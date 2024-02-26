شبكة CGTN: مهرجان CMG 2024 Lantern Festival Gala يخلب ألباب الجمهور بمزيج من التقاليد والتكنولوجيا

بكين، 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- مع حلول الشفق في اليوم الخامس عشر من السنة الصينية الجديدة، يشرق البدر الأول في عام التنين في السماء، لتبدأ دورة قمرية جديدة. ويمثل Chinese Lantern Festival (مهرجان الفوانيس الصينية)، المعروف أيضًا باسم يوان شياو جي، نهاية احتفالات السنة الصينية الجديدة ويرمز إلى قدوم الربيع.

لقد أصبحت احتفالات مهرجان الفوانيس بالغة الإبهار بشكل متزايد، حيث تحفل بالأضواء البراقة وعروض الألعاب النارية الملحمية والأسواق الليلية الصاخبة ووسائل الترفيه والألعاب العالية المستوى التي ستتحدى ذكاءك، مثل حل الألغاز المكتوبة على الفوانيس للفوز بجوائز، وكلها مستوحاة من التقاليد على مر الزمان.

أظهر حفل Lantern Festival Gala لعام 2024 المرتقب، والذي استضافته مجموعة الصين الإعلامية (CMG)، تألقه يوم السبت، حيث أبهر الجمهور بمزيج آسر من الثقافة الصينية التقليدية والابتكارات التقنية المتطورة.

وتضمن حفل هذا العام مجموعة متنوعة من العروض التي تشمل الموسيقى والرقص والاسكتشات الكوميدية والأوبرا والألعاب البهلوانية، ما أغرى الجمهور العالمي بالاستمتاع بسحر الفوانيس المتلألئة، والانخراط في تقليد تخمين ألغاز الفوانيس والمشاركة بنشاط في الاحتفالات المبتهجة.

قدم حفل Lantern Festival Gala ثلاثة عشر مضيفًا يتمتع بشخصية جذابة من الموقع الرئيسي والمواقع الفرعية في مدن بارزة مثل شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، وتشانغشا في مقاطعة هونان بوسط الصين، وشيان في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، وكاشغار في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين. وبحضورهم المفعم بالحيوية، قاموا بربط الحدث بسلاسة مع الألغاز المثيرة للاهتمام، ونشروا أجواء التناغم والجمال ليستمتع بها الجمهور في لحظات من السرور والبهجة.

كان أحد العروض الأكثر لفتًا للأنظار في حفل Lantern Festival Gala لعام 2024 هو البرنامج المركب الإبداعي "Colorful Clouds Chasing the Moon". من خلال الجمع بين الأوبرا الكانتونية وموسيقى الآلات والباليه وغيرها من الفنون في رقصة رقيقة تحت ضوء القمر، قدمت تفسيرًا مبتكرًا لـ "السحب الملونة التي تداعب نسيم المساء" على نحو غير تقليدي.

إن المزيج من هذه العناصر يعمل على تجديد الثقافة الصينية التقليدية، ويضيف سحرًا جديدًا ويضخ زخمًا جديدًا في التاريخ والثقافة الشعبية.

تم بث حفل Lantern Festival Gala أول مرة في عام 1985، وقد أصبح رفيقًا دائمًا للشعب الصيني للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة للم شمل الأسر منذ ذلك الحين.

وفي شهادة على شعبيته وأهميته الثقافية، تم بث الحفل على قنوات تلفزيونية متعددة ومحطات إذاعية ومنصات إعلامية جديدة، ما يضمن وصول أجوائه الحافلة إلى كل ركن من أركان الدولة وخارجها. ومع خفوت أضواء الفوانيس وانتهاء المهرجان، أضاف حفل Lantern Festival Gala لعام 2024 لمحة أخاذة أخرى إلى الإرث الغني لهذا التقليد العريق.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-24/CMG-Lantern-Festival-Gala-captivates-with-blend-of-tradition-and-tech-1rsB5D9qEbm/p.html