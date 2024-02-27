شبكة CGTN: استطلاعات CGTN حول الاقتصاد الصيني الثالث: "الصين" القادمة ستظل هي الصين!

بكين، 27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- ""الصين" القادمة ستظل هي الصين!" أدلى الرئيس الصيني Xi Jinping بهذا التعليق أمام مجتمع الأعمال الصيني لتسليط الضوء على الفرص التي توفرها الصين في السوق العالمية في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 2023. ووفقًا للاستطلاعات التي أجرتها شبكة CGTN وجامعة رنمين الصينية (RUC) من خلال معهد New Era International Communication Research Institute للأبحاث، فإن 90.6 في المائة من المشاركين العالميين يرون أن الصين دولة مهمة وأن تعميق التعاون المتبادل للمنفعة مع الصين يصب في مصالحهم الخاصة، ولقد أصبحت هذه الفكرة محل إجماع في المجتمع الدولي.

ولا يمكن للصين أن تتطور بمعزل عن العالم، والعالم بدوره يحتاج إلى الصين لتحقيق الرخاء. وفي نظر المشاركين العالميين، فإن الصين ليست محركًا للنمو الاقتصادي العالمي وفرصة للتنمية العالمية فحسب، ولكنها أيضًا شريك استقرار موثوق به من جانب المجتمع الدولي. وفي الاستطلاع، قال ما يصل إلى 84.5 في المائة من المشاركين العالميين إن الصين هي اللاعب الاقتصادي الأوسع نفوذًا في العالم. وفي الوقت نفسه، يعتبر 81.9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الصين دولة عامرة بالفرص وأن التنمية في الصين ستوفر فرصًا واعدة للعالم. ويأمل 75.6 في المائة آخرون من المشاركين في الاستطلاع أن تتمكن أوطانهم من الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين، مؤمنين بأن مشاركة الصين النشطة في الشؤون الدولية يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظام دولي عادل ومعقول. ويقول المشاركون في الاستطلاع إنه من بين الدول الثماني الكبرى في العالم، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، فإن الاتصالات الاقتصادية والتجارية مع الصين تحقق أكبر قدر من الفوائد لبلدانهم. وفي نظرهم، تعتبر الصين أيضًا الشريك الأكثر موثوقية.

إن ثقة العالم بالاقتصاد الصيني وتوقعاته له هي ثمار سوق الصين الكبيرة والمستقرة ومفهوم التنمية المتوازنة والمنسقة والشاملة الذي تلتزم به الصين في بورصاتها الخارجية. وفي هذا الصدد، يقدر 63.2 في المائة من المشاركين العالميين اتساق واستقرار توجه السياسة الخارجية للصين، معتقدين أن الصين كانت مصدرًا لـ "عوامل الاستقرار" في العالم المضطرب. ويقول 64.6 في المائة آخرون من المشاركين إن الصين دولة مسؤولة تلعب دورًا متزايد الأهمية والجوهرية في الحوكمة العالمية.

وعلى غرار مفاهيم المجتمع العالمي ذي المصير المشترك، ومبادرة Belt and Road Initiative، ومبادرة Global Development Initiative، ومبادرة Global Security Initiative، ومبادرة Global Civilization Initiative، ووساطة الصين بين السعودية وإيران لتحقيق مصالحة تاريخية والترويج لمؤتمر تغير المناخ التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى "توافق الإمارات العربية المتحدة"، تكتسب أفكار وخطط وحكمة الصين المزيد من الثقة والتوقعات الإيجابية من جانب المجتمع الدولي. وفي الاستطلاع، وافق 76.5 في المائة من المشاركين على أن الصين دولة تستحق الاحترام. وأشاد 84.2 في المائة من المشاركين في العالم بالصين كدولة ناجحة. وفي الوقت نفسه، يعتقد 80.1 في المائة من المشاركين أن النفوذ الدولي للصين يتزايد ويتوقعون أن تقدم خبرةً أكثر قيمة للحوكمة العالمية.

تم إجراء الاستطلاعات على مستوى العالم، بمشاركة 15037 شخصًا من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والدول النامية مثل البيرو والمكسيك وتايلاند ونيجيريا.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-26/CGTN-polls-on-China-s-economy-III-The-next-China-is-still-China--1rvluMDbcUE/p.html