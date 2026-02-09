شاكيرا تُحيي حفلاً غنائياً في الأردن لأول مرة

ضمن جولتها العالمية Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

العقبة، الأردن, 9 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تستعد النجمة العالمية شاكيرا، ملكة البوب اللاتيني، لإحياء أول حفل غنائي حصري لها في الأردن، يوم 28 آذار 2026 في واحة أيلةبمدينة العقبة، وذلك ضمن جولتها العالمية المرتقبة Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira to Perform Live in Jordan for the First Time Shakira to Perform Live in Jordan for the First Time

ويُنظَّم الحفل من قبل شركة 165 Entertainment وبدعم من شركة واحة أيلةللتطوير، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، وفندق حياة ريجنسي العقبة – أيلة، إلى جانب شركة زين الأردن، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية لاستضافة الفعاليات الفنية الكبرى والسياحة الترفيهية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحفل نحو 12 ألف شخص من داخل الأردن ومن مختلف دول المنطقة، في حدث موسيقي بارز على شاطئ البحر الأحمر، حيث تشكّل محطة العقبة إحدى المحطات الرئيسية ضمن جولة شاكيرا العالمية لعام 2026، التي تُعد من أكثر الجولات الموسيقية المنتظرة عالمياً هذا العام، وتقدّم خلالها مزيجاً من أشهر أعمالها التي رسّخت حضورها العالمي، إلى جانب أعمال جديدة، ضمن إنتاج ضخم يعتمد أحدث تقنيات الصوت والعرض المسرحي.

وفي تعليق لها على الحدث، أكدت هناء زريقات، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة 165 Entertainment، أن استضافة شاكيرا في الأردن تمثّل محطة مفصلية في مسيرة قطاع الترفيه الحي في المملكة، وتشكل إنجازاً نوعياً يعكس القدرة المتنامية للأردن على استقطاب وتنظيم جولات فنية عالمية بمستويات احترافية عالية.

وأشارت زريقات، إلى أن هذا الحفل يرسّخ موقع مدينة العقبة على خريطة الجولات الفنية الدولية، ويبرز في الوقت ذاته ما يتمتع به الأردن من بنية تحتية متقدمة، وقطاع ضيافة قادر على استيعاب فعاليات كبرى، وطموح ثقافي يسهم في مخاطبة جمهور عالمي واسع، إلى جانب ما يعكسه الحدث من نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة تجارب ترفيهية ذات أثر ثقافي واقتصادي مستدام.

وتُجسّد جولة Las Mujeres Ya No Lloran World Tour مرحلة جديدة في المسيرة الفنية لشاكيرا، وتحمل في مضمونها رسائل القوة والمرونة والتمكين والتطوّر الإبداعي، في عودتها إلى المسارح العالمية عام 2026 برؤية فنية معاصرة. ويتميّز حفل العقبة بكونه من أكثر محطات الجولة تفرداً، إذ يُقام في بيئة ساحلية استثنائية ضمن مجتمع واحة أيلةالمطل على البحر الأحمر، ما يمنح الجمهور تجربة موسيقية عالمية في موقع فريد من نوعه في المنطقة.

ومن المنتظر أن يحقق الحدث أثراً ثقافياً واقتصادياً ملموساً، من خلال دعم الحركة السياحية في مدينة العقبة، وتنشيط الأعمال المحلية، وتعزيز مكانة المدينة كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات الفنية العالمية والحفلات الكبرى.

وتتوفر تذاكر الحفل حصرياً عبر الموقع الإلكتروني www.ticketingboxoffice.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2889722/Shakira_Jordan_Tour.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2889723/Shakira_live_performance.jpg