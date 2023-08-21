بكين، 21 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- كمدرس لغة الماندرين كان سانيل نتولي طالبًا في معهد كونفوشيوس بجامعة Durban للتكنولوجيا في جنوب إفريقيا، وهو أحد المشاركين والمستفيدين من التبادل الثقافي والتعاون بين الصين وجنوب إفريقيا.

درس لغة الماندرين في المعهد منذ عام 2018، وكان قد ذهب إلى الصين لدراسة لمدة عام واحد في عام 2019، حيث شهد تطور الصين. سمح له اهتمامه القوي وتعلمه المستمر بتقديم تعليم لغة الماندرين للسكان المحليين في جنوب إفريقيا.

Sanele Ntuli (2nd R), a mandarin teacher at the Confucius Institute at Durban University of Technology, poses for a photo with faculty and students with a calligraphic work showing "China-South Africa Friendship" in Durban, South Africa, August 18, 2023. /Xinhua

في الآونة الأخيرة، كتب 50 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في المعهد خطابًا إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يشكرونه فيه ويشكرون الحكومة الصينية كذلك على توفير الفرص للشباب الأفارقة لتعلم اللغة الصينية وتحقيق أحلامهم.

كانت فكرة نتولي في الأصل هي الكتابة إلى الرئيس شي لإخباره عن تطور وإنجازات المعهد. وقال لمجموعة China Media: "ستكون لحظة مُرضية إذا رد علينا الرئيس شي وقام بزيارتنا".

لحسن الحظ تحقق حلمه. في 18 غشت/آب، رد شي على الرسالة، وشجعهم على تعلم اللغة الصينية جيدًا والمساهمة في دفع الصداقة بين الصين وجنوب إفريقيا وتعزيز التعاون الودي بين البلدين.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الصيني قمة البريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرج، وهي أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، ويقوم بزيارة دولة للبلاد في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 غشت/آب.

التبادل الثقافي بين الصين وجنوب إفريقيا

شهد شي خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا في مارس/آذار 2013، توقيع اتفاقية بشأن التأسيس المشترك لمعهد كونفوشيوس في جامعة ديربان Durban للتكنولوجيا بين الصين وجنوب إفريقيا. قام المعهد منذ ذلك الحين بتدريب ما يقرب من 10000 طالب.

وأشاد شي، في رسالته، بالصداقة الخاصة والودية والأخوية بين الصين وجنوب إفريقيا. كتب الرئيس الصيني أن تعلم وفهم لغة وثقافة الدولتين يسهم في تسهيل التفاهم المتبادل وتنمية الصداقة الدائمة بين شعبي البلدين.

قال شي، نرحب بالمدرسين والطلاب لزيارة الصين أكثر، وليكونوا فهم أعمق للصين، وليشاركوا رؤية حقيقية ومتعددة الأبعاد وبانورامية للصين مع المزيد من الأصدقاء، والسعي ليكونوا مبعوثين لتوريث وتنمية الصداقة بين البلدين والمساهمة في تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين وأفريقيا وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

يوجد حاليًا ستة معاهد كونفوشيوس وثلاثة فصول دراسية كونفوشيوس مستقلة في جنوب إفريقيا. أقامت أكثر من 10 جامعات في الصين شراكات مع جامعات في جنوب إفريقيا.

في عام 2015، أخذت جنوب إفريقيا زمام المبادرة في دمج تدريس اللغة الصينية في نظام التعليم الوطني بين الدول الأفريقية.

أهمية زيارة شي القادمة

يصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجنوب إفريقيا.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني سيتبادل وجهات النظر مع سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، حول العلاقات الثنائية ويرسم مخططًا لنمو العلاقات الثنائية، مما يضخ زخمًا قويًا في بناء مجتمع رفيع المستوى بين الصين وجنوب إفريقيا ذي مستقبل مشترك.

وفي إشارة إلى أن جنوب إفريقيا هي الشريك الاستراتيجي الشامل للصين وكانت أول دولة أفريقية تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق، قال المتحدث إن العلاقات الثنائية حققت قفزات في التطور ووصلت إلى ما هو أبعد من النطاق الثنائي وتحمل أهمية عالمية متزايدة.

وأضاف أنه بغض النظر عن كيفية تغير المشهد الدولي، فإن الصين لن تغير التزامها بتعميق الصداقة وتعزيز التضامن والتعاون مع جنوب إفريقيا.

https://news.cgtn.com/news/2023-08-20/Youth-exchanges-reflect-success-of-China-South-Africa-friendship-1mqbhdDWccE/index.html

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2189709/CGTN_SaneleNtuli.jpg

للتواصل: جيانغ سيمين، هاتف رقم: 3286-2655-188-86+، بريد إلكتروني: [email protected]

CGTN SOURCE