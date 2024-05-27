شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مع التركيز على التحديث الصيني، تضاعف الصين جهودها لتعميق الإصلاح على جميع الجبهات

بكين، 27 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- يعتبر ميناء ريزهاو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين الذي تم بناؤه بعد إصلاح الصين والانفتاح عليها، مركزًا عالميًا حيويًا لنقل الطاقة والمواد الخام السائبة.

من خلال الابتكار التكنولوجي الأخير، تم ترقية الميناء إلى ميناء حديث، وهو بمثابة عقدة رئيسية للجسر البري الأوراسي الجديد ومركز مهم لمبادرة الحزام والطريق.

شكل ميناء ريزهاو، جنبا إلى جنب مع ميناء تشينغداو وميناء يانتاي وميناء خليج بوهاي، شركة Shandong Port Group Co., Ltd. وذلك قبل خمس سنوات. في العام الماضي، تجاوز إجمالي معدل نقل البضائع في الموانئ الأربعة 1.7 مليار طن، محتلا المرتبة الأولى في العالم.

كجزء من الجولة الأولى من جولة تفقدية في مقاطعة شاندونغ من الأربعاء إلى الجمعة، زار شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الميناء، واعترف بإنجازاته وحث المقاطعة على بناء منصة رفيعة المستوى للتبادلات والتعاون الدولي الرئيسي.

"الإصلاح هو القوة الدافعة للتنمية"، قال شي مؤكدا يوم الخميس أثناء رئاسته ندوة في عاصمة شاندونغ في جينان، حضرها ممثلون من الشركات والأوساط الأكاديمية.

وشدد على أنه من أجل تعميق الإصلاح على جميع الجبهات، يجب أن تركز الجهود على الأهداف الشاملة المتمثلة في تحسين النظام الاشتراكي مع الخصائص الصينية وتطويره وتحديث نظام الحكم والقدرة في الصين.

تعميق الإصلاح الذي يركز على التحديث الصيني

رحلة شي إلى شاندونغ هي أول رحلة تفقدية محلية قام بها منذ أن عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا في 30 أبريل/نيسان، والذي قرر أن الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني ستعقد في بكين في شهر يوليوز/تموز، وسوف تدرس الجلسة في المقام الأول القضايا المتعلقة بمزيد من تعميق الإصلاح بشكل شامل والتقدم في التحديث الصيني.

على مر السنين، تم تحسين إصلاح النظام الاقتصادي في الصين بشكل مستمر، وتم تطوير والإبداع في إصلاح الأنظمة السياسية والثقافية بشكل مطرد.

وفي الوقت نفسه، تم تسريع إصلاح نظام الحضارة البيئية، وحقق إصلاح الدفاع الوطني والجيش إنجازات تاريخية.

وضع تعميق الإصلاح بشكل شامل بناء نظام الحوكمة الوطني وقدرات الحوكمة في موقع أكثر بروزًا. عقدت الصين حوالي 40 اجتماعاً للمجموعة الرائدة المركزية لتعميق الإصلاح بشكل شامل و 30 اجتماعاً للجنة المركزية لتعميق الإصلاح بشكل شامل لتحسين إصلاح التصميم على المستوى الأعلى.

من تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي وبناء مناطق التجارة الحرة التجريبية إلى استضافة مجموعة من المعارض الرئيسية وتسريع بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة، تعمق الصين بشكل ثابت الإصلاحات وتوسع الانفتاح على مستوى عال، وتحقن الطاقة الإيجابية في التنمية العالمية وتجلب فوائد ملموسة للناس في جميع أنحاء العالم.

في ندوة الخميس، قال شي بإن الصين يجب أن تتخذ خطوات حازمة لإزالة الحواجز الأيديولوجية والمؤسسية التي تعيق تقدم التحديث الصيني وتضاعف جهودها لحل التحديات المؤسسية العميقة والقضايا الهيكلية.

وأضاف أن إصلاح النظام الاقتصادي يجب أن يبدأ بتلبية الاحتياجات الواقعية ومعالجة المسائل الأكثر إلحاحًا، ويجب أن يعزز الابتكار النظري والمؤسسي في عملية حل المشاكل العملية.

حياة أفضل للشعب

أكد شي على أن الإصلاح يجب أن يركز على ما يهتم به الناس ويتوقعون أكثر. الهدف، كما قال، هو منح الناس شعورًا أقوى بالإنجاز.

وركزت الصين على حل المشاكل الأكثر عملية والتي لها أكبر اهتمامات الناس وأكثرها مباشرة، واستمرت في دفع الإصلاحات الرئيسية وبناء النظام في مجال سبل كسب الرزق للسماح لنتائج الإصلاح بأن تعود بالنفع على جميع الناس بالتساوي وتعزز تنميتهم الشاملة.

جاء القانون المدني، الذي كان متوقعاً لعدة عقود، أخيراً إلى الحياة وتم اعتماده في عام 2020، مما سلط الضوء على احترام وحماية الحرية والكرامة والمصالح والحقوق الفردية.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ، قامت البلاد ببناء ما مجموعه أكثر من 59 مليون وحدة من أنواع مختلفة من المساكن بأسعار معقولة ومجددة في الأحياء الفقيرة، مما ساعد على تسوية أكثر من 140 مليون شخص في منازل جديدة.

وقال شي: "طموح الشعب الصيني إلى حياة أفضل هو الهدف الذي نسعى إليه، والغرض النهائي من دفع الإصلاح وتعزيز التنمية هو تحسين سبل عيش الشعب".

وشدد شي على ضرورة التخطيط والنهوض بالإصلاح على أساس المصالح العامة والأساسية والطويلة الأجل للشعب، وحث على بذل الجهود لتحديد المجالات الرئيسية للإصلاح وتحقيق إنجازات على أساس المخاوف الملحة وتطلعات الجمهور العام، بما في ذلك التوظيف ونمو الدخل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والخدمات الحكومية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين والسلامة الشخصية وأمن الممتلكات.