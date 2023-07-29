شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): جامعة تشنغدو تربط بين دول العالم بالمسابقات الرياضية

بكين، 29 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ افتتاح الألعاب الجامعية العالمية الصيفية الحادية والثلاثين التابعة للاتحاد الدولي للألعاب الجامعية (FISU) رسميًا في مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وذلك في ليلة الجمعة.

وقد تأجلت البطولة الجامعية الصيفية مرتين بسبب المخاوف المرتبطة بوباء كوفيد-19، لكنها حاليًا محل اهتمام العالم بأسره.

استقطب الحدث، الذي يستمر من 28 يوليو إلى 8 أغسطس، حوالي 6500 رياضي من أكثر من 113 دولة ومنطقة للمشاركة في 18 نشاطًا رياضيًا. ولا تقتصر أهمية هذا الحدث على النشاط الرياضي للشباب في جميع أنحاء العالم فحسب، بل تمتد أيضًا لتمثل منصة فعالة للتبادل الثقافي.

رعاية الشباب

أعرب الرئيس شي عن اهتمامه بالشباب في مناسبات عديدة، ويؤمن بأنهم "مستقبل أمتنا والعالم".

كما قال الرئيس في حفل أُقيم في الذكرى المئوية لرابطة الشبيبة الشيوعية الصينية في عام 2022 "ننتهج في الحزب والدولة سياسة تستهدف توفير أعلى درجات الحماية للشباب، فهم يحملون أسمى آمالنا. إنهم يشبهون الأشجار الصغيرة التي تزدهر في الأرض وستنمو في النهاية لتصبح أشجارًا شاهقة لتوفير المأوى للمحتاجين".

وعند اجتماعه مع المسؤولين على مستوى المقاطعات الصينية في عام 2015، نصح الشباب بالابتعاد عن السهر أو التعرض للتوتر الشديد في العمل.

شي هو الرئيس الصديق الذي يلهم كثيرًا من الشباب بكلماته.

وقد صرّح كذلك في كلمة ألقاها في تجمع للاحتفال بالذكرى المئوية لحركة الرابع من مايو والذي أقيم في مايو 2019 قائلًا "يجب أن نثقف الشباب ونرشدهم ليتعرفوا على العالم جيدًا، ويفهموا الظروف الوطنية العامة، ويدركوا التوجه العصري".

كما أوضح في نهاية خطابه "أيها الأصدقاء الشباب، لا تقيدوا روحكم الشابة واجعلوها تنطلق أكثر وتساهم في التضحية من أجل البلد والشعب والأمة الصينية والإنسانية".

تسريع وتيرة إعداد قوة رياضية رائدة

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، أولت الصين أهمية كبيرة لقضايا الرياضة.

وقد تعهدت بأن تصبح قوة رياضية رائدة بحلول عام 2050، وذلك فقًا لما ورد في مخطط رسمي صدر في سبتمبر 2019.

وفي معرض إشارته إلى دور صحة البشر في التنمية الاجتماعية والازدهار الوطني، شدد شي على أن الرياضة وسيلة مهمة لتحسين صحة البشر وتحقيق تطلعاتهم في حياة أفضل وتعزيز التطور البشري الشامل.

كان النجاح الذي حدث في شهري فبراير ومارس لعام 2022 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية في بكين 2022 مثالًا على مظاهرات حية استهدفت تحقيق الصين هدفها المتمثل في إشراك 300 مليون شخص في أنشطة الجليد والثلج وزيادة مشاعر الرضا لدى الناس بشكل ملحوظ.

وفي تشنغدو، ستكون الأماكن الرياضية للألعاب مناسبة للجمهور أيضًا. ونظرًا لسعي المدينة الحثيث لتطوير نفسها كي تصبح مدينة مشهورة عالميًا بالأحداث الرياضية، تم بناء وتجديد الكثير من الأماكن الرياضية مؤخرًا، ما يتيح للمقيمين الاستمتاع بالرياضة مجانًا أو برسوم منخفضة.

تعزيز فرص التعلم الحضاري المتبادل

وفقًا لتقارير صحفية تخص مؤتمر الاستعدادات للحدث في أبريل، ستساهم جامعة تشنغدو في تنمية الصداقة بين الرياضيين الشباب وطلاب الجامعات من الداخل والخارج، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الناس وبين الحضارات، ودعم عملية إعداد مجتمع يهتم بالمصير المشترك للبشرية.

إن مفهوم المجتمع المهتم بالمستقبل المشترك للبشرية الذي اقترحه وشرحه شي في عام 2017 في قصر الأمم بجنيف، سويسرا، هو الرد والحل العملي الذي قدمته الصين في مواجهة تحديات العالم ومشكلاته.

وقد لاقت رؤية شي قبولًا واسع النطاق في جميع أنحاء العالم نظرًا لاستجابة المجتمع الدولي لأزمة الصحة العامة غير المسبوقة، وذلك في أثناء سعي الرئيس لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة.

يهتم نموذج جامعة تشنغدو أيضًا بمبادرة الحضارة العالمية، تلك المبادرة العامة الرئيسية التي اقترحها الرئيس في مارس من هذا العام.

وأوضح الرئيس قائلًا: "يجب على البلدان الالتزام بمبادئ المساواة والتعلم المتبادل والحوار والشمولية بين الحضارات، وتجنب إثارة نقاط الاختلاف والصراعات والأفكار التي تحرض على مفاهيم الاستعلاء الأممي، وأن يحل محلها التبادل الثقافي والتعلم المشترك والشمولية".

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