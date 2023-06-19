شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): عيد الأب: كلمات من والد شي جين بينغ لابنه

بكين، 19 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- في يوم الأب، الذي يصادف يوم الأحد الثالث من شهر يونيو/حزيران، يعرب الناس عن امتنانهم لآبائهم أو يتذكرون ذكرياتهم الثمينة عن الوقت الذي تقاسموه معًا.

على رف مكتبة الرئيس الصيني شي جين بينغ، توجد صورة له وهو يدفع والده، شي تشونج شون، على كرسي متحرك بينما تسير زوجته وابنته بجانبه.

كان شي تشونج شون (1913-2002)، ابن المزارعين الذي نهض ليصبح قائد، يعتبر نفسه دائمًا واحدا من الشعب العامل.

حياة بسيطة

من تقاليد عائلة شي، أن يربوا أبنائهم بصرامة وأن يعيشوا حياة بسيطة. أخبر شي تشونج شون أطفاله بانتظام أن يكونوا مقتصدون، وأن يكونوا قدوة يحتذى بهم.

وكما ذكرت ابنته شي كياوكياو، كان شي تشونج شون يلتقط ويأكل حبوب الأرز المبعثرة وفتات الخبز من على الطاولة أثناء تناوله الطعام، وفي نهاية المطاف يمسح وعاء الحساء بالخبز.

عندما كان شي جين بينغ طفلاً، كان يرتدي ملابس وأحذية أخواته. أثناء عمله في مدينة تشنغدينغ بإقليم خبي بشمال الصين، أخذ معه مفرش مرقع. خلال عمله في نينغده بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، طلب عدم تجديد مكتبه أو مهجعه.

كما أكد على أهمية التربية الأسرية وفضائلها في مناسبات عديدة. وقال شي جين بينغ: "بغض النظر عن مدى تغير الزمن، يجب التأكيد على القيم الأسرية والتعليم الأسري وبناء الأسرة حتى تصبح ملايين الأسر نقاطًا مهمة للتنمية الوطنية والتقدم العرقي والوئام الاجتماعي".

منذ أن أصبح الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، دعا شي جين بينغ مرارًا إلى ممراسة التوفير وعارض الإسراف والتبذير.

كان تقليد عائلة شي تشونج شون مرآة ومعيارًا ودليلًا لأطفاله.

شؤون الدولة تأتي أولا

في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2001، تم القيام بلم شمل عائلي نادر في عيد ميلاد شي تشونج شون 88.

ومع ذلك، كان شي جين بينغ، الذي كان حاكم مقاطعة فوجيان في ذلك الوقت، غائبًا بسبب جدول الأعمال المزدحم. ثم كتب رسالة من القلب إلى والده يعرب فيها عن أسفه.

وكتب شي جين بينغ في الرسالة: "أنت تعمل بصمت من أجل الشعب الصيني، وهو ما يلهمني لتكريس حياتي كلها لقضية خدمة الشعب".

بعد قراءة الرسالة، تفهم شي تشونغ شون غياب ابنه وقال لعائلته وأصدقائه، "العمل يأتي أولاً، وشؤون الدولة لها الأولوية. خدمة الناس أعظم تقوى".

يؤثر التقليد العائلي الجيد على أسلوب عمل الحزب والحكومة.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، سافر شي جين بينغ إلى 14 منطقة متجاورة كانت في ذلك الوقت في فقر مدقع وأجرى أكثر من 50 عملية تفتيش على أعمال التخفيف من حدة الفقر.

من "رؤية الفقر الحقيقي" إلى "التخلص الجاد من الفقر"، حمل بحزم المسؤولية التاريخية على كاهله.

قال شي تشونج شون لابنه ذات مرة: "بغض النظر عن المسمى الوظيفي الخاص بك، اخدم الناس بجد، وفكر في مصالح الناس من كل قلبك، وحافظ على علاقات وثيقة مع الناس، وكن دائمًا ودودًا مع الناس".

بهذه الكلمات، لا ينسى شي جين بينغ أبدًا ما ألهمه ليكون خادمًا للشعب.

عيد الأب: كلمات من والد شي جين بينغ لابنه على رف مكتبة الرئيس الصيني شي جين بينغ، توجد صورة له وهو يدفع والده، شي تشونج شون، على كرسي متحرك بينما تسير زوجته وابنته بجانبه. شبكة تلفزيون الصين الدولية

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