شبكة CGTN: حثت Peng Liyuan الكورال الألماني على أن يكون جسر الصداقة بين الصين وألمانيا

بكين, 1 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- بالتزامن مع استعادة الصين وأوروبا التبادلات والمناقشات على كافة المستويات منذ نهاية جائحة كوفيد-19، استأنفت مجموعة من الطلاب والمدرسين من الكورال الصيني الخاص بمدرسة Burg Gymnasium، وهي مدرسة ثانوية ألمانية، التبادلات الثقافية مع الصين في مارس.

وقد رحبت بهم Peng Liyuan، زوجة الرئيس الصيني Xi Jinping، بحفاوة في بكين يوم الخميس. وبعد التعرف على دراساتهم وتجاربهم على مدى السنوات الماضية، مدحتهم Peng لتطورهم في التحدث باللغة الصينية وشجعتهم على مشاركة تجاربهم ومشاعرهم في الصين مع عائلاتهم وأصدقائهم بعد عودتهم إلى الوطن، وأن يكونوا بمثابة جيل جديد من سفراء علاقة الصداقة بين الصين وألمانيا.

كما شجعت الطلاب على الاستمرار في استخدام الموسيقى لفتح أفق جديد لعالم اللغة الصينية وتجربة سحر الثقافة الصينية من خلال الأغاني.

علاقة Peng بـ Burg Gymnasium

تعود قصة Peng مع الكورال والمدرسة الألمانية إلى عام 2014، عندما انضمت إلى فصل تعلم اللغة الصينية في المدرسة خلال الزيارة التي قام بها Xi إلى ألمانيا.

تقدم المدرسة دورات اللغة الصينية منذ عام 1994. خلال زيارة عام 2014، سأل الطلاب Peng عن كيفية تحسين نطقهم للغة الماندرين. وأوصتهم بأن يغنوا الأغاني الصينية.

وبعد ذلك بعامين، التقت Peng بمعلمي وطلاب المدرسة في بكين. في عام 2021، وبينما كان الوباء يعصف بالعالم، كتبت رسالة إلى الطلاب والمدرسين دعتهم فيها لزيارة الصين للتبادل والدراسة بعد الوباء، ودعتهم إلى المساهمة في تعزيز الصداقة بين شعوب الصين وألمانيا وخاصة الشباب.

ومنذ تأسيس الكورال في عام 2014، ظهر في العديد من المناسبات الدبلوماسية الهامة بين الصين وألمانيا، وقدم عددًا من العروض باللغة الصينية.

خلال اجتماع يوم الخميس، هنأت Peng الكورال على إنجازاته المثمرة خلال العقد الماضي في نقل الصداقة عبر الأغاني. وأعربت عن أملها في أن يتمكن من مواصلة العمل كجسر للتبادلات الثقافية بين البلدين.

روابط قوية بين الصين وألمانيا

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وألمانيا في عام 1972، تطورت مجموعة واسعة من التبادلات الثقافية بين البلدين في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والإعلام والشباب والنساء.

وقع البلدان اتفاقية التبادل الثقافي في عام 1979. ومنذ ذلك الحين، أقيمت أنشطة عديدة في مجالات الاتصالات الثقافية والمعارض الفنية والعروض التجارية.

على سبيل المثال، افتتح المركز الثقافي الصيني في برلين في عام 2008، الأمر الذي يوفر نافذة للتبادلات والتفاهم المتبادل. وفي عام 2012، اتفقت الصين وألمانيا على إنشاء آلية رفيعة المستوى للتبادل والحوار الشعبي بين الصين والاتحاد الأوروبي. خلال العام الثقافي الصيني 2012-2013، أقيمت أنشطة ثقافية في أكثر من 40 مدينة في ألمانيا.

علاوة على ذلك، لُقب العام بين عامي 2013 و2014 بعام اللغة الصينية الألمانية، كما أطلق على عام 2016 اسم عام التبادل الشبابي الصيني الألماني. وفي عام 2016، تشكلت رسميًا آلية تبادل ثقافي رفيعة المستوى بين الصين وألمانيا.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-30/Peng-Liyuan-encourages-German-choir-to-be-China-Germany-bridge-1soegeP0P3a/p.html