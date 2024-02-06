شبكة CGTN: حكايات تسردها الأبيات: ملحمة شعرية في "Poetry Sans Frontiers"

بكين، 6 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في مستهل ربيع جديد، ومع اقتراب عام التنين، تعود سلسلة حلقات CGTN الوثائقية "Poetry Sans Frontiers" (شعر بلا حدود) في موسمها الثالث، حيث تستعرض سيمفونية بصرية من النثر الشعري.

Official poster of CGTN's documentary series "Poetry Sans Frontiers" season three. /CGTN

تجسد السلسلة الوثائقية بشكل مستمر المفهوم والأسلوب الإبداعي المتمثل في "السرد الشعري للقصص". ويجمع البرنامج تسعة ضيوف من دول مختلفة، بما في ذلك السفير التركي لدى الصين İsmail Hakkı Musa، والسفير الإيراني لدى الصين Mohsen Bakhtiar، وسفير كولومبيا المعين لدى الصين Sergio Cabrera، والمغني السنغالي Big Makhou Djolof، والشاعر الأرجنتيني Guillermo Bravo، والممثلة المسرحية السورية عبير بيطار، والشاعر الصيني Zhai Yongming، وعازف البيانو الصيني الكفيف Mou Xingshui، والشاعرة الروسية Chudnova Irina، ولكل منهم خلفيته الثقافية ومساره الحياتي والمهني المميز. استمع إليهم وهم يتلون القصص الشائقة لحيواتهم. تلقي سلسلة الحلقات الضوء بشكل منهجي على جوهر الشعر، بما يتناسب مع شخصية كل بطل ورحلة حياته المميزة.

إن الحلقة الافتتاحية من السلسلة الوثائقية، بعنوان "الوطن"، تدعو الجمهور إلى التعرف على الذكريات التي تدور حول مفهوم الوطن، واستكشاف تعريفه من وجهات نظر مختلفة. الوطن يمكن أن يكون كتابًا خاصًا أو لوحة فريدة جلبها من الوطن شاعر أرجنتيني. وقد تكون أيضًا التعبير العاطفي بصوت شاب سنغالي يفكر بعيداً عن جذوره في أسباب الهجرة غير الشرعية والفقر ويسعى إلى إعادة بناء الحياة في مسقط رأسه من منطلق حبه لوطنه. الوطن ليس مجرد مسكن للجسد، وإنما هو ملاذ للقلب.

والحلقة الثانية، بعنوان "الحياة"، تركز على الحب والإيمان بالحياة، وتلاحظ كيف يستمر الأفراد في البحث عن تحقيق الإنجازات والقفزات على طريق الوجود المتعرج، وسوف تتطرق إلى قصة ممثلة مسرحية تعمل في سوريا التي مزقتها الحرب، وتسعى جاهدة من أجل البقاء. على الرغم من عملها على خشبة مسرح شبه مدمرة، إلا أن عينيها تلمعان دائمًا ببريق الأمل.

وسيشاهد الجمهور أيضًا رحلة شاعرة، مفتونة بالشعر منذ اللحظة التي تعلمت فيها القراءة، وأمضت 40 عامًا في استكشاف العالم الشعري باستمرار. وبكلمات هادئة ولكن حادة، تشارك الأدب والفن الطليعي، وتتأمل في المستقبل، والموت، والبقاء.

أما الحلقة الثالثة، بعنوان "أحلام"، فهي ترشد الجمهور إلى نسيج فريد من الحياة، وتستعرض كيف يكتشف شاعر روسي الجوهر الشعري للأحلام ضمن المصطلحات الشمسية التقليدية الصينية الـ 24 عبر الزمن، ويتم التعبير عن الأحلام بألفاظ الشاعر الغنائية الرقيقة. وتصطحبك الحلقة الثالثة أيضًا للتعرف على رحلة عازف البيانو الكفبف من مدينة شيامن، الذي يجد في الموسيقى أحلام الحياة المشرقة.

وفي حديث السفير الإيراني، تشاهد الصدى بين أبيات Du Fu، الشاعر من أسرة Tang الصينية (618-907) وأعمال الشاعر الإيراني الشهير في القرن الثالث عشر Saadi Shiraz، حيث ينسج الشعر وإيقاعاته خيطًا ملونًا، يربط بين عدد لا يحصى من الناس والأحلام في النهر القديم للحضارة الإنسانية.

يبث برنامج "شعر بلا حدود" في الفترة من 5 إلى 7 فبراير، ويدعوكم للتعرف على عالم الشعر. سيتم توزيع ثلاث حلقات عالميًا على كل منصات CGTN، ومنصات الوسائط الجديدة التابعة لمجموعة China Media Group، والمنصات الدولية.

انضموا إلينا في الاستماع إلى حكايات تحتضنها الأبيات الشعرية، وقصص تتعانق وتتراقص مع الشعر. ولنستهل الربيع المزهر بباقة من الأشعار المؤثرة.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-05/When-tales-embrace-verses-A-Poetry-Sans-Frontiers-Symphony-1qWHGcgSL1S/p.html

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