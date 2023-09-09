شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): التكامل الاقتصادي الإقليمي يعزز الازدهار المشترك بين الصين وASEAN

بكين، 9 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تحت عنوان "مشكلات ASEAN: مركز النمو" اختتمت القمة الثالثة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) يوم الجمعة في مدينة جاكرتا بجمهورية إندونيسيا، بسلسلة من النتائج الإيجابية.

وصرح الأمين العام لرابطة أمم دول جنوب شرق آسيا ASEAN السيد Kao Kim Hourn يوم الخميس إن تعميق أواصر التعاون بين رابطة ASEAN والصين سيفيد الشعوب من كلا الجانبين.

التكامل الاقتصادي الإقليمي

دعا السيد Li Qiang، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، في كلمته أمام القمة السادسة والعشرين المنعقدة بين الصين ورابطة ASEAN يوم الأربعاء المنصرم جمهورية الصين الشعبية ودول رابطة ASEAN على تعزيز سبل التواصل وتعميق أواصر التعاون فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الصناعية، وكذلك السعي لاستكمال مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين دول ASEAN والصين (ACFTA) 3.0 في عام 2024 مع دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل مطرد وثابت.

وقد أشار Li Qiang خلال فاعليات القمة السادسة والعشرين ASEAN Plus Three إلى أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) دخلت حيز التنفيذ الكامل في شهر يونيو المنصرم من العام الجاري، الأمر الذي أتاح العديد من الفرص الجديدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف "نحن بحاجة إلى زيادة إبراز إمكانات الاتفاقية، وتعزيز التدفق المنظم والحر للعوامل الاقتصادية، وكذلك توسيع وتحسين تجارتنا واستثماراتنا. ونحن بحاجة أيضًا إلى تعزيز شراكتنا الاقتصادية الشاملة ذات المنفعة المتبادلة والجودة العالية، والتحرك نحو سوق إقليمية متكاملة أكثر انفتاحًا وحيوية".

دعت جمهورية الصين الشعبية لتسريع وتيرة المباحثات التي تتعلق بمنطقة التجارة الحرة بين رابطة ASEAN والصين 3.0، وتسعى جاهدة لاختتام هذه المباحثات بحلول عام 2024، وذلك وفقًا لقائمة مبادرات التعاون الصينية لمؤتمرات القمة المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN.

وصرح السيد Shi Zhongjun، الأمين العام لمركز تعاون الصين ودول ASEAN، أن الإصدار 3.0 من اتفاقية التجارة الحرة FTA بين الصين ودول ASEAN سيجلب العديد من الفوائد الملموسة للسكان المحليين، مضيفًا أن السياسات الأحادية وسياسات الحماية التجارية التي تتبعها بعض البلدان خارج المنطقة كان لها أثر معين على أواصر التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أواصر التعاون بين جمهورية الصين الشعبية ودول ASEAN.

التعاون مع منتدى الحزام والطريق

أصدرت مبادرة الحزام والطريق (BRI) ورؤية رابطة دول ASEAN بيان مشترك خلال القمة السادسة والعشرين المنعقدة بين الصين ورابطة ASEAN حول التعاون متبادل المنفعة فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال Li يوم الأربعاء إن الصين ترحب بالمشاركة النشطة لدول ASEAN في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي.

وفي إطار التعاون مع BRI، عززت الصين ورابطة دول ASEAN أواصر التعاون في مجال البنية التحتية والتعاون الإقليمي.

وفي هذا الصدد، شهد خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس منذ بداية تشغيله في ديسمبر 2021 قيام ما يقرب من 20.09 مليون رحلة ركاب حتى 16 أبريل من العام الحالي، حيث تعامل القسم المعنى بخدمات السكك الحديدية داخل الصين مع 17.09 مليون رحلة ركاب، بينما تعامل القسم المعنى بخدمات السكك الحديدية خارج الصين مع ثلاثة ملايين رحلة، وذلك وفقا لبيانات شركة السكك الحديدية الصينية.

وقد أصبحت منطقة سيهانوكفيل الاقتصادية الخاصة، والتي تعتبر أحد المشروعات الرائدة التي تقع ضمن مبادرة الحزام والطريق في كمبوديا، أكبر منطقة صناعية في دولة جنوب شرق آسيا، حيث تستوعب ما يصل إلى 175 مصنعا حتى الآن.

نتائج التعاون المثمر

تم خلال قمة الصين ورابطة دول ASEAN اعتماد العديد من الوثائق الختامية، بما في ذلك بيان مشترك بشأن تعميق التعاون الزراعي بين الصين ورابطة دول ASEAN، وخطة عمل بشأن التنمية الزراعية الخضراء بين الصين و ASEAN (2023-2027)، ومبادرة بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك مبادرة بشأن التنفيذ المشترك لبرنامج تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي بين الصين وASEAN.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أن حجم التجارة المتداولة بين الصين ودول رابطة ASEAN بلغ 975.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة تقدر بنسبة 11.2% على أساس سنوي وبنسبة ارتفاع 120% عن عام 2013.

وقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي ثنائي الاتجاه بين الصين ودول الرابطة اعتبارًا من نهاية شهر يوليو المنصرم ما يقرب من 380 مليار دولار، وأنشأت الصين أكثر من 6500 شركة ذات استثمار مباشر في دول ASEAN.

وأصبحت دول رابطة ASEAN في العقد الماضي أكبر شريك تجاري لجمهورية الصين الشعبية في عام 2020، متجاوزة بذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السيد Djauhari Oratmangun، السفير الإندونيسي لدى جمهورية الصين الشعبية أنه "بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن التجارة الثنائية بين دول ASEAN والصين ستزداد لثلاثة أضعافها في السنوات العشرين المقبلة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار".

https://news.cgtn.com/news/2023-09-08/Regional-economic-integration-promotes-China-ASEAN-common-prosperity--1mW7i3aFKlW/index.html

CGTN SOURCE