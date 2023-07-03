شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN ) بالأمم المتحدة: حفل إطلاق "رحلة عبر الحضارات" في الأمم المتحدة

شبكة تلفزيون الصين الدولية بالأمم المتحدة تطلق معرض "رحلة عبر الحضارات" الذي عقد في مقر الأمم المتحدة

واشنطن، 3 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- يجري في الأمم المتحدة معرض "رحلة عبر الحضارات"، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة في الدوائر التلفزيونية المغلقة. سيستمر العرض حتى 7 يوليو. أقيم حفل إطلاق رسمي في الأمم المتحدة في 29 يونيو.

ألقى رئيس CMG شين ها إيكسيونغ خطاب فيديو في حفل الإطلاق. وقال إن "الحضارة الصينية تعزز الشمولية والازدهار من خلال التبادلات والتعلم المتبادل مع الآخرين". كما شدد على أن المجموعة الإعلامية الصينية ستدعم مهمة وسائل الإعلام لتعزيز التبادلات الثقافية الدولية وتعزيز الحوار في جميع أنحاء العالم.

وكما قال الأمين العام غوتيريش، فإن التنوع ثراء وليس تهديدًا. لطالما كانت كل من الصين والأمم المتحدة من أبطال تنوع الحضارات. من خلال عقد هذا المعرض في الأمم المتحدة، نظهر دعمنا القوي لهذا التنوع وعمل الأمم المتحدة في المجالات ذات الصلة". وقال السفير تشانغ جون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في الحفل.

أوضح ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، أن الحضارة باللغة الصينية هي معنى مشترك لكلمتين، الثقافة والتنوير. وأبرز أن التنوير جزء مهم في الحضارة، قائلاً إننا نريد أن نكون مستنيرين لمعالجة مشاكل مجتمعنا.

وحضر مئات الضيوف، بمن فيهم مسؤولو الأمم المتحدة والسفراء، حفل الإطلاق.

قدم فنانون مشهورون من الصين والولايات المتحدة وكندا عروضًا حية لعرض التقنيات والفنون التقليدية في الصين، بما في ذلك عرض الوخز بالإبر التفاعلي للأذن، وحفل الشاي، والخط، والأداء الموسيقي Guqin وقراءة الشعر.

وهذه هي المرة الأولى التي تدمج فيها الأمم المتحدة برنامج ألعاب افتراضي عالي التقنية في معرض تقليدي. كما تخلق جدران الفيديو عالية التقنية في المعرض تجربة مذهلة، حيث يتم عرض صور جميلة لمواقع التراث العالمي لليونسكو – جبل هوانغشان ومنحوتات دازو روك.

"رحلة عبر الحضارات" برعاية البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، ورابطة الصداقة الصينية الأمريكية ونادي الكتاب الصيني التابع لمجلس الأمم المتحدة لبحوث السلام.

من خلال مزيج من المعارض، يمثل الحدث فرصة للدول الأعضاء لعرض ثراء ثقافاتها وفنونها وتقاليدها ورواياتها التاريخية.

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