شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تتعهد بتقديم دعم عملي للدول النامية في قمة التمويل العالمية

بكين، 26 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يوم الجمعة في الحفل الختامي لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، إن الصين ستواصل اتخاذ خطوات عملية لدعم زملائها من الدول النامية.

تهدف القمة، التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في بالي في نونبر/تشرين الثاني الماضي، إلى استكشاف الوضع الحالي وآفاق العمل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي.

استقطب الحفل الختامي أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

إجراءات تغير المناخ

ودعا القادة المشاركون في القمة إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي ومعالجة مشاكل ديون البلدان النامية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

قال ماكرون يوم الجمعة، إن الدول الغنية أنهت تعهدًا متأخرًا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل المناخ للدول النامية وأنشأت صندوقًا للتنوع البيولوجي وحماية الغابات.

قال لي يوم الخميس عند إلقاء ملاحظات حول تحول الطاقة، إن الصين تعمل بنشاط على تعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون مع المشاركة بطريقة مسؤولة في تعزيز التحول العالمي للطاقة ومعالجة تغير المناخ.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى والالتزام بمبادئ المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين، مع الابتكار التكنولوجي باعتباره المحرك الأساسي، لتعزيز إقامة شراكات عالمية في مجال الطاقة النظيفة لبناء عالم نظيف وجميل معًا.

إصلاح النظام المالي

في خطابه الختامي، قال ماكرون إن هناك إجماعًا على إصلاح الهيئات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجعلها "أكثر كفاءة وإنصافًا وأكثر ملاءمة لعالم اليوم".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن النظام المالي العالمي الحالي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، مما يحرم أفقر البلدان من الائتمان ودعم الديون الذي تحتاجه وتستحقه.

"بعد ما يقرب من 80 عامًا، أصبح الهيكل المالي العالمي قديمًا وغير فعال وغير عادل. حيث أنه لم يعد قادرا على تلبية احتياجات عالم القرن الحادي والعشرين: عالم متعدد الأقطاب يتميز باقتصادات متكاملة للغاية وأسواق مالية، ولكنه يتميز أيضًا بالتوترات الجيوسياسية والمخاطر النظامية المتزايدة".

كما دعا لي الهيئات المالية إلى استكمال جولة جديدة من الإصلاح بشأن الحصص وحقوق التصويت، وزيادة صوت الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأضاف لي أن الصين، مع المجتمع الدولي، تدفع من أجل تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتعارض الحمائية وفصل وتعطيل سلاسل التوريد بأي شكل من الأشكال.

اختار رئيس مجلس الدولة الصيني أوروبا كأول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، وأخبر ماكرون أن الصين وأوروبا لديهما قوتهما الخاصة وتحتاجان إلى مزيد من تعزيز التعاون.

وقال في القمة إنه يتعين على الصين وأوروبا التعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الوضع الدولي فيما يتعلق باستقرار العلاقات بين الصين وأوروبا، وتعزيز التنمية المستدامة للبشرية بشكل مشترك.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-23/China-pledges-support-for-developing-countries-at-financing-summit-1kSnrVnRy6s/index.html

CGTN SOURCE