شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وهندوراس ترسمان مسار العلاقات في اجتماع تاريخي للزعماء

بكين 13 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- حققت الصين وهندوراس بداية سريعة وقوية لعلاقاتهما الدبلوماسية منذ تأسيسهما رسميًا قبل أكثر من شهرين.

بعد افتتاح سفارتيهما في عاصمة كل منهما خلال الأسبوع الماضي، رحبت بكين وتيغوسيغالبا بلحظة تاريخية يوم الاثنين، حيث أجرى الرئيس الصيني Xi Jinping محادثات مع رئيسة هندوراس الزائرة Iris Xiomara Castro Sarmiento.

وفي إشارة إلى أن Castro هي أول رئيسة هندوراسية يقوم بزيارة دولة للصين، أشاد Xi بزيارتها ووصفها بأنها ذات أهمية خاصة لأنها تفتح فصلًا جديدًا في تاريخ العلاقات بين الصين وهندوراس.

وأضاف "ستظل الصين ملتزمة بتطوير العلاقات الودية مع هندوراس، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هندوراس بقوة، وإقامة صداقة وشراكة جيدة مع هندوراس تتميز بالاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة."

كما أعرب Xi عن استعداده للعمل مع رئيسة هندوراس من منظور استراتيجي وطويل الأجل لتوجيه العلاقات الثنائية نحو مزيد من التنمية وتحويل رؤية التعاون إلى نتائج ملموسة لتحقيق فائدة أكبر للشعبين.

مبدأ الصين الواحدة

بعد ساعات من إعلان هندوراس أنها قطعت ما يسمى "العلاقات الدبلوماسية" مع منطقة تايوان الصينية، وقعت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بيانًا مشتركًا مع الصين في 26 مارس، لتصبح الدولة رقم 182 التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ صين واحدة.

وبذلك، أوفت Castro، أول رئيسة لهندوراس، التي تم انتخابها في نوفمبر 2021 وتم تنصيبها في يناير 2022، بأحد وعود حملتها الانتخابية.

وخلال محادثات يوم الاثنين، أشاد Xi بالقرار "التاريخي" الذي اتخذته والإرادة السياسية "الثابتة" التي أبدتها في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، قائلًا إن المساهمة "ستُسجل في التاريخ."

وقال إن مبدأ الصين الواحدة هو الفرضية الأساسية والأساس السياسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية وتطوير العلاقات الثنائية بين الصين وهندوراس.

وقالت Castro إن الجانب الهندوراسي يدعم بقوة مبدأ الصين الواحدة ويلتزم به، ويدعم جهود الحكومة الصينية لتحقيق إعادة التوحيد الوطني.

وفقًا لبيان مشترك صدر يوم الاثنين، اتفقت الصين وهندوراس على تعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI)، ويعرب الجانب الهندوراسي عن دعمه لمبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي – المبادرات الثلاث التي اقترحتها الصين لمعالجة التحديات التي تواجه العالم والعصر.

"وعد عظيم" بالتعاون

وبعد محادثاتهما، شهد Xi وCastro توقيع 17 وثيقة تعاون ثنائي في مجالات مثل البناء والاقتصاد والتجارة وفحص الجودة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.

واتفق الجانبان أيضًا على بدء مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة في وقت مبكر. منذ مارس، أعطت الصين الضوء الأخضر لواردات بعض المنتجات الهندوراسية المميزة مثل القهوة والروبيان والبطيخ والموز.

في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، بلغت واردات الصين من هندوراس وصادراتها إليها حوالي 3.89 مليار يوان (540 مليون دولار)، بزيادة سنوية قدرها 22.9 في المائة، وعلى وجه الخصوص، نمت الواردات بنسبة 229.5 في المائة، حسبما أظهرت بيانات الجمارك الصينية.

"لقد بدأت العلاقات الثنائية بداية جيدة وسريعة وتتمتع بديناميكية ووعد كبيرين" هذا ما قاله Xi لـ Castro خلال اجتماعهما.

وقال Castro إن هندوراس واثقة من المستقبل، بالنظر إلى التقدم السريع للتعاون بين البلدين خلال الشهرين الماضيين.

في حفل افتتاح سفارة هندوراس في بكين يوم الأحد، قال وزير خارجية هندوراس Enrique Reina إن إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين تفتح حقبة جديدة في علاقات هندوراس مع العالم وتوفر فرصة لهندوراس لتصبح دولة "عظيمة ومزدهرة."

"مع الصين، نفتح نوافذ جديدة من الفرص للتجارة والتبادل التجاري لهندوراس، وبها للنمو الاقتصادي لهندوراس" هذا ما قاله Reina لـ CGTN في مقابلة أجريت مؤخرًا.

وتقوم Castro بزيارة دولة للصين لستة أيام تستمر حتى يوم الأربعاء. وصلت إلى شنغهاي يوم الجمعة. وقالت في شنغهاي إن هندوراس ستشارك في معرض الصين الدولي للواردات الذي سيعقد في شنغهاي في وقت لاحق من هذا العام وترسل طلابًا شبابًا إلى المدينة للدراسة.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-12/Xi-holds-talks-with-Honduran-president-1kzOFov1ej6/index.html

CGTN SOURCE