شبكة CGTN: في خدمة الناس: كيف يعزز المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC) الديمقراطية التشاورية

بكين، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- ظل Liu Lianxin يدعو إلى تحسين نظام الخدمات الطبية والرعاية الصحية في الصين، بصفته كبير الأطباء في مستشفى مقاطعة آنهوي. ولقد قدم Liu، وهو أيضًا عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، اقتراحًا بشأن تعديل تكلفة الخدمات الطبية العام الماضي في هذا الصدد.

وقد لفتت مخاوفه اهتمام السلطات، وتم سن المزيد من السياسات لمعالجة قضايا مثل المعالجة الميالغ فيها، والرسوم المفرطة. وتم إنشاء آليات التعديل الديناميكي لأسعار الخدمات الطبية في كل المناطق على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد كافة، وتم وضع أسعار الخدمات الطبية تحت إشراف الحكومة وإدارتها.

في خدمة الناس

قال Wang Huning، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC)، يوم الاثنين، إن اللجنة الوطنية للمؤتمر، وهي أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، التزم7قد ت بفلسفة التنمية التي تركز على الشعب وساعدت في تأمين سبل عيش الشعب وتحسينها.

وقد أدلى بهذه التصريحات خلال تقديم تقرير عمل في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لـ CPPCC في بكين.

وقال Wang إن اللجنة الوطنية لـ CPPCC ملتزمة بخدمة الشعب، حيث يقوم أعضاء المؤتمر بخدمة الجمهور على أساس الاحتياجات الملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أنه تم إجراء بحث متعمق في مختلف مجالات اهتمامات الشعب، مثل زيادة الموارد الطبية العالية الجودة والتوظيف والتعليم.

وكذلك حدد تقرير العمل المهام الرئيسية للجنة الوطنية لـ CPPCC في عام 2024، ودعا إلى البقاء في الخطوط الأمامية لمعرفة تطلعات الشعب ومطالبه، وكذلك الصعوبات في تنفيذ السياسات.

المقترحات المعتمدة في السياسات

على مدار العام، أسهب أعضاء CPPCC في تقديم المقترحات وتمت معالجة الكثير من مخاوفهم في سياسات الصين.

وكان قد تم تقديم ما مجموعه 5621 مقترحًا. ووفقًا لـ Wang، فإنه قد تمت التصدي لـ 99.9 بالمائة من 4791 مقترحًا مسجلاً.

تعد التنمية الاقتصادية موضوعًا رئيسيًا مثيرًا للقلق بالنسبة إلى أعضاء CPPCC. وتم طرح أكثر من 2200 مقترح بشأن بناء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الرفيع المستوى وتعزيز الانفتاح على مدار عام.

وتم تبني مقترحات لتسريع بناء الشركات ذات المستوى العالمي وتحسين التوزيع والتكيف الهيكلي لرأس المال المملوك للدولة في خطة العمل لتعميق الإصلاح وتحديث الشركات المملوكة للدولة.

وفي الوقت نفسه، فإن المقترحات لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الشركات الخاصة لتعزيز بنائها الذاتي قد انعكست في المبدأ التوجيهي بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الخاص.

وقال Wang يوم الاثنين إن CPPCC يهدف إلى تحسين فعالية الرقابة الديمقراطية، ووضع العملية الديمقراطية الشعبية برمتها موضع التنفيذ، وخدمة عملية صنع القرار العلمي والديمقراطي بشكل أفضل.