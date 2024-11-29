شانغهاي تكرم 50 مغتربًا بجوائز ماغنوليا الفضية

شنغهاي, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من arabic.shanghai.gov.cn

قدمت مدينة شانغهاي جائزتها السنوية "ماغنوليا الفضية" إلى 50 مغتربًا بارزًا من 18 دولة في 23 نوفمبر، تكريمًا لإسهاماتهم الكبيرة في تطوير المدينة وتعزيز التبادلات الدولية.

أقيم الحفل في القاعات الكبرى (Grand Halls) الواقعة في الطرف الشمالي من البوند، حيث قام كونغ فوآن، المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لحكومة بلدية شانغهاي، بمنح الميداليات والشهادات للمكرمين.

وفي كلمته، أكد كونغ على مكانة شانغهاي كمدينة دولية مبتكرة وشاملة، حيث كانت في طليعة تحقيق التحديث على الطراز الصيني. وأبرز الأدوار الحيوية التي يلعبها المغتربون والشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية في المدينة، مشيرًا إلى أنهم "لم يكونوا فقط شهودًا، بل مشاركين نشطين ومساهمين أيضًا".

يأتي المكرمون هذا العام من مجالات متنوعة تشمل التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا، والشحن، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والزراعة.

من بين المكرمين البارزين:

بيترو برامبيلا من إيطاليا، المدير المالي لشمال آسيا في شركة لوريال الصين، الذي ساهم في جعل السوق الصيني الأكبر عالميًا للشركة.

ديميتري موخوف من كندا، خبير تطوير نماذج هياكل الطائرات في شركة COMAC، الذي قاد فريقه لتجاوز تحديات تقنية كبيرة.

هونغ شين من الولايات المتحدة، نائب الرئيس الأول في مركز الابتكار في شركة Roche China، الذي ساهم في تسجيل أكثر من 300 براءة اختراع.

فرانسيس جيري من أستراليا، المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي دعم تطوير الملكية الفكرية في شانغهاي.

فرانكا جولين من كرواتيا، ممثلة المكتب التمثيلي لهيئة السياحة الوطنية الكرواتية، التي عملت بلا كلل للترويج لثقافة شانغهاي.

وقال كونغ: "نأمل بصدق أن يواصل المكرمون عملهم كسفراء للصداقة الصينية-الأجنبية ورواة لقصص شانغهاي وممثلين لصورتها".

مشاركات بارزة أخرى:

البروفيسور مارك ديلبيش من فرنسا، الذي ساهم في التعاون الطبي الصيني-الفرنسي على مدار ثلاثة عقود.

المحامي كارلو دي أندريا من إيطاليا، الذي ساعد الشركات الأجنبية على الاستقرار في شانغهاي، وأشاد بالمدينة كأفضل مكان للأعمال في الصين.

بدأت شانغهاي منح جوائز "ماغنوليا الفضية" للمغتربين في عام 1989، ثم أضافت جائزتي "ماغنوليا الذهبية" و"المواطنة الفخرية" في عامي 1992 و1997 على التوالي. وخلال السنوات الـ 35 الماضية، تم تكريم 1,877 مغتربًا بهذه الجوائز، مما يعكس تقدير المدينة لإسهاماتهم.