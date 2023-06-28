شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين واثقة من هدف النمو بنسبة 5٪، وتستمر في دفع الاقتصاد العالمي

بكين، 28 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- رفع تقرير أصدرته الأمم المتحدة في شهر ماي/أيار، توقعات النمو الاقتصادي للصين لهذا العام إلى 5.3 في المائة من 4.8 في المائة المتوقعة في بداية العام.

وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.6٪ في عام 2023، بزيادة قدرها 1.3٪ عن توقعات يناير/كانون الثاني.

استمر الاقتصاد الصيني في الانتعاش والتحسن منذ بداية هذا العام.

قال لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، في حفل افتتاح منتدى دافوس الصيفي في بلدية تيانجين شمال الصين يوم الثلاثاء: "كانت الصين مصدر القوة للنمو المطرد للاقتصاد العالمي في العقد الماضي".

قال لي إن الصين تطور نفسها في العولمة وتصبح القوة الأقوى للحفاظ على العولمة، مسلطا الضوء على أن الاقتصاد الصيني متكامل بعمق مع الاقتصاد العالمي.

الحيوية الاقتصادية للصين

عزز الأداء الأفضل من المتوقع للبيانات الاقتصادية الصينية بقوة ثقة السوق الدولية.

في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات في الصين 16.77 تريليون يوان (حوالي 2.32 تريليون دولار)، بزيادة 4.7 في المائة على أساس سنوي. من بينها، بلغت الصادرات 9.62 تريليون يوان، بزيادة 8.1 في المائة، والواردات 7.15 تريليون يوان، بزيادة 0.5 في المائة، وفقا للإدارة العامة للجمارك.

مع اتصال التبادلات الاقتصادية الإقليمية، نمت واردات الصين وصادراتها إلى الأعضاء الآخرين في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) بشكل مطرد في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 5.11 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 4.5 في المائة.

وقال بورج بريندي،رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لشبكة CGTN: "لا يزال الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانات هائلة".

وقال لي في المنتدى إنه من المتوقع أن تحقق الصين هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بنحو 5 في المائة، مع النمو في الربع الثاني ليتجاوز ذلك في الربع الأول.

وأكد أن الصين ستواصل توفير ديناميكية قوية للتعافي الاقتصادي والنمو في العالم، وتوفير الفرص لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين للمستثمرين العالميين.

في الآونة الأخيرة، قام مسؤولون تنفيذيون من العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل أبل Apple وتسلا Tesla وبي إم دبليو BMW بزيارة الصين للتفاوض بشأن التعاون والبحث عن فرص الأعمال، مما يدل على الثقة في الصين.

كما قال أوليفر باتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Allianz ومديرها التنفيذي، أثناء حضوره منتدى التنمية الصيني في مارس/آذار، يحتاج المجتمع الدولي إلى الصين أكثر من أي وقت مضى.

وقال رئيس مجلس الدولة إن الصين تعمل على أساس فلسفة التنمية الجديدة، وتعزز نموذج التنمية الجديد بوتيرة سريعة، وتعمل بجد لتحقيق تنمية عالية الجودة.

دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي

تُعد بيئة الأعمال المُحسَّنة باستمرار عاملاً رئيسيًا لاستمرار الصين في أن تصبح نقطة ساخنة للاستثمار الأجنبي.

وفقا لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، فإن 97 في المائة من الشركات الأجنبية التي تمت مقابلتها صنفت سياسات الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها الحكومة الصينية منذ الربع الأخير من العام الماضي على أنها "مرضية" أو أعلى من ذلك.

تجاوز الرضا عن المؤشرات مثل الحصول على الخدمات المالية وحل النزاعات التجارية والوصول إلى الأسواق 80 في المائة.

علاوة على ذلك، أعلنت تسلا Tesla أنها ستزيد الاستثمار في الصين وستبني مصنعًا ضخمًا جديدًا في شنغهاي، والذي سيخصص لتصنيع Megapack، منتج تخزين الطاقة للشركة.

أعلنت شركة Airbus الفرنسية عن بناء خط إنتاج ثانٍ في تيانجين. في أبريل/نيسان، أعلنت شركة فولكس فاجن Volkswagen الألمانية أنها ستستثمر مليار يورو في الصين لبناء مركز للابتكار وشراء المكونات والبحث والتطوير في السيارات الكهربائية.

وقال رئيس مجلس الدولة إن الصين مستعدة لدعم اقتصاد السوق بثبات ودعم التجارة الحرة لتوجيه الاقتصاد العالمي نحو مستقبل أكثر شمولية ومرونة واستدامة.

ودعا المجتمع الدولي إلى معارضة تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية بحزم والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار والتدفق غير المعوق لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وأعرب لي عن أمله في أن تعود ثمار العولمة الاقتصادية بالفائدة على مختلف البلدان والشعوب بطريقة أكثر إنصافا.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-27/Premier-Li-China-will-continue-to-drive-global-economic-growth--1kYiF2MFgcw/index.html

CGTN SOURCE