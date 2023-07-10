شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): يحث شي مقاطعة جيانغسو على تولي زمام المبادرة في دفع عجلة التحديث الصيني

بكين، 10 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- دعا الرئيس شي جين بينغ مقاطعة جيانغسو بشرق الصين إلى أخذ زمام المبادرة وأن تكون قدوة في دفع التحديث الصيني.

أدلى شي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال رحلة تفقدية في جيانغسو من الأربعاء إلى الجمعة.

وأشاد بنقاط القوة في الأساس الصناعي المتين لجيانغسو، والموارد العلمية والتعليمية الغنية، وبيئة الأعمال السليمة، وحجم السوق الضخم، وحث المقاطعة على الاستمرار في لعب دور نموذجي في تعزيز الإصلاح والابتكار والتنمية عالية الجودة، وكذلك في المساهمة في جهود الصين لتعزيز نمط جديد للتنمية.

خلال الرحلة، زار شي مدينتي سوتشو ونانجينغ، وذهب إلى أماكن تشمل حديقة صناعية، ومؤسسات، ومجمع تاريخي وثقافي، ومختبر علمي. كما استمع شي صباح الجمعة إلى تقرير عمل من لجنة الحزب الإقليمية وحكومة جيانغسو.

تحديث العلوم والتكنولوجيا

قال شي للمسؤولين إن مفتاح التحديث الصيني يكمن في تحديث العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف شي أنه ينبغي بذل الجهود لتعزيز الدور الرئيسي للمؤسسات في الابتكار، وتشجيع تدفق موارد الابتكار إلى الشركات، وتعزيز التطبيق الصناعي للتقدم العلمي والتكنولوجي.

كما دعا إلى إنشاء نظام أساسي لدعم الابتكار الشامل وزيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا من خلال قنوات متنوعة وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية.

وأثناء تفقده، أكد شي على أهمية دفع تطوير العلوم والتكنولوجيا.

أكد شي خلال زيارته لمجمع سوتشو الصناعي على الدور الحاسم لمجمعات التكنولوجيا الفائقة في تحقيق الاعتماد على الذات وتعزيز الذات في العلوم والتكنولوجيا. ودعا إلى تنمية متكاملة أعمق للشركات والجامعات ومعاهد البحوث، مع تولي الشركات زمام المبادرة.

وسلط الرئيس الصيني الضوء على أهمية تعزيز الصناعات الجديدة وتسريع التحديث الصناعي من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أكد على توسيع التعاون الدولي لبناء حدائق ذات مستوى عالمي عالي التقنية مفتوحة ومدفوعة بالابتكار.

عند تفقده مختبرًا شاملاً لـ 6G لمختبرات الجبل الأرجواني في نانجينغ، عاصمة جيانغسو بعد ظهر يوم الخميس، قال شي إنه مع التقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات، يمكن أن تظهر التقنيات الثورية في أي لحظة. كما شدد على اتباع مسار عملي للابتكار.

كما شجع الباحثين الشباب في NARI Group Corporation في نانجينغ، على تحقيق إنجازات في التقنيات المتطورة، وبالتالي قيادة حياة مُرضية.

بناء حضارة صينية حديثة

وأشار شي خلال اجتماعه مع مسؤولي الحزب والحكومة إلى أن بناء حضارة صينية حديثة أمر ضروري لدفع التحديث الصيني. وحث جيانغسو على تكثيف تعزيز القطاعات بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة.

في صباح يوم الخميس، تجول شي عبر مجمع بينغجيانغ التاريخي والثقافي، وهو موقع له تاريخ ثري يمتد لأكثر من 2500 عام.

وأشار إلى أن الثقافة الصينية التقليدية الجميلة تجسد صفات مثل المرونة والصبر والمثابرة، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الروح الوطنية الصينية.

وقال شي إن سوتشو برعت في المزج بين التقاليد والحداثة، وفي الوقت نفسه عززت الميراث التاريخي والثقافي، ودفعت الابتكار في مجال التكنولوجيا الفائقة والتنمية عالية الجودة.

وأضاف أن هذا النهج يجسد مستقبل التنمية.

تأمين سبل عيش الناس

كما طالب شي بتسريع الجهود لإنشاء نظام ضمان اجتماعي شامل، وتحسين آليات تعزيز العمالة والخدمات العامة لتعزيز التوظيف.

ودعا إلى ضمان توظيف الفئات الرئيسية بشكل أفضل.

وفيما يتعلق بالسلامة في مكان العمل، قال شي إنه يجب المضي قدما في إصلاحات السلامة للحد من الحوادث الخطيرة والكبيرة.

ودعا شي إلى توخي اليقظة ضد كوارث الفيضانات حيث توشك الصين على دخول فترة رئيسية للسيطرة على الفيضانات. كما أشار إلى زيادة مخاطر حرائق الغابات في بعض المناطق.

وأضاف شي أنه يجب اتخاذ الاستعدادات المختلفة للطوارئ لتقليل جميع أنواع الخسائر إلى الحد الأدنى.

https://news.cgtn.com/news/2023-07-07/Xi-urges-Jiangsu-to-take-lead-in-advancing-Chinese-modernization-1lfdoRI14CA/index.html

CGTN SOURCE