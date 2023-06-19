شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): «أعمل من أجل صالح شعبي»: شغف شي جين بينغ لخدمة أبناء شعبه

بكين، 19 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في 22 مارس 2019، سأل رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مشاعره عندما تم انتخابه رئيسًا للبلاد.

أجاب شي «إنها لمسؤولية كبيرة أن يتم انتخابك في مثل هذا البلد الكبير وتصحبها مهام شاقة. من أجل صالح شعبي، سأضع رفاهيتي جانبًا.»

من أمين فرع ريفي للحزب الشيوعي الصيني إلى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كان شي دائمًا يفكر في البلاد ويعتبر نفسه خادمًا للشعب.

ابن أراضي الطمي

قبل 54 عامًا، ذهب شي البالغ من العمر حينها 15 عامًا، باعتباره "شابًا متعلمًا"، إلى قرية ليانغجياخه في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين. قضى بعد ذلك سبع سنوات في الريف، يعمل ويعيش جنبًا إلى جنب مع المزارعين.

كانت أمنيته الجادة في ذلك الوقت «تمكين القرويين من تناول اللحوم وتناولها كثيرًا.» قادهم إلى حفر الآبار وبناء السدود والتلال المدرَّجة وإنشاء أول حفرة لتوليد الميثان في المقاطعة.

ساعدت السنوات السبع في تعزيز إيمانه الثابت المتمثل في القيام بأشياء عملية لخدمة الناس، وفقا لما ذكره خلال مقابلة مع مجموعة China Media Group (CMG) الإعلامية في عام 2003.

«رأيت قوة الشعب واحتياجاته الأساسية. وعلى أساس الفهم الحقيقي للناس والمجتمع، ترسخت بعض الأفكار العملية في ذهني منذ ذلك الحين.»

في أكتوبر 1975، غادر شي ليانغجياخه وترك زملاءه القرويين. في مقال يستذكر أيامه عندما كان "شابًا متعلمًا"، كتب: «أينما ذهبت، سأظل دائمًا ابنًا لأراضي الطمي.»

ذهب شي في وقت لاحق إلى تشنغدينغ، وهي ناحية فقيرة في مقاطعة خبي بشمال الصين. وأشار لي يابينغ، المسؤول آنذاك في ناحية تشنغدينغ، إلى أن شي قال إن الصين لديها الكثير من الأشياء التي يتعين القيام بها وتحتاج إلى بعض الناس لتحمل المسؤولية.

في تشنغدينغ، ركب شي دراجة قديمة في جميع أنحاء المنطقة ولاحظ أن حصة مشتريات الحبوب السنوية البالغة 38 مليون كيلوغرام التي تشتريها الدولة قد تركت السكان المحليين يعانون من الجوع.

وكتب إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يشير إلى أن الصعوبات التي يواجهها المزارعون المحليون ناجمة عن حصص المشتريات المرتفعة. وبعد أن علم فريق التحقيق بالوضع خفضوا الحصة من 38 مليون كيلوجرام إلى 24 مليون كيلوجرام.

وأشار تشنغ باوهواي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في ناحية تشنغدينغ آنذاك، إلى أن الناس يثمنون العمل الذي يقوم به شي، قائلين إنهم حصلوا أخيرًا على ما يكفي من الطعام هنا. وقال تشنغ إن شي غرس نفسه حقا في صفوف الناس وأخذ على محمل الجد المصاعب التي تواجه الشعب.

تنمية محورها الإنسان

قال شي في عام 2012 بعد انتخابه أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن تلبية تطلعات الشعب إلى حياة أفضل هي مهمتنا.

عشية رأس السنة الجديدة في عام 2013، زار شي الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في قرية لوتووان بمقاطعة خبي. ويقول القروي غو تشنغوا إن شي كان شخصًا يهتم بالآخرين. «لقد رأى أن هناك ثقبًا في كمي، لذلك أعطاني معطفًا ثقيلاً.»

منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، أجرى شي أكثر من 100 زيارة على مستوى القاعدة شملت المناطق الحضرية والريفية. كان يهتم بكفاية إمدادات الطعام في الأسواق أثناء العاطلات، وحصول السكان على الرعاية الطبية، ودفع أجور العمال المهاجرين. جاءت الاحتياجات والمخاوف الملحة للشعب ضمن بنود جدول أعمال اجتماعات اللجنة المركزية المهمة للحزب الشيوعي الصيني وتحولت إلى محاور تنصب عليها الإصلاحات التي تقوم بها الصين.

وقال شي خلال ندوة حول القضاء على الفقر المدقع في 23 يونيو 2017، «نحن الآن نمارس فلسفة إنمائية محورها الإنسان. إن التنمية التي تتمحور حول الإنسان يجب أن تركز على أشد ما يحتاجه الناس.»

تحت قيادة شي، شهدت الصين تغيرات تاريخية مع القضاء على الفقر المدقع وتحقيق الازدهار المعتدل لسكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح للصين 35128 يوانا (حوالي 4940 دولارا أمريكيا) في عام 2021، بزيادة 112.8 بالمئة عن عام 2012. تم تضييق الفجوة في نسبة الدخل بين المناطق الحضرية والريفية إلى 2.5: 1.

في عام 1995، سأل أحد مراسلي مجموعة CMG الإعلامية شي، الذي كان وقتها أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية فوتشو، عن هدفه في الحياة.

فأجاب «أعتقد أن الأمر يتعلق بالإنجاز، والقيام بشيء هادف من أجل الناس.»

https://news.cgtn.com/news/2023-06-16/-For-the-good-of-my-people-Xi-Jinping-s-passion-to-serve-1kGvwoXi7Kw/index.html

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