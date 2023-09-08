شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الرؤية الصينية الأفريقية تستكشف الطريق نحو التعاون المستدام

دار السلام، تنزانيا، 8 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- حدث خاص بعنوان "الرؤية الصينية الأفريقية: نحو مستقبل مستدام " في جامعة دار السلام في تنزانيا للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.

جمع الحدث أكثر من 200 مشارك، من بينهم دبلوماسيون ورجال أعمال وأكاديميون وصانعو سياسات، من الصين وأفريقيا لاستكشاف سبل تعزيز الشراكات المستدامة للمستقبل.

على مدى العقد الماضي، توسع نطاق التعاون بين الصين وأفريقيا باستمرار في إطار مبادرة الحزام والطريق. وفقًا لنائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، تعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث تتباهى بتدفق استثمار مباشر يزيد عن 30 مليار دولار.

قال سفير الصين في تنزانيا في هذا الحدث إن التجارة الثنائية بين الصين وتنزانيا ارتفعت إلى 8.31 مليار دولار في عام 2022، مسجلاً نموًا بمقدار 3.5 أضعاف عما كانت عليه قبل عقد من الزمان.

قال موسى زونغو، نائب رئيس برلمان تنزانيا، مستشهداً بالمثل الأفريقي: "إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة، فاذهب بمفردك، وإذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا، فاذهب معًا". وقال إن مبادرة الحزام والطريق تمثل فرصة لدول شرق إفريقيا للحصول على التمويل والدعم المادي لمشاريع البنية التحتية. وأشار أيضًا إلى أن تطوير البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق يتماشى مع استراتيجية التنمية لجماعة شرق إفريقيا، مما يجعلها حافزًا للتكامل الاقتصادي.

على مدى العقد الماضي، شارك عدد من الشركات الصينية المملوكة للدولة والخاصة في مشاريع تطوير البنية التحتية في العديد من البلدان الأفريقية، وبناء الطرق والسكك الحديدية والجسور والمطارات.

جانسون هوانغ، رئيس المجموعة السادسة الدولية، حديقة سينوتان الصناعية، الذي وصل إلى تنزانيا قبل عقدين، هو واحد منهم. من خلال مساعيه في قطاعي البناء والعقارات، قام هوانغ ببناء المباني وساعد في تشكيل المجتمعات والصناعات في تنزانيا.

علاوة على ذلك، يقف إرنست مكونغو، منسق مشروع فول الصويا للأمانة الإقليمية لجامعة الصين الزراعية - موروغورو، في طليعة التعاون بين الصين وأفريقيا في التكنولوجيا الزراعية. وقد مكن المشروع من اعتماد تقنيات زراعية متقدمة في زراعة الذرة وفول الصويا.

مع احتفال الصين وأفريقيا بعقد من الشراكة في إطار مبادرة الحزام والطريق، يصبح من الواضح أن الاستدامة تعتمد على تبادلات أوسع وأكثر شمولاً.

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