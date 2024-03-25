شبكة CGTN: خطوات عملاقة للصين في تقدمها في معركتها ضد مرض السل

بكين، 25 مارس 2024 /PRNewswire/ -- يهدف اليوم العالمي للسل، الذي يوافق 24 مارس من كل عام، إلى إثراء الوعي العام بأن مرض السل لا يزال يمثل اليوم مشكلة صحية عامة وعالمية تعرض صحة الشعوب للخطر الشديد.

ووفقًا لتقرير السل العالمي لعام 2023 الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإنه في عام 2022، كان ثمة أكثر من 10.6 مليون حالة إصابة بالسل النشط على مستوى العالم، نجمت عنها 1.3 مليون حالة وفاة.

وقبل اليوم العالمي للسل هذا العام، قامت السيدة/ Peng Liyuan، عقيلة الرئيس الصيني Xi Jinping وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لمرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بزيارة إلى مجتمع محلي في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين، للبحث في كيفية مكافحة السل. وتعمل جهود الوقاية من السل وعلاجه في البلاد على المستوى الشعبي على نحو واسع الانتشار.

ولقد زارت أولاً مركز التثقيف الصحي بمنطقة يوهوا (Yuhua District Health Education Center) للتعرف على جهود المؤسسة لتعزيز التثقيف الصحي بشأن مرض السل، بالإضافة إلى بناء آليات الوقاية من المرض وعلاجه.

ودعت Peng الجميع إلى العمل معًا كدعاة ومتطوعين لنشر المعرفة بشكل أفضل حول الوقاية من مرض السل وعلاجه بين سكان المجتمع وجيل الشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، عقدت Peng أيضًا اجتماعًا وديًا مع العاملين في المجال الطبي الذين يخدمون المجتمع المحلي، حيث تعرفت منهم على إدارة خدمات تشخيص وعلاج مرض السل على المستوى الشعبي.

وبعد الحديث مع مرضى السل المتعافين والأطفال الذين ينتظرون التطعيم وأولياء أمورهم، أعربت Peng عن أملها في مواصلة الأطراف كلها العمل يد بيد نحو القضاء على انتشار مرض السل.

جهود الصين

تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة للوقاية من مرض السل وعلاجه، وقد أدرجته ضمن إستراتيجية الصين الصحية.

وفي حديثه لمجموعة China Media Group، أشار Zhao Yanlin، مدير مركز الوقاية من السل ومكافحته التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الصينية (Chinese CDC)، إلى أنه خلال العقد الماضي، انخفضت معدلات الإصابة بالسل في الصين بنسبة 25 في المائة، وهو أكثر من ضعف متوسط معدل الانخفاض العالمي.

ووفقًا لـ Zhao، فإنه اعتبارًا من عام 2023، كان إجمالي التمويل الوطني للوقاية من مرض السل ومكافحته أعلى بنحو 20 ضعفًا مما كان عليه في عام 2001.

وتواصل الصين عملها الدؤوب على تحسين قدرة الدعم، وتنفيذ التعاون المتعدد القطاعات، وجذب مشاركة المجتمع بأكمله وتعزيز تقنيات التشخيص الجديدة ونشر الحلول العلاجية وأدوات الإدارة بهمة ونشاط. ونتيجة لذلك، يظل معدل الشفاء من مرض السل في البلاد أعلى من 90 بالمائة.

وتضع كل من منظمة الصحة العالمية (WHO) والأمم المتحدة (UN) توقعات كبيرة لمشاركة الشباب في الوقاية من مرض السل وكذلك لمشاركتهم في تعزيز الرعاية الصحية للبشرية بأسرها.

وكذلك تعلّق الصين أهمية كبيرة على تنمية المتطوعين الشباب وتشجع بنشاط الأعمال التطوعية العامة للوقاية من مرض السل ومكافحته. وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، ارتفع عدد المتطوعين في الصين إلى أكثر من مليون، أكثر من نصفهم من الشباب.