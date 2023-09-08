شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف تتقاسم الصين مكاسب التنمية مع العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق

بكين, 8 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- لقد مرت عشر سنوات منذ أن اقترحت الصين مبادرة الحزام والطريق، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز تنمية الدول المشاركة والنمو الاقتصادي العالمي من خلال التعاون والاتصال.

وللاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق والتخطيط لتعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق مع جميع الشركاء، قررت الصين عقد منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق، في إشارة إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، في عام 2013 لبناء شبكات التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وما وراء طرق التجارة القديمة لطريق الحرير.

وقد أثبت عقد من الممارسة أنها أصبحت منفعة عامة عالمية مهمة، وأن الصين تتقاسم مكاسبها التنموية مع البلدان والعالم ككل سعياً إلى تحقيق الرخاء.

"رسالة حسن النية"

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وقعت الصين أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق مع 152 دولة و32 منظمة دولية، بما يغطي 83 بالمئة من الدول التي أقامت الصين معها علاقات دبلوماسية، وفقا لما ذكرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المخطط الاقتصادي الوطني للصين.

وقد أثبتت الأرقام أن التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق حقق فوائد ملموسة لكل من الصين والدول المشاركة.

ميناء جوادار في باكستان، الذي كان مشروعًا متوقفًا منذ فترة طويلة، في طريقه إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للتواصل يستفيد منه باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى بعد أن استحوذت الشركات الصينية عليه.

وقد تم تشييده كمنطقة تطوير رئيسية للمشروع الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق وهو الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وقد تعامل الميناء مع أكثر من 600 ألف طن من البضائع على مدار الـ 14 شهرًا الماضية. تمت تسوية أكثر من 30 شركة تتعلق بالمستودعات الخارجية، ومعالجة مصايد الأسماك، ومعالجة زيوت الطعام، وتصنيع الأثاث، وتجميع المركبات الكهربائية، والتجارة والخدمات اللوجستية في المرحلة الأولى من المنطقة الحرة لميناء جوادار Gwadar.

وقال أدير كافينس، الباحث الكيني في العلاقات الدولية: "إن مبادرة الحزام والطريق... هي رسالة حسن نية من الصين إلى الدول النامية الأخرى. الاقتصادات الناشئة تسمح لها بالتعلم من الصين واغتنام الفرص التي يتيحها تقاسم الصين لفوائد التنمية".

"تغيير قواعد اللعبة" على الساحة العالمية

وكانت مبادرة الحزام والطريق، التي تشكلت كمنصة جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي، بمثابة قوة دافعة قوية لتسهيل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الارتباطية عبر الإقليمية وتعزيز تقدم الاقتصاد الجديد.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه في إطار 3000 مشروع تعاون في مبادرة الحزام والطريق، تم خلق حوالي 420 ألف وظيفة، مما أدى إلى انتشال ما يقرب من 40 مليون شخص من الفقر.

وفقا للبنك الدولي، من المتوقع بحلول عام 2030، أن تعمل البنية التحتية للنقل في إطار مبادرة الحزام والطريق، إذا تم تنفيذها بالكامل، على زيادة الدخل الحقيقي العالمي بنسبة تتراوح بين 0.7 و2.9%، وانتشال 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المعتدل.

كما أصبح ربط البنية التحتية بين المناطق والقارات أكثر سهولة من خلال التعاون في إطار الحزام والطريق.

وقد وصل خط السكك الحديدية السريع بين الصين وأوروبا إلى 211 مدينة في 25 دولة أوروبية، كما ربط الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد المناطق الوسطى والغربية في الصين بأكثر من 300 ميناء في أكثر من 100 دولة.

وفي الوقت نفسه، عمل شركاء مبادرة الحزام والطريق بنشاط لتنفيذ التعاون الدولي في المجالات الناشئة، مثل الاقتصاد الرقمي. لقد أصبح طريق الحرير الرقمي، كجزء من مبادرة الحزام والطريق، جسراً رقمياً يسهل نوعاً جديداً من العولمة.

"في السنوات العشر الماضية، كانت مبادرة الحزام والطريق مغيرة لقواعد اللعبة على الساحة العالمية، حيث جلبت المزيد من التعددية في العالم أكثر من ذي قبل، كما خلقت ظروفًا أفضل للدول التي تسير في اتجاه هذه المبادرة،" كما قال بوريس تابيك، الرئيس السابق لصربيا، لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN).

https://news.cgtn.com/news/2023-09-07/How-China-shares-development-dividend-with-world-through-BRI--1mPdMMoSENO/index.html

CGTN SOURCE