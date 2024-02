شبكة CGTN: حفل عيد الربيع 2024: مزيج حافل من التقاليد والتجديد يأسر الملايين في كل أنحاء العالم

بكين, 12 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- انطلق حفل عيد الربيع لهذا العام، وهو احتفال سنوي تنتجه وتبثه China Media Group (CMG)، عشية عيد الربيع مساء يوم الجمعة. وتمثل هذه المناسبة توقيتًا أثيرًا، يجتمع فيه الشعب الصيني في كل أنحاء العالم مع عائلاتهم للترحيب بالعام الصيني الجديد.

وباعتبار الحفل البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين، فقد أصبح تقليدًا سنويًا منذ بثه لأول مرة في عام 1983. وقد حصد حفل عام 2023 من المشاهدات ما بلغ 11 مليار مشاهدة عبر كل قنوات CMG الإعلامية، ما جعله البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في العالم.

image_5009787_37536889 CGTN: 2024 Spring Festival Gala: A fusion of tradition and innovation captivates millions worldwide

عرض الحفل هذا العام مزيجًا من العروض، بدءًا من العروض الموسيقية والكوميدية، والفنون التقليدية مثل الأوبرا، والفنون القتالية، إلى الأعمال الباهرة مثل الخدع والألعاب البهلوانية. وسيشتمل كذلك على أحدث التقنيات، مثل الواقع الممتد (XR) وتقنيات التفاعل المسرحي الغامرة لجعل تجربة المشاهدة أكثر جذبًا وإثارة.

ومن بين العروض البارزة، أظهر برنامج التقاليد الإبداعية للعام الجديد ثراء وتنوع ثقافة الطهي الصينية، استبشارًا بحصاد وفير في عام التنين. وبرزت رقصة الطبول الصينية كأحد العروض البارزة واللافتة الأخرى، حيث قام الراقصون الذين يرتدون الملابس التقليدية بإثارة إعجاب الجمهور بقرع الطبول الإيقاعي. وبفضل تصميم الرقصات، وهو مزيج ديناميكي من الدقة والعفوية، استعاد الفن القديم روحه وطابعه المميزين، ولكن في ثوب معاصر.

واستمرارًا لهذه الجهود الابتكارية هذا، قام برنامج "NEW YEAR BROCADE" بدمج الموسيقى بشكل إبداعي مع تقنية التوليف الافتراضي المتقدمة. لقد حول البرنامج الرموز التعبيرية التي تنتمي إلى الصين القديمة إلى استعراض ساحر، حيث نظم "عرض أزياء تاريخية" حيث تبدو الشخصيات كأنها تطل على الجمهور مباشرة من اللوحات الفنية القديمة. ومن خلال هذا المزج الفني بين العناصر التقليدية والحديثة، تألقت الزخارف الثقافية التي استمرت لآلاف السنين من جديد، مما أبهر الجمهور بعرض الجماليات الشرقية.

باتت هذه العروض الجذابة ممكنة بفضل حفل هذا العام الذي احتضن نموذج الإنتاج الافتراضي (VP)، الذي دمج نظام XR وVP الذي يمزج العناصر الافتراضية والمادية بدقة فائقة. وتعمل تقنيات التصوير المبتكرة، مثل معاينات القصة المصورة الديناميكية ومزامنة تأثيرات الإضاءة الافتراضية والحقيقية، على إنشاء مشهد واقعي مذهل حيث يندمج العالمان الافتراضي والمادي بسلاسة.

ولأول مرة، تستخدم قاعة الاستوديو نظام تفاعل مسرحي غامرًا ومجهزًا بإعدادات كاميرا فائقة الوضوح ذات تقنية العرض الحر. يرصد هذا النظام حركات الممثلين من زوايا مختلفة، مما يضمن تسجيل كل تفاصيل العرض الرائعة. ومن خلال الاستفادة من إنتاج الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للعرض في الوقت الفعلي، تنتج تجربة بصرية تمزج بين أداء الفنانين والمناظر معًا.

ومن أبرز مميزات الحفل أيضًا سرده الماهر للقصص، حيث يصور حياة الناس العادية، وما يواجهون من تحديات وما يعيشون من لحظات سعادة، ويسلط الضوء على مشاهد الحياة اليومية بشكل واضح. على سبيل المثال، أصبح مشروع "Spring Festival Gala is waiting for you" (حفل عيد الربيع في انتظارك)، الذي يدعو الأشخاص العاديين الذين أصبحوا من مشاهير الإنترنت، سمة بارزة في حفل عيد الربيع لهذا العام.

واحتل الأشخاص من الخلفيات المتنوعة الصدارة في الحفل. من طهاة المعكرونة والفنيين المتقاعدين إلى ضباط الشرطة والرياضيين، شارك أشخاص من مختلف المهن قصصهم في الفيلم القصير الافتتاحي "Our Spring Festival Gala" (حفلنا لمهرجان الربيع)، مما استلهم الآمال الواعدة في مستقبل أكثر إشراقًا.

واحتفالًا بعام التنين، أطلقت شبكة CGTN تحدي Loong Year Loong Dance في 8 يناير، حيث وصلت إلى الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم. ولأن فن الرقص لا يعرف حدودًا بين الأوطان، فإن هذا التحدي يدعو جمهورًا عالميًا للتواصل مع الثقافة والروح الاحتفالية لمهرجان الربيع، مما يخلق جسرًا بين المجتمعات المتنوعة من خلال لغة الحركة التي يفهمها ويستشعرها الجميع أينما كانوا.

قامت شبكة CGTN ببث الحفل عالميًا عبر قنواتها باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والروسية، بالإضافة إلى منصات إعلامية جديدة متاحة بـ 68 لغة، بالشراكة مع أكثر من 2100 وسيلة إعلامية في 200 دولة ومنطقة.

وفي استجابة لهذه الدعوة العالمية، بث أكثر من 3 آلاف شاشة عرض عام في 90 مدينة في القارات الست حفل عيد الربيع على الهواء مباشرة، ما مكَّن الجمهور في أنحاء العالم كافة من استشعار السحر الفريد لعيد الربيع الصيني والثقافة الصينية، كل ذلك في أثناء الاستمتاع بالأغاني والضحك في هذه المناسبة المبهجة.

انقر هنا لمشاهدة البث المباشر لـ CGTN Super Night 2024.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-09/2024-Spring-Festival-Gala-Tradition-and-innovation-charms-globe-1r3wnu6NWSI/p.html