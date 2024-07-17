شاحنة الخلاط الكهربائي SANY 408P تجتاز معايير لائحة السلامة العامة المحدثة للاتحاد الأوروبي EU GSR

شنغهاي، 17 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- اجتازت شاحنة الخلاط الكهربائي ذات المستوى العالمي 408P مؤخرًا معايير لائحة السلامة العامة للاتحاد الأوروبي (GSR) المحدثة، وقد تم تطويرها وتصنيعها من قبل شركة تصنيع المعدات الثقيلة الصينية الرائدة مجموعة ("SANY"). تم تجهيز الشاحنة بنظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) الذي طورته شركة Haistar، تُعد 408P أول مركبة هندسية كهربائية صينية تحصل على أحدث إصدار لشهادة اعتماد ترخيص تشغيل السيارة بالكامل (SVTA).

SANY 408P Electric Mixer Truck

بعد الحصول على أحدث شهادة للاختبار الحقيقي للمركبات، تم اعتماد 408P الآن وفقًا لمعايير لائحة السلامة العامة GSR الخمس، ويشير هذا الأمر إلى أن شاحنة الخلاط الكهربائية من SANY ليست فقط أحدث تصريح دخول للسوق في الاتحاد الأوروبي، بل ستُسَرع أيضًا خارطة طريق التنمية العالمية لشركة SANY، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع المركبات الهندسية الكهربائية.

تم إجراء شهادة الاختبار تحت إشراف TÜV Rheinland، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات التقنية. أظهرت نتائج الاختبار أن شاحنة الخلاط الكهربائي SANY 408P آمنة وموثوقة وتُلبي لوائح ومعايير الاتحاد الأوروبي، كما سلط الاختبار الضوء على النظام المتقدم لمساعدة السائق Haistar ADAS على أنه قابل للتكيف للغاية مع قابلية تطوير قوية يمكن تطبيقها أيضًا على نماذج أخرى.

تم إطلاق لائحة السلامة العامة للاتحاد الأوروبي EU GSR، في عام 2019 لزيادة حماية ركاب المركبات ومستخدمي الطرق الضعفاء مثل المشاة وركاب الدراجات من أجل الحد من حوادث المرور والإصابات من خلال ضمان زيادة مستويات السلامة في المركبات. يتطلب آخر تحديث ساري المفعول في يوليو 2024 أن تكون جميع المركبات التجارية المسجلة في الاتحاد الأوروبي مجهزة بوظائف النظام المتقدم لمساعدة السائق ADAS المناسبة.

اجتاز الخلاط الكهربائي SANY 408P خمس ميزات لنظام مساعدة السائق في لائحة السلامة العامة GSR ADAS، بما في ذلك نظام معلومات التحرك MOIS))، ونظام معلومات النقطة العمياء BSIS))، ونظام معلومات الرجوع إلى الخلف REIS))، والمساعد الذكي للسرعة ISA))، وتحذير وتنبيه نعاس السائق (DDAW).

ومن بين هذه الأنظمة، تم تصميم المساعد الذكي للسرعة ISA لتنبيه السائق بضرورة إبطاء السرعة عند اكتشاف السير بسرعة كبيرة. سجل نظام المساعد الذكي للسرعة ISA من SANY أكثر من 6000 كيلومتر من الاختبارات على الطرق في 10 دول في الاتحاد الأوروبي، مع 431 كيلومترًا من القيادة على الطرق الحقيقية وسيناريوهات تغطي المناطق الحضرية والقرية والطرق السريعة وغيرها من السيناريوهات، وتتجاوز دقة التعرف على السيناريو الفردي 90 بالمائة، مع دقة إجمالية تصل إلى 96 بالمائة.

يقوم نظام تحذير وتنبيه نعاس السائق (DDAW) بشكل متكرر بمراقبة ملامح وجه السائق وحركات العين وحركات الرأس بناءً على التصوير الفسيولوجي لاستنتاج ما إذا كان السائق في حالة تعب، وذلك لإرسال تنبيهات أو اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة.

تم اختبار نظام معلومات التحرك أيضًا MOIS، بمراقبة وإبلاغ السائق بوجود المشاة وراكبي الدراجات داخل النقطة العمياء القريبة من السيارة من الأمام، ويبحث نظام معلومات النقطة العمياء BSIS عن مخاطر الاصطدام في النقطة العمياء اليمنى للشاحنات أو الحافلات عند الانعطاف، ويساعد نظام معلومات الرجوع إلى الخلف REIS على ركن السيارة لتجنب الاصطدامات مع شاشة فيديو عكسية تنقل المعلومات في الوقت الحقيقي.

وقال Yu Hongfu رئيس شركة SANY للصناعات الثقيلة: "بالنظر إلى المستقبل، ستعمل SANY على المُضي قدمًا لتطوير أسواقنا الدولية، وتمكين التقدم في الذكاء الرقمي، وتعزيز العمليات منخفضة الكربون لتوفير منتجات عالية الجودة وآمنة وأكثر موثوقية وأكثر ذكاءً للعملاء العالميين".

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