركة ناشئة تم اختيارها حديثاً كشركة في مرحلة «ما قبل اليونيكورن» لعام 2025. وسلّط عرضه التقديمي الضوء على الحوار المتنامي بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري، مؤكِّداً كيف تقود الشركات الناشئة إعادة اختراع المستقبل.

يضمّ المهرجان 275 شركة ناشئة من 46 دولة، مع استضافة سبع دول لأجنحة خاصة لتقديم منظومتها للشركات الناشئة وشركاتها الواعدة. يقدّم قادة الفكر العالميون كلمات رئيسية ويشاركون في جلسات موضوعية، بما في ذلك طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN، و Sunghyun Park، الرئيس التنفيذي لشركة Rebellions، اللذان سيناقشان كيف يمكن للتقنيات الناشئة والرؤية الريادية إعادة تشكيل المستقبل. تغطّي مسارات المؤتمر موضوعات مثل ابتكارات تكنولوجيا المناخ، والتحوّلات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في مشهد تطبيقات الهاتف المحمول، وصعود المؤسِّسين من الجيل Z، وقصص من العائلات الريادية.

يظلّ الاستثمار وتطوير الشراكات محوراً رئيسياً لحدث هذا العام. يستضيف COMEUP 2025 صناديق رأس المال الجريء العالمية (VCs)، ووحدات وصناديق رأس المال الاستثماري المؤسسي (CVCs)، ومسرّعات الأعمال، والشركات الكبرى لتعزيز روابط جديدة وتقوية التعاون عبر الحدود. وقد انضمّت خمس وثلاثون شركة إلى المهرجان للتفاعل مع الشركات الناشئة واستكشاف الفرص في مجال الابتكار المشترك، بينما تساعد أكثر من 2,000 اجتماع مجدول للتوفيق بين الأعمال الفرق المشاركة على التواصل مباشرة مع المستثمرين والشركاء المحتملين.

كما تُثري العديد من الفعاليات الإضافية برنامج المهرجان. يوفّر برنامج «OpenData X AI Challenge» للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي فرصاً للتحقّق من تقنياتها وصقلها. وتجمع «Challenge! K-Startup 2025 Grand Finale» المتأهّلين للنهائيات من أكبر مسابقة للشركات الناشئة تقودها الحكومة في كوريا، بينما يقدّم «K-Startup Grand Challenge Demo Day» شركات ناشئة دولية متميزة. كما يُعقد حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتكريم المساهمات المهمّة في المشهد الريادي في كوريا.

ستكون جميع الجلسات الرئيسية من COMEUP 2025 متاحة لإعادة المشاهدة على قناة COMEUP الرسمية على يوتيوب.

