شبكة الابتكار الرقمي العالمية (GDIN) تدعم بنجاح إنشاء 10 مشاريع مشتركة جديدة في عام 2024 وحده

الرئيس التنفيذي لـ GDIN جونغكاب كيم: "من خلال مطابقة الاحتياجات التكنولوجية مع الأسواق المحلية، نقوم بإنشاء مشاريع مشتركة طويلة الأمد مع فرص تخارج متعددة."

سيول، كوريا الجنوبية، 23 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شبكة الابتكار الرقمي العالمية (المشار إليها في ما يلي بِـ (« GDIN » ، بقيادة الرئيس التنفيذي جونغكاب كيم، بفخر عن الإنجازات الرئيسية لبرنامجها للمشاريع المشتركة لعام 2024. صُمم هذا البرنامج، الذي يدعم إنشاء مشاريع مشتركة بين الشركات الكورية الجنوبية والشركاء الدوليين، لخفض حواجز دخول السوق وخلق فرص نمو مستدامة من خلال التعاون المحلي.

9 companies successfully established 10 joint ventures.

منذ إطلاق البرنامج في عام 2021، دعمت GDIN إنشاء 44 مشروعاً مشتركاً في مختلف المناطق. في هذا العام وحده، تم إطلاق 10 مشاريع مشتركة بنجاح في 8 دول من بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان والهند وسنغافورة وفيتنام والإمارات العربية المتحدة وأوغندا.

تم إنشاء برنامج المشاريع المشتركة لمعالجة تحدٍ شائع تواجهه شركات التكنولوجيا في مراحلها الأولى: فبينما قد يكون لديها منتجات وخدمات تلبي الطلب في السوق، إلا أنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد والقوى العاملة اللازمة لدخول الأسواق الدولية. من خلال هذا البرنامج، تساعد GDIN الشركات على زيادة فرص نجاحها من خلال تسهيل الدخول الاستراتيجي إلى السوق من خلال الشراكات المحلية.

بالإضافة إلى 44 مشروعًا مشتركًا تم إنشاؤها حتى الآن، هناك 47 اتفاقية شراكة قيد الإعداد لمشاريع مشتركة مستقبلية. ويُعزى نجاح البرنامج إلى حد كبير إلى شبكة GDIN العالمية الواسعة من الشركاء التي تضم منظمات حكومية وشركات متعددة الجنسيات ووكالات دولية مثل البنك الدولي وبنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك الاستثمار التركي وغيرها. وقد نظمت شبكة GDIN العديد من فعاليات مطابقة التكنولوجيا وعلاقات المستثمرين لتعريف الشركات الكورية وتكنولوجياتها المبتكرة للشركاء الدوليين المحتملين.

في فعالية تقرير الأداء في نهاية العام، التي أقيمت في 19 دجنبر/كانون الأول، قامت GDIN بتكريم الشركات التي نجحت في إنشاء مشاريع مشتركة. وقد تم تسليط الضوء على شركة Changsoft I&I، وهي شركة متخصصة في أنظمة إدارة الإنشاءات الرقمية، لنجاحها في إنشاء مشاريع مشتركة في اليابان وفيتنام. قال المدير المالي جونجيون بارك من شركة Changsoft I&I: "كنا نواجه ركودًا في نمو الإيرادات، وكان التوسع في أسواق جديدة أمرًا بالغ الأهمية. بدعم من GDIN، تمكنا من إنشاء مشاريع مشتركة في اليابان وفيتنام، مما سمح لنا بتكييف منتجاتنا مع احتياجات السوق المحلية."

من بين الشركات الأخرى التي نجحت في تأسيس مشاريع مشتركة في عام 2024: Medicos Biotech، وBloomsbury Lab، وArbaim، وEucast، وPixelro، وHansol root one، وEco-Peace، وIESG.

علق جونغكاب كيم، الرئيس التنفيذي لِـGDIN قائلاً: "على عكس الاستثمارات المشتركة البسيطة أو شبكات التوزيع، فإن هذه المشاريع المشتركة القائمة على التكنولوجيا تعتمد على الطلب في السوق، مما يضمن استدامتها على المدى الطويل. إذا حققت هذه المشاريع المشتركة نجاحاً في الأسواق المحلية بل وطرحت أسهمها للاكتتاب العام، فقد توفر فرصاً متعددة للتخارج، مما يخلق نموذجاً قوياً للنمو لجميع الأطراف المعنية."

نُبذة عن GDIN

شبكة الابتكار الرقمي العالمية (GDIN) (المعروفة سابقاً باسم مركز (Born2Global، المسجلة تحت إشراف وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هي مؤسسة مستقلة تعمل على تعزيز وتشجيع التعاون بين الشركات المبتكرة من المستوى التالي من كوريا الجنوبية والعالم.

منذ عام 2013، أنشأنا أكثر من 160 شراكة دولية، ودعمنا أكثر من 3000 شركة تكنولوجية، وأجرينا أكثر من 20000 خدمة استشارية، وساعدنا الشركات على جمع استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي.