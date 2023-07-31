شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تم التعهد بالتضامن أثناء استضافة شي جين بينغ لقادة أجانب خلال الألعاب الجامعية بتشنغدو.ب

كين, 31 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- انطلقت دورة الألعاب الجامعية بتشنغدو رسميًا مساء يوم الجمعة في عاصمة مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، والمعروفة باسم وطن الباندا العملاقة وإحدى أكثر المدن الصينية حيويةً.

قبل حفل افتتاح الدورة الـ 31 من الدورة الصيفية للألعاب الجامعية العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، انخرط الرئيس الصيني شي جين بينغ نفسه في سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع قادة أجانب مرموقين الذين حضروا الحفل خلال اليومين الماضيين.

رغم الجدول الدبلوماسي المكثف، أبرز شي جين بينغ أهمية التضامن والتعاون وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وهي ثلاث رسائل رئيسية مشتركة مع قادة إندونيسيا وغيانا وجورجيا وموريتانيا وبوروندي الذين يزورون الصين.

التضامن

قال شي جين بينغ في نخب في مأدبة استقبال ظهر يوم الجمعة، إن الألعاب الجامعية، منذ بدايتها، كانت دائمًا "احتفالًا بالشباب والتضامن والصداقة".

وحث: "علينا تعزيز التضامن من خلال الرياضة، وبناء طاقة إيجابية عبر المجتمع الدولي، والتكاتف لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء والإرهاب، وتشكيل مستقبل أفضل من خلال التعاون".

كما كان التضامن والوحدة والتآزر أحد الموضوعات الساخنة خلال اجتماعات منفصلة للرئيس الصيني مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس غيانا عرفان علي، ورئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي.

وخلال الاجتماع مع الزعيم البوروندي، على سبيل المثال، شدد شي على أهمية التضامن بين الصين وأفريقيا في حماية المصالح المشتركة للدول النامية والإنصاف والعدالة الدوليين.

التعاون

خلال اجتماعات القادة، اتفقت الصين والدول الخمس على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والبنية التحتية والتبادلات الشعبية.

وفي اجتماع مع شي يوم الخميس، قال ويدودو إن إندونيسيا مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع الصين في مجالات تشمل الاستثمار ومصايد الأسماك البحرية والأمن الغذائي والرعاية الصحية. وشهد القادة توقيع وثائق التعاون الثنائي عقب الاجتماع.

ستصدر الصين وجورجيا بياناً مشتركاً وتعلنان إقامة شراكة استراتيجية خلال زيارة جاريباشفيلي التاريخية. وأشاد شي بالإنجازات الملحوظة في التعاون في مختلف المجالات بين البلدين على مدى الـ 31 عاما الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، في حين قال رئيس الوزراء الجورجي إن الارتقاء بالعلاقات الثنائية سيجلب المزيد من الفرص لبلاده.

كما وقعت الصين وموريتانيا يوم الجمعة، خطة تعاون بشأن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات الثنائية.

مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية

تم التأكيد مرارًا وتكرارًا على مصطلح بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية خلال اجتماعات القادة، حيث أعربت إندونيسيا وغيانا وجورجيا وموريتانيا وبوروندي أيضًا عن دعمها للمبادرات التي اقترحتها الصين.

قال الغزواني خلال لقائه مع شي بعد ظهر الجمعة، إن موريتانيا تدعم مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، قائلا إن هذه المبادرات تتماشى مع الأعراف التي تحكم العلاقات الدولية التي تحترم استقلال الدول وسيادتها والتبادلات بين الحضارات المختلفة.

وشدد شي في خطابه في مأدبة الترحيب على أهمية تعميق التبادلات والتعلم المتبادل لتعزيز الانسجام دون التوحيد بروح الشمولية ورؤية الثقافات المختلفة بموقف من التقدير المتبادل والتعلم المتبادل.

وقال شي: "يجب أن تكون الألعاب الجامعية بتشنغدو فرصة لنا للدفاع عن القيم المشتركة للإنسانية وكتابة فصل جديد في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية".

في مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، قال علي، رئيس غيانا، إن الألعاب تتجاوز المنافسات بين الرياضيين الشباب.

وقال: "يمكنهم تبادل الخبرات، ويمكنهم تبادل الثقافة، [و] يمكنهم مشاركة من هم في مهمة بناء أسرة أقوى من الإنسانية".

https://news.cgtn.com/news/2023-07-28/Solidarity-vowed-as-Xi-hosts-foreign-leaders-amid-Chengdu-Universiade-1lOv1Am1aWQ/index.html

CGTN SOURCE