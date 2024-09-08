شاشات Hisense كبيرة الحجم ترفع مستوى الألعاب إلى مستويات جديدة في معرض IFA 2024 Middle East - Arabic USA - English USA - English USA - español Hisense 08 سبتمبر, 2024, 22:56 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال تشينغداو، الصين، 8 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- رفعت Hisense، الشركة الرائدة عالميًا في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، من مستوى هذه المنتجات في معرض IFA 2024، وهو أكبر معرض تجاري للإلكترونيات الاستهلاكية في أوروبا. تحت عنوان "مستقبل التكنولوجيا القائم على السيناريو"، عرضت Hisense شاشاتها المبتكرة كبيرة الحجم وشراكاتها المعززة للألعاب مع Black Myth: المنتجات المعتمدة من Wukong وXbox. لعبة Black Myth: تبهر Wukong اللاعبين في منطقة التجربة الغامرة لـ Hisense Continue Reading

Hisense U7 and E7 PRO TVs bring consumers into the epic world of Black Myth Wukong Hisense Laser Cinema PX3 PRO is the first "Designed for Xbox" Ultra Short Throw projector Hisense Laser Smart Mini Projector C2 Ultra delivers a next-level immersive large screen gaming experience on Xbox Experience cinematic grandeur with the Hisense ULED X Mini LED 110-inch UX Discover the fusion of art and innovation with the Hisense Canvas TV 65-inch S7

لعبة Black Myth الرائعة: تبهر Wukong اللاعبين بأساطيرها الصينية ذوي الجذور الراسخة. بصفتها شريكًا عالميًا رسميًا، قدمت شركة Hisense لهواة الألعاب مغامرة ملحمية في معرض IFA، مع منطقة تجربة مخصصة تغمر الزوار في عالم "رحلة إلى الغرب".

أجهزة تلفزيون Hisense مقاس 100 بوصة تجلب لك عالم لعبة Black Myth: Wukong النابضة بالحياة، مع ألوان مفعمة بالحياة ودقة 4K مذهلة، مع تلفزيونات Hisense U7 وE7 PRO الموصى بها رسميًا في اللعبة، والتي تقدم تجربة لعب غامرة من خلال ميزات تشمل 144Hz Game Mode PRO وQuantum Dot Color.

مع لعبة Black Myth الحصرية: مع وضع الصورة Wukong المصمم خصيصًا للعبة، تقدم أجهزة تلفزيون Hisense U7 وE7 PRO جودة صورة استثنائية مع HDR محسَّن، ومعايرة الألوان الدقيقة وتحسين التفاصيل المظلمة. ستشعرك تقنية Dolby Audio العميقة والغامرة، والمدمجة في المكبر الصوتي المدمج، بالإثارة من خلال تجربة صوتية مرئية مذهلة.

تجارب الألعاب على الشاشة الكبيرة مع جهاز العرض الليزري Hisense Premium Laser Projector الحاصل على شهادة "Designed for Xbox"

عرضت أجهزة التلفزيون ذات الشاشة الكبيرة من Hisense تجربة ألعاب لا مثيل لها لجمهور معرض IFA 2024. تعاونت Hisense مع Xbox في وقت سابق من هذا العام لرفع مستوى تجربة الألعاب والترفيه المنزلية بتقنية عرض الليزر المتطورة.

يضع Hisense Laser Cinema PX3-PRO، وهو أول جهاز عرض Ultra Short Throw حاصل على شهادة "Designed for Xbox"، معايير جديدة للألعاب الغامرة. شاشة 4K قابلة للتخصيص، بحجم إسقاط ضخم من 80 بوصة إلى 150 بوصة، معتمدة لـ Dolby Vision وIMAX Enhanced، وتتميز بتقديمها صور مذهلة. يضمن معدل التحديث العالي الذي يصل إلى HSR240 تجربة لعب سلسة، وهو مثالي لألعاب الحركة سريعة الخطى. توفر الميزات المتقدمة، بما في ذلك تقنية MEMC ووضع Auto-Low Latency Mode، أداءً سلسًا وخاليًا من التأخير في رفع مستوى جلسات اللعب.

عرضت شركة Hisense أيضًا جهاز 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra، والذي حصل على شهادة Xbox مؤخرًا بعد حصول Hisense Laser Cinema PX3-PRO على شهادة "Designed for Xbox" في يوليو.

كان الزوار غارقين في عالم المغامرة، حيث تقدم تقينة C2 Ultra تجربة عرض متعددة الاستخدامات، تتراوح بين 65 بوصة إلى 300 بوصة، مع ارتفاع درجة السطوع ونسبة التباين التي تضمن صورًا مذهلة، حتى في البيئات المضاءة جيدًا.

تحتوي تقنية C2 Ultra على وضع Auto Low Latency Mode وتكنولوجيا MEMC من أجل تجربة لعب سلسلة، مع معدل تحديث يصل إلى 240 إطارًا يوفر صورًا واضحة بشكل حاد. تجلب أجهزة العرض الصغيرة الليزرية ثلاثية الألوان النقية المتقدمة من Hisense جودة صورة من المستوى التالي. يوفر تدرج الألوان فائق الارتفاع 110% BT.2020 وشهادات IMAX Enhanced وDolby Vision تجربة سينمائية مع سطوع لا يصدق إلى جانب اللون الأسود. يدعم الإسقاط الذي يصل إلى 300 بوصة الألعاب على شاشة مقسمة، وهو مثالي لمتعة اللاعبين المتعددين.

رفع ترفيهك المنزلي مع الابتكارات لتلفزيون Hisense

كما تقوم شركة Hisense بتوسيع عروضها لتلبية احتياجات الترفيه المتنوعة للعائلات مع إدخال سلسلة التلفزيون ULED X وCanvas في معرض IFA 2024.

يعد جهاز العرض Hisense ULED X Mini LED 110-inch UX (110 ببوصة) تحفة سينمائية تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. تقدم تقنية Mini-LED X الثورية، مع أكثر من 40000 منطقة ضبابية محلية، وأعلى سطوع يصل إلى 10000 نيت، مستوى من التباين وعروض احترافية فريدة من نوعها. يوفر محرك Hi-View Engine X الخاص بشركة Hisense، وهو مجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي القوية، معالجة غير مسبوقة في الوقت الحقيقي لكل مشهد. يوفر Dynamic X-Display جودة صورة واضحة للغاية في أي زاوية وفي أي ظروف إضاءة، ليلاً أو نهارًا.

تخلق تقنية Quantum Dot Color مشهدًا بصريًا، حيث تغمر المشاهدين في عالم من الألوان والوضوح، في حين أن نظام الصوت CineStage X Surround مع قناة 4.2.2 يوفر مشهدًا صوتيًا متعدد الأبعاد يحيط بالجمهور، مما يخلق تجربة ترفيهية غامرة حقًا.

يعد Hisense Canvas TV 65-inch S7 (65 بوصة) مزيجًا جذابًا بين الفن والتكنولوجيا. يحول وضع الفن الخاص به التلفزيون إلى معرض فني شخصي باستخدام مئات الأعمال الفنية المجانية، مع شاشة Hi-Matte المضادة للوهج وطبقة جدارية أنيقة مما يعطي انطباعًا عن شاشة شبيهة بالقماش المنسوج. يمكن للعملاء الاختيار من بين إطارات StyleSwap الملونة لخيارات تخصيصهم.

يضع التزام Hisense بالتكنولوجيا القائمة على السيناريو باستمرار احتياجات المستخدمين في صميمه، حيث يقدم منتجات تلفزيونية أكثر ذكاءً وأكثر تركيزًا على المستخدم للترفيه المنزلي.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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