شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): BRICS ترحب بأعضاء جدد: ماذا يعني ذلك للعالم؟

بكين, 25 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- اتفق قادة BRICS يوم الخميس على دعوة ست دول، وهي الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لينضموا إلى المجموعة.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي خلال قمة BRICS الخامسة عشرة، حضره الرئيس الصيني Xi Jinping وغيره من قادة BRICS بما في ذلك رئيس جنوب إفريقيا Cyril Ramaphosa والرئيس البرازيلي Luiz Inacio Lula da Silva ورئيس الوزراء الهندي Narendra Modi. شارك الرئيس الروسي Vladimir Putin بشكل افتراضي.

ستدخل عضوية الدول الست حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، دعا الرئيس الصيني أعضاء BRICS إلى العمل معًا لكتابة فصل جديد من التضامن والتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية من أجل التنمية.

حيوية جديدة، زخم جديد

في المؤتمر الصحفي، قدم قادة BRICS الخمسة تهانيهم لهذه الدول الست وأعربوا عن ثقتهم في التنمية المستقبلية للكتلة.

وقال الرئيس Xi: "إن توسع BRICS تاريخي ونقطة انطلاق جديدة لتعاون BRICS".

وأشاد بالتوسع، قائلًا إنه سيضخ حيوية جديدة في آلية تعاون BRICS وسيزيد من تعزيز قوى السلام والتنمية في العالم.

وقال Xi إنه يعتقد أنه طالما اجتمعت دول BRICS، يمكن تحقيق الكثير من خلال تعاون BRICS، وينتظر مستقبل واعد الدول الأعضاء.

وبالإشارة إلى أن دول BRICS قد توصلت إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية لعملية توسيع BRICS، قال Ramaphosa، الذي ترأس المؤتمر الصحفي، للصحفيين: "نحن نقدر مصالح الدول الأخرى في بناء شراكة BRICS".

وأضاف أنه من خلال القمة، بدأت BRICS فصلًا جديدًا في جهودها لتحقيق عالم عادل وشامل ومزدهر.

وأشار Lula إلى أن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام إلى BRICS أظهر مدى أهمية سعيها لإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.

وفي معرض إظهار الدعم الكامل لتوسيع BRICS، قال Modi: "لطالما اعتقدت الهند أن إضافة أعضاء جدد سيعزز BRICS كمنظمة، وسيعطي جهودنا المشتركة زخمًا جديدًا".

وأضاف أن توسع BRICS "سيعزز أيضًا إيمان العديد من البلدان بالنظام العالمي متعدد الأقطاب".

من ناحية أخرى، تعهد Putin بإقامة تفاعل عملي مع الأعضاء الجدد ومواصلة العمل على توسيع نفوذ الجمعية في العالم.

لماذا ترغب الدول في الانضمام إلى BRICS ؟

وفقًا للرئيس Ramaphosa، أعربت أكثر من 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى BRICS، وطلبت 22 دولة قبولها رسميًا.

تصريحات الرئيس الصيني في المؤتمر الصحفي ألقت الضوء على لماذا أصبح الانضمام إلى مجموعة BRICS هدفًا جذابًا لدول العالم النامي.

وقال Xi إن "التوسع يعكس عزم دول BRICS على الاتحاد والتعاون مع الدول النامية الأخرى، ويلبي توقعات المجتمع الدولي، ويخدم المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية".

على الرغم من الاضطرابات في المشهد الدولي، حققت BRICS، التي تغطي أكثر من 40 في المائة من سكان العالم وتمثل ربع الاقتصاد العالمي، إنجازات ملحوظة في التعاون، مما ساعد على تعزيز التنمية المشتركة والتصدي للتحديات العالمية، بما في ذلك الفجوة الاقتصادية الآخذة في الاتساع بين الشمال والجنوب، وتغير المناخ والحوكمة الرقمية.

يقدم بنك التنمية الجديد (NDB) الذي أسسته مجموعة BRICS، ومقره في شنغهاي، لمحة عن جهود المجموعة لمعالجة تحديات البنية التحتية والتنمية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع تعزيز خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وباعتباره أول مؤسسة مالية عالمية متعددة الأطراف أنشأتها البلدان النامية بالكامل، وافق بنك التنمية الوطني على 98 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 33.2 مليار دولار، مما يوفر ضمانًا قويًا لبناء البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والمساهمة في النمو العالمي.

كما عمّق بنك التنمية الجديد (NDB) أوراق اعتماده الخضراء والمستدامة، حيث أن حوالي 40 في المائة من مشاريع البنك تركز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

في المجال الرقمي، قد وضعت المجموعة إطار شراكة BRICS للاقتصاد الرقمي، مع التركيز على القواسم المشتركة وأوجه التكامل بين أعضاء BRICS في الاقتصاد الرقمي.

الصين مستثمر رئيسي وشريك تجاري في مجموعة BRICS. أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين وصادراتها مع أعضاء BRICS الآخرين توسعت بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي وبلغت 2.38 تريليون يوان (حوالي 330.62 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

https://news.cgtn.com/news/2023-08-24/BRICS-announces-new-members-1mwR9byHOp2/index.html

CGTN SOURCE