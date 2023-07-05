شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مع عضو جديد، تتطلع منظمة شانغهاي للتعاون بشكل أوثق وسط التحديات العالمية

بكين، 5 يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- أصبحت إيران رسميًا يوم الثلاثاء الدولة العضو التاسعة في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة تعاون إقليمي شاملة تغطي أكبر مساحة وسكان في العالم.

تم إضفاء الطابع الرسمي على قبول إيران الكامل في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس رؤساء دول المنظمة. حضر قادة منظمة شنغهاي للتعاون الاجتماع عبر الإنترنت.

وفي كلمته أمام الاجتماع، رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ بإيران في أسرة منظمة شنغهاي للتعاون ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى البقاء في وحدة وتنسيق من أجل تحقيق المزيد من اليقين والطاقة الإيجابية للسلام والتنمية في العالم.

وأشار شي إلى أن "رغبة الناس في حياة سعيدة هي هدفنا، والسلام والتنمية والتعاون المربح للجانبين هي الاتجاهات التي لا يمكن وقفها في العصر".

ودعا شي إلى جعل العالم مكانًا أفضل، وقال لقادة منظمة شنغهاي للتعاون إن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية (GDI) ومبادرة الأمن العالمي (GSI) ومبادرة الحضارة العالمية (GCI).

في عالم يسوده الاضطراب والتحول، اقترح الرئيس شي على التوالي دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس، ومؤشر جي إس آي، ومؤشر جي سي آي، مما ساهم في حل الصين للحوكمة العالمية. كما تلبي المبادرات الثلاث احتياجات منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز "ركائزها الثلاث"، وهي مجالات التعاون الرئيسية الثلاثة وهي الأمن والاقتصاد والتبادلات الشعبية.

حماية الأمن المشترك

ولدت منظمة شنغهاي للتعاون منذ أكثر من عقدين من الزمن مع مهمة أساسية لمكافحة القوى الثلاث للإرهاب والانفصالية والتطرف. على مر السنين، ظل التعاون الأمني محور تركيز رئيسي للدول الأعضاء في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

ولمكافحة "القوى الثلاث"، قطع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون خطوات ملحوظة من خلال توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات، وتنفيذ تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب. في عام 2020 وحده، تمكنت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون من منع أكثر من 40 هجومًا إرهابيًا وتفكيك أكثر من 50 جماعة إرهابية.

كما تعمل المنظمة كمنسق رئيسي لجهود البلدان الأعضاء الرامية إلى قمع الاتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتعامل مع تفجر النقاط الساخنة الإقليمية من خلال آليات مثل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان.

ودعا شي إلى الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية الأمن المشترك، وأشار إلى أن "الحفاظ على السلام والأمن في هذه المنطقة هو مسؤوليتنا المشتركة".

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ المبادرة، وتعزيز تسوية النزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور، وتشجيع التسوية السياسية للنقاط الساخنة الدولية والإقليمية، من أجل تشكيل درع أمني قوي في المنطقة.

جعل "قاعدة التعاون" أكبر

تغطي منظمة شانغهاي للتعاون ثلاثة أخماس القارة الأوراسية، وتمثل ما يقرب من نصف سكان العالم وأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أيضًا إمكانات أكبر للتنمية. وقدمت مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون فرصة للاستفادة من الإمكانات وتعزيز تعاونهم العملي، لا سيما في البنية التحتية.

مع بناء خدمات النقل مثل السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، وخط أنابيب الغاز الطبيعي بين الصين وآسيا الوسطى والتشغيل المنتظم لخدمات قطار الشحن بين الصين وأوروبا، أصبحت العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أوثق من الناحية المادية.

وقال شي: "يجب أن نعمل معًا لتوسيع الحزام والطريق باعتباره" طريق السعادة "الذي يفيد العالم بأسره"، وأخبر قادة منظمة شنغهاي للتعاون أنه في الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، ستعقد الصين منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي.

كما جلبت منطقة العرض التوضيحي للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي بين الصين والشركة فوائد ملموسة للسكان المحليين. ارتفعت تجارتها مع دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى 8.1 مليار يوان (حوالي 1.1 مليار دولار) في عام 2022 من 850 مليون يوان (حوالي 117 مليون دولار) في عام 2019.

وشدد الرئيس شي خلال الاجتماع على أن تعزيز النمو الاقتصادي مهمة مشتركة لجميع دول المنطقة. ودعا أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون إلى التركيز على التعاون العملي وتسريع الانتعاش الاقتصادي.

كما تعهد بالعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس وجعل فطيرة التعاون المربح للجانبين أكبر مع التعبير عن معارضته للحمائية والعقوبات الأحادية الجانب وإرهاق الأمن القومي، ورفض تحركات إقامة الحواجز وفصل سلاسل التوريد وقطعها.

تشديد أواصر الروابط بين الناس

تعد دول منظمة شنغهاي للتعاون موطنًا للعديد من الحضارات القديمة والجماعات العرقية ذات الميراث الديني والثقافي المتلون، مما يجعل الجهود المبذولة لتعزيز التبادلات بين الثقافات والتفاهم المتبادل ضرورية حقًا.

تم عقد فعاليات ثقافية مثل عام اللغات وعام الثقافة وعام السياحة على التوالي بين الدول الأعضاء، بهدف مساعدة الأشخاص من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على معرفة بعضهم البعض بشكل أفضل.

كما طورت منظمة شنغهاي للتعاون منظمة تعاون جامعة شنغهاي (USCO)، التي تشجع التبادلات الثقافية والأكاديمية بين شباب الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. في الوقت الحاضر، هناك 82 كلية وجامعة في إطار برنامج التعاون التابع للجامعة الأمريكية، مع سبعة اتجاهات مهنية.

أعلن الرئيس الصيني يوم الثلاثاء أنه في السنوات الثلاث المقبلة، ستقدم الصين للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون 1000 منحة دراسية دولية لمعلمي اللغة الصينية، وستقدم 3000 فرصة معسكر صيفي "جسر صيني"، وستدعو 100 عالم شاب إلى الصين لتبادل البحوث العلمية.

يعتقد شي أن جميع الدول في المنطقة تطمح إلى رؤية تطور متناغم للحضارات المختلفة. "نرحب بجميع الأطراف للعمل معًا لتنفيذ مبادرة الحضارة العالمية، وتعزيز الشمولية والتعايش بين جميع الحضارات، وزيادة التفاهم المتبادل والصداقة بين جميع الأمم".

https://news.cgtn.com/news/2023-07-04/With-new-member-SCO-eyes-closer-cooperation-amid-global-challenges-1lay4OIVy36/index.html

CGTN SOURCE