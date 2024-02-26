شبكة CGTN: اقتصاد الصين يظهر الحيوية مع نمو مبتكر، وسوق مزدهر

بكين، 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حددت المناطق في الصين على مستوى المقاطعات أهداف نموها الاقتصادي لعام 2024، بأرقام تتراوح بين 4.5 و 8 بالمئة. من بينهم، تهدف أكثر من 20 منطقة إلى تجاوز نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الـ 5 بالمئة.

من الملحوظ أن هذه المقاطعات تشترك في أولويات رئيسية مثل "القوى المنتجة الجديدة" و "تعزيز الاستهلاك" و "تحسين بيئة الأعمال".

يشير مفهوم "القوى المنتجة الجديدة" إلى شكل جديد من القوى المنتجة، مستمدة من الاكتشافات الكبيرة المستمرة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا، والتي تدفع الصناعات الاستراتيجية الناشئة وصناعات المستقبل في حقبة متزايدة الذكاء والمعلوماتية.

حددت المقاطعات قطاعات محددة لتكون ركيزة للقوى المنتجة الجديدة، بما في ذلك التصنيع البيولوجي، الاقتصاد على ارتفاعات منخفضة، ومجالات ناشئة مثل تكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.

يتم أيضًا بذل جهود لدمج البيانات مع التطبيقات العملية لتحفيز الاقتصاد الرقمي. على سبيل المثال، تستهدف مقاطعة Zhejiang زيادة بنسبة 9 في المئة في القيمة المضافة لصناعاتها الرقمية الأساسية، وتسعى لضمان خضوع 85 بالمئة من الشركات الكبرى إلى التحول الرقمي.

بالمثل، تسعى عدة مقاطعات غير ساحلية غربية للاستفادة من مزاياها في قوة الحوسبة لرقمنة الصناعة بشكل أوسع. مثال على ذلك، تهدف منطقة Ningxia Hui ذاتية الحكم إلى التحديث الذكي للصناعات التقليدية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة رقميًا، آملة أن يشكل الاقتصاد الرقمي أكثر من 36 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح دعم تطوير القطاع الخاص نقطة تركيز مفتاحية. تخطط عدة مقاطعات لاستغلال السياسات المالية لدعم الشركات الخاصة التي تعمل في الابتكارات التكنولوجية الكبرى، وتشجيع مشاركتهم في المشاريع العلمية المفتاحية، وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو البنية التحتية.

هذا العام، تخطط Jiangsu لطرح سياسات متخصصة لتحفيز الاستثمار الخاص، بينما تعتزم Guangxi مساعدة المؤسسات المالية على تحسين الدعم للقروض الائتمانية الأولى للشركات الخاصة. أيضًا، ستقوم Hainan بإنشاء اتحاد تمويل لمساعدة الشركات ذات الائتمان الجيد وصعوبات مالية مؤقتة.

في الوقت ذاته، تقوم مقاطعات وبلديات مثل Jiangxi و Liaoning و Chongqing و Shanxi على تحسين إطاراتها التنظيمية لحماية حقوق الاستثمار. يهدفون بذلك إلى القضاء على العوائق غير المباشرة أمام الدخول إلى السوق، ضامنين ساحة لعب عادلة للشركات من جميع الأنواع.

بفضل بيئة المرحبة والمتحسنة، إلى جانب السوق الاستهلاكية الشاسعة، تشعر الشركات الممولة أجنبيًا بالثقة في إمكانيات استثمارها طويل الأمد في الصين.

عززت شركات كبرى متعددة الجنسيات من مختلف القطاعات، بما في ذلك KFC و Standard Chartered، استثماراتها في الصين مؤخرًا. تواصل البلاد كونها وجهة استثمارية رئيسية بفضل تقديمها فرصًا واعدة للابتكار، ودعم صناعي شامل وخلقها لبيئة أعمال مواتية.

في عام 2023، زاد الاستثمار الألماني المباشر في الصين بنسبة 4.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.9 مليار يورو (12.7 مليار دولار)، وفقًا لبيانات البنك المركزي الألماني التي حللها معهد IW. بجانب ذلك، ارتفعت حصة الصين من إجمالي استثمارات ألمانيا في الخارج إلى 10.3 بالمئة العام الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 2014.

السوق الاستهلاكية المزدهرة

منذ عام 2023، أظهرت السوق الاستهلاكية في الصين تعافيًا قويًا. بلغت إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 47.15 تريليون يوان (حوالي 6.63 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي، بزيادة قدرها 7.2 بالمئة عن العام السابق، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت زيادة بنسبة 11 بالمئة، حيث شكلت مبيعات السلع الملموسة عبر الإنترنت 27.6 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة.

أدى صعود نماذج استهلاكية جديدة، مثل التجارة الإلكترونية، إلى توسيع نطاق قنوات البيع المتاحة في سوق المستهلكين، ما وفر للمستخدمين تجربة أكثر تنوعًا، كما لاحظ Pan Helin، أحد باحثي جامعة Zhejiang.

إحياء السوق الاستهلاكية انعكس أيضًا على قطاع السفر. خلال عطلة عيد الربيع هذا العام، كان هناك مستوى عالي من الحماس للسفر. تُظهر البيانات أن عدد زوار المواقع الثقافية والسياحية الكبيرة على مستوى البلاد بلغ 123 مليون، مسجلًا زيادة بنسبة 22.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في 2023.

الزيادة في السفر والأنشطة الثقافية خلال عطلة عيد الربيع شجعت أيضًا حدوث ارتفاع فوري في الإنفاق الترفيهي، وخاصة في صناعة السينما. حتى الساعة 1:15 ظهرًا يوم الجمعة، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الصين من عطلة عيد الربيع (بما في ذلك البيع المسبق) الـ 7 مليارات يوان (حوالي 983.3 مليون دولار)، وفقًا لـ Dengta Pro، ذراع تحليل البيانات لمنصة بيع تذاكر الأفلام الرائدة في الصين، Taopiaopiao.

ذكر Pan أن طلب المستهلكين المتزايد على جودة حياة أعلى وتجارب أغنى يشير إلى تغير في أنماط الاستهلاك. هذا الاتجاه، إلى جانب الحماس المتزايد للتسوق والأنشطة الترفيهية، يشيرون إلى تعافي مستقر للسوق الاستهلاكية في الصين.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-16/China-s-economy-shows-vitality-with-innovative-growth-booming-market-1rfaQqARiCI/p.html