شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وجزر سليمان توقعان شراكة استراتيجية شاملة لرفع مستوى العلاقات

بكين، 12 تموز/يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت الصين وجزر سليمان عن إقامة شراكة استراتيجية شاملة مبنية على "الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة لعصر جديد"، في خطوة لرفع مستوى العلاقات الثنائية خلال زيارة زعيم دولة جزر سليمان إلى بكين.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ظهر الاثنين أثناء اجتماعه مع رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري، إنه منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية، أصبح تعاونهما الودّي بمثابة نقطة انطلاق لإقامة العلاقات بين الصين والدول الجزرية الأخرى في المحيط الهادئ على الرغم من البداية المتأخرة نسبيًا لها.

أقامت جزر سليمان علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 2019 بعد قطع العلاقات مع منطقة تايوان، واعترفت رسميًا بمبدأ الصين الواحدة إلى جانب أكثر من 180 دولة في جميع أنحاء العالم.

مشاريع التعاون المزدهرة

وقال شي إن التعاون بين الجانبين هو نموذج للوحدة والتعاون والتنمية المشتركة لكلا البلدان ذات الأحجام المختلفة، وللبلدان النامية.

وقال شي إن "الصين مستعدة لتعزيز التواصل الاستراتيجي وتعميق التعاون في مختلف المجالات مع دولة جزر سليمان لضمان التقدم المطّرد للعلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي الدولتين".

تُعد الصين أكبر شريك تجاري لدولة جزر سليمان حيث بلغ إجمالي حجمها 498 مليون دولارًا في عام 2022، وفقًا للأرقام الرسمية. تستحوذ الصادرات من جزر سليمان إلى الصين على ثلثي إجمالي صادرات البلاد.

وأضاف الرئيس الصيني أن البلاد مستعدة لضمان التنمية والاستقرار طويل الأجل في الدولة الجزرية، ومستعدة لتقاسم فرص التنمية التي أتاحها التحديث الصيني، وتعزيز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية التنمية لجزر سليمان 2035، وتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات، وتوسيع الواردات من جزر سليمان.

وقال شي: "تدعم الصين المزيد من الشركات الصينية للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في جزر سليمان، وستواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والتقنية للدولة دون أي قيود سياسية". وحثّ الجانبين على توسيع التبادلات الودّية في مجالات مثل الرعاية الطبية والتعليم، وقال إن الصين تدعم دولة جزر سليمان في استضافة دورة ألعاب المحيط الهادئ السابعة عشرة.

"احترام سيادة كل دولة للأخرى"

وخلال محادثاتهما، شدّد (شي) على أن الصين تحترم بالكامل سيادة واستقلال دول جزر المحيط الهادئ، وتتمسك بالمساواة بين جميع الدول، سواء كبيرةً كانت أم صغيرة.

حيث تحترم الصين تمامًا إرادة دول جزر المحيط الهادئ وتواصل التشاور المكثف والمساهمة المشتركة وتحقيق المنافع المشتركة والنتائج المربحة للجانبين. كما تحترم الصين تمامًا التقاليد الثقافية لدول جزر المحيط الهادئ، وتلتزم بالوئام والتناغم في التنوع والجمال المشترك للثقافات المتنوعة. وقال (شي) إن الصين تحترم بالكامل وحدة دول جزر المحيط الهادئ واعتمادها على الذات، وتدعمها في تنفيذ استراتيجية عام 2050 لقارة المحيط الهادئ الزرقاء، والمساهمة في بناء دول منطقة المحيط الهادئ الزرقاء التي يسودها السلام والتناغم والأمن والازدهار الشامل.

كما يعرب عن تقديره الكبير لالتزام جزر سليمان الصارم بمبدأ الصين الواحدة، ويدعم دولة جزر سليمان في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها الإنمائية، ويدعم مسار التنمية الذي اختارته الدولة بنفسها.

وأشار (شي) إلى أن الصين ملتزمة بإدارة شؤونها الخاصة بشكل جيد، وستظل دائمًا تلعب دورًا بانيًا للسلام العالمي ومساهمًا في التنمية العالمية ومدافعًا عن النظام الدولي.

وقال (شي) إن الصين تدرك أن الدول الجزرية في المحيط الهادئ تواجه تحديات خطيرة ناجمة عن تغير المناخ، وهي على استعداد لتعزيز التبادلات والتعاون معها في مجالات مثل خدمات الأرصاد الجوية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، واعتماد الطاقة النظيفة لمساعدتها على تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

كما قال إن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع دولة جزر سليمان، ودعم التعددية الحقيقية، وحماية الإنصاف والعدالة والمساواة الدوليين، وحماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومعارضة عقلية السعي المستميت للسيطرة أو الهيمنة على الآخرين.

وأشار سوجافار إلى أن قرار إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين كان خيارًا صحيحًا، وقال إنه تم تحقيق نتائج مثمرة في العلاقات الثنائية وأصبحت الصين أكبر شريك للبنية التحتية في جزر سليمان وشريك تنمية موثوق به.

وقال سوجافاري إن جزر سليمان تلتزم التزامًا راسخًا بمبدأ الصين الواحدة وترغب في الحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى مع الصين، وتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة في المناطق دون الوطنية، والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، مضيفًا أن البلاد تعارض أي إجراءات تحتوي تنمية الصين أو تهدف إلى احتوائها.

https://news.cgtn.com/news/2023-07-10/Xi-meets-with-Solomon-Islands-PM-Manasseh-Sogavare-1lkcndnfqiA/index.html

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CGTN SOURCE