شاركت Tianlong في المؤتمر الطبي الدولي لدول منظمة SCO في قيرغيزستان

بيشكيك، قيرغيزستان، 3 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- انعقد المؤتمر الطبي الدولي لدول منظمة SCO في الفترة من 27 إلى 29 مارس في مدينة بيشكيك، بقيرغيزستان، تحت شعار "الابتكارات والتقنيات في تفاقم أمراض القلب والأمراض غير المعدية في دول منظمة Shanghai للتعاون". وحضر المؤتمر Alymkadyr Beishenaliev، وزير الصحة في جمهورية قيرغيزستان، وJanesh Kane، نائب الأمين العام لمنظمة SCO، و400 من العاملين في المجال الطبي، والأكاديميين، والعلماء ذوي الصيت العالمي. تمت دعوة شركة Tianlong للعلوم والتكنولوجيا للحضور وإلقاء خطاب في المؤتمر، وذلك لعرض ومناقشة أحدث إنجازاتها وابتكاراتها في مجال الطب الشخصي الدقيق مع كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم.

Professor Kou Spoke at the International Medical Congress of SCO Countries Dr. Wu Spoke at the International Conference in Kyrgyzstan Tianlong's personalized medication solution

وفي سياق هذا المؤتمر، دعت Tianlong البروفيسور Kou Huijuan من قسم أمراض القلب بالمستشفى الثاني التابع لجامعة Xi'an Jiaotong لإلقاء كلمة. وقد ناقش البروفيسور Kou العلاج الدقيق والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم في الصين، كما تحدث عن سلسلة من الحالات السريرية، وقدم أيضًا منهجية العلاج الشخصي الدقيق من Tianlong لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والتي بإمكانها اكتشاف سبع طفرات جينية في أدوية ارتفاع ضغط الدم وتوجيه خمسة أنواع من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم. وأوضح البروفيسور Kou أن: "الطب الشخصي هو عبارة نموذج طبي جديد يمكنه تحديد جرعة ونوع الدواء لكل مريض بناء على اختلافاتهم الجينية"، وقد فتح حديثه آفاقًا جديدة ملهمة للمشاركين.

تمت دعوة Tianlong أيضًا للانضمام إلى سلسلة من المؤتمرات وتبادل الخبرات في قيرغيزستان. وقد شاركت Jessica Wu من قسم التسويق الخارجي في Tianlong (وهي حائزة على الدكتوراه في علم البيولوجيا الجزيئية) في مؤتمر دولي عن "القضايا الموضعية للطب المخبري"، وألقت خطابًا حول "مجموعة LigSeq Reagent - حلول الطب الشخصي من Tianlong". خلال العرض التقديمي، ناقشت الدكتورة Wu أهمية العلاجات الشخصية وشاركت أحدث الأبحاث وحالات التطبيق العملي. وقد صرحت بأن: "بإمكان المنهجية الدوائية الشخصية التي طورتها Tianlong اكتشاف الجينات المرتبطة بتأثيرات الأدوية الشائعة وأعراضها، مما يمنحنا إرشادات لبناء خطة سير العلاج السريري." وقد أثار عرضها اهتمامًا ومناقشة واسعة النطاق بين الخبراء الحاضرين.

يمكن لحلول الطب الشخصي من Tianlong، بما في ذلك سلسلة أدوات الكشف والكواشف، اكتشاف الجينات المرتبطة بتأثيرات وأعراض الأدوية شائعة الاستخدام التي تستخدم للمساعدة على الإنجاب، وأدوية الغدد الصماء، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي، والطب النفسي، وأمراض المناعة الروماتيزمية، والأورام وغيرها من الأمراض، وهو ما يوفر إرشادات لسير خطة العلاج السريري. حيث تتميز بمميزات فائقة مثل سرعة الكشف، ودقة النتائج، ودقة وشمولية التقرير، وسهولة الاستخدام.

وقد سهلت مشاركة Tianlong في المؤتمرات الطبية من عمليات تبادل الخبرات والتعاون على المستوى الدولي في المجالات الطبية. في المستقبل، ستحرص Tianlong على مواصلة الالتزام بالبحث العلمي، والابتكار، والتطوير التكنولوجي، بهدف إحراز المزيد من التقدم في مجالات الطب والرعاية الصحية على نطاق عالمي.

نبذة عن Tianlong

Tianlong هي شركة مبتكرة تستخدم التقنيات العالية وهي متخصصة في ابتكار منتجات الكشف الجيني والتشخيص الجزيئي في الصين. منذ تأسيسها في عام 1997، كرست Tianlong نفسها لتقديم العديد من حلول مختبر PCR المتكاملة للمحترفين في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة موقع Tianlong الرسمي وحسابات الشركة على LinkedIn، و Facebook، و Twitter .

يمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بمعلومات المنتج أو الشركة إلى [email protected].

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