شبكات Hillstone مدرجة للعام الثاني على التوالي في صوت العميل من Gartner Peer Insights™ حول أدوات الكشف عن تهديدات الشبكة والاستجابة

سانتا كلارا، كاليفورنيا، 11 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- مُنِحت شبكات Hillstone، وهي مزودة رائدة لحلول الأمن السيبراني، الاعتراف بأنها مؤدية قوية في تقرير 2024 صوت العميل حول أدوات الكشف عن تهديدات الشبكة والاستجابة (NDR). في بيئة أصبح فيها الأمن السيبراني أولوية حاسمة للشركات، ظهرت شبكات Hillstone كشركة رائدة مبتكرة مع نظام الكشف عن الاختراقات BDS) ) ، وهو الحل الذي حاز على اعتراف الخبراء والمستخدمين على حد سواء. في تقرير صوت العميل حول أدوات الكشف عن تهديدات الشبكة والاستجابة المنشور حديثًا، تلقت شبكات Hillstone تقييم 5.0 نجوم من قبل عملائها، استنادًا إلى 39 مراجعة تم تقديمها اعتبارًا من يونيو 2024. هذه هي المرة الثانية التي تُذكَر فيها Hillstone في تقرير صوت العميل.

قال Tim Liu، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة شبكات Hillstone: "لقد تحدث العملاء وعبروا عن تقديرهم واعترافهم بالتزامنا الراسخ بتوفير حلول أمن سيبراني تكاملية وفّرت بشكل فعال التغطية والتحكم والتوحيد لأكثر من 28,000 من نظرائهم على مستوى العالم، في مشهد الأمن السيبراني الصعب ودائم التغيير. بدورنا سنواصل الابتكار وتجاوز حدود الأمن السيبراني لحماية الأصول الحيوية لعملائنا".

ويعتبر "صوت العميل" مستندًا يجمع آراء عملاء شركة Gartner Peer Insights ويحوّلها إلى رؤى يستند إليها صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات. هذا المنظور المجمّع بين الأقران، إلى جانب المراجعات التفصيلية الفردية، يكمل أبحاث خبراء Gartner ويمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في عملية الشراء الخاصة بك، إذ يركز على تجارب الأقران المباشرة في تنفيذ الحل وتشغيله. في تقريرها الأخير، اعتُرِف بشبكات Hillstone ضمن ربع "أداء قوي" لتجربتها الشاملة القوية في سوق اكتشاف تهديدات الشبكة والاستجابة (NDR).

واحدة من الميزات البارزة لـ NDR من Hillstone هي قدرتها على اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، مستفيدة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI). تسمح هذه الوظيفة بالتعرف الفوري على الثغرات الأمنية المحتملة والاستجابة لها، والتي، وفقًا للمستخدمين، حسنت بشكل كبير مستوى الأمن السيبراني لمنظماتهم.

تحليل سلوك المستخدم، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هو جانب آخر حظي بالإشادة، لأنه يسهل تحديد السلوكيات الشاذة على الشبكة. سلط المستخدمون بالإضافة إلى ما سبق الضوء على واجهة النظام البديهية سهلة الاستخدام، والتي جعلت استخدامه وتشغيله عملية سلسة، بالإضافة إلى الدعم الفني لـ Hillstone، والذي وُصِف بأنه سريع الاستجابة وفعال للغاية في حل المشكلات.

نعتقد أنه بمثل هذه التعليقات الإيجابية والاعتراف المتزايد في السوق، ستعزز شبكات Hillstone نفسها كخيار موثوق به للمنظمات التي تسعى إلى تعزيز أمنها الإلكتروني ضد التهديدات الرقمية المتطورة ومتزايدة التعقيد.

حول Gartner Peer Insights™

Gartner، صوت العملاء حول أدوات الكشف عن تهديدات الشبكة والاستجابة، المساهمون الأقران، 30 أغسطس 2024

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نبذة عن شركة Hillstone Networks

يوفر النهج الشامل للأمن السيبراني لشركة شبكات Hillstone التغطية والتحكم والتوحيد لتأمين التحوّل الرقمي لأكثر من 28,000 شركة في جميع أنحاء العالم. وتعد شبكات Hillstone شركة رائدة موثوق بها في مجال الأمن السيبراني، وتحمي الأصول والبنية التحتية الحيوية للمؤسسات، من الحافة إلى السحابة، بغض النظر عن مكان وجود أحمال العمل وتنفيذ المهام. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة www.hillstonenet.com.

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