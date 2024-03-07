شبكة CGTN: Xi يشدد على ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقًا للظروف المحلية

بكين، 7 مارس 2024 /PRNewswire/ -- استعد Shan Zenghai، نائب المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني والمهندس الحائز على جائزة وطنية، استعدادًا كبيرًا لـ Two Sessions، التجمع السنوي لكبار المسؤولين في الصين بالهيئة التشريعية والهيئة الاستشارية السياسية العليا.

وقد أحضر صورة تظهر أكبر رافعة في العالم صالحة لجميع التضاريس، طورتها مجموعة Xuzhou Construction Machinery Group، حيث يعمل Shan، عضو وفد مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، ككبير المهندسين.

كان Shan مدفوعًا بالابتكار نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام الماضي، مع 46 مكونًا رئيسيًا تم تطويرها بشكل مستقل وأكثر من 10 منتجات بارزة.

ووفقًا لـ Shan، فإن شغفه مستوحى من الرئيس الصيني Xi Jinping، الذي أكد على دور الابتكار التكنولوجي في قيادة التنمية العالية الجودة في البلاد خلال مداولات الوفد في Two Sessions العام الماضي.

تطوير قوى إنتاجية جديدة ذات نوعية جيدة وفقًا للظروف المحلية

في إطار تأكيده على المهمة الأساسية المتمثلة في التنمية العالية الجودة خلال المناقشات مع زملائه المشرعين من جيانغسو يوم الثلاثاء، دعا Xi، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقًا للظروف المحلية وتوفير حوافز أقوى لتشجيع الابتكار.

أصبحت جيانغسو في مقدمة جهود التحديث في البلاد، باعتبارها واحدة من المحركات التي تدفع النمو الاقتصادي في الصين. وفي عام 2023، وصل الناتج المحلي الإجمالي لجيانغسو إلى 12.82 تريليون يوان (1.78 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 5.8 بالمئة عن العام السابق.

وحث Xi المقاطعة على تسريع الجهود الرامية إلى تكوين مجموعات من الصناعات الاستراتيجية الناشئة ذات القدرة التنافسية الدولية حتى تصبح جبهة مهمة لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة يقودها الابتكار العلمي.

كما حث المقاطعة على المساهمة بشكل أكبر في التنمية المتكاملة للحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي ودلتا نهر اليانغتسي.

تعميق الإصلاحات لضخ قوة دافعة للتنمية العالية الجودة

وخلال المناقشة الجماعية، أشار Xi إلى أنه من الضروري التخطيط لإجراءات مهمة لمواصلة تعميق الإصلاحات ومواصلة ضخ قوة دافعة قوية في دفع التنمية العالية الجودة والتحديث الذي تقوده الصين.

تسعى الصين إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 5 في المائة في عام 2024، وهو الهدف الذي تم تحديده بعد أن أظهر الاقتصاد الصيني صلابة ومرونة في عام 2023 من خلال تسجيل نمو على أساس سنوي بنسبة 5.2 في المائة، وفقًا لتقرير عمل حكومة البلاد المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمناقشة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

كما أشار التقرير إلى الصعوبات والتحديات المتعددة في تحقيق أهداف هذا العام، وقال إنه ينبغي بذل الجهود للحفاظ على تركيز السياسات، والعمل بجدية أكبر، وحشد الجهود المنسقة من جميع الأطراف.

وحث Xi على إصلاح أنظمة العلوم والتكنولوجيا والتعليم والمواهب لإزالة العوائق أمام تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، ودعا إلى تقديم الدعم للاقتصاد الخاص والشركات الخاصة وتخفيف العبء على المستوى الشعبي لتحفيز الطاقات الابتكارية للحزب والمجتمع بأسره.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1rITDrCqjdu/p.html