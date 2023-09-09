شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): إعادة تنشيط شمال شرق الصين من خلال الابتكارات التكنولوجية

بكين، 9 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- خلال جولة تفقدية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ في شمال شرق الصين في أغسطس من العام الماضي صرح قائلًا "نحن واثقين من قدرتنا على إحداث إعادة تنشيط شاملة لمنطقة شمال شرق الصين ونتوقع تحقق ذلك في هذه الحقبة الجديدة".

منذ انعقاد المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني (CPC)، قام الرئيس شي بعدة زيارات لشمال شرق الصين واستضاف العديد من الندوات لمناقشة إعادة التنشيط الشاملة للمنطقة، الأمر الذي يؤكد على الاهتمام الشديد الذي يولِيه الرئيس الصيني بالمنطقة.

وبالفعل قفزت منطقة شرق الصين التي تضمّ مقاطعات لياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ، قفزات كبيرة في إطار عملية التنشيط الاقتصادي، وقد أكد هذا الإنجاز الرئيس شي يوم الجمعة خلال جولة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ. كما شدّد أيضًا على الحاجة إلى المزيد من التقدم في مجال الابتكار التكنولوجي، الأمر الذي سيفتح الباب لتعزيز الصناعات المهمة في المنطقة.

وقال الرئيس شي أنه نظرًا لوجود قاعدة صناعية قائمة بالمنطقة، سيعمل هذا حتمًا على تعزيز تطوير الصناعات المتقدمة بجودة عالية وتسريع عملية تطوير الصناعات التقليدية واستغلال القوة المعززة للابتكار التكنولوجي، الأمر الذي سينعكس بدوره عل التحسين المستمرّ للبنية الاقتصادية والصناعية.

تتمتّع المنطقة بمجموعة من الصناعات الاستراتيجية التي تتزايد أهميتها لصالح كل من الاقتصاد والأمن الوطني. فهي تفتح الباب على مصراعيه للتطوير وتضمّ إمكانات مذهلة وتُساهم بفاعلية في تسريع خطوات إنشاء نظام بيئي صناعي معاصر.

وتُبشر الحصة المتزايدة من الصناعات التكنولوجية الفائقة ضمن الإطار الاقتصادي الداخلي للمنطقة بمستقبل واعد للانتعاش بالمنطقة. ففي النصف الأول من هذا العام، ازداد ناتج القيمة المضافة لتصنيع التكنولوجيا الفائقة في القطاع الصناعي بمقاطعة هيلونغجيانغ بمعدّل 18 بالمائة سنويًا، متجاوزًا بذلك المتوسط الوطني بمقدار 16.3 نقطة مئوية. في الوقت ذاته، شهد ناتج القيمة المضافة في قطاع صناعة الأدوية نموًا بنسبة 15.7 بالمائة سنويًا، بينما سجّل قطاع صناعة الطيران والمعدات زيادة ملحوظة بنسبة 24.2 بالمائة.

وتُشير هذه القفزات إلى دخول التحول الصناعي مرحلة النمو المتسارع مع القدرة على إيجاد العديد من المحفزات الجديدة للتقدم. في الوقت ذاته، يُبشّر بدء هذا العدد الهائل من المشاريع الجديدة في المقاطعات الثلاث باستجابة إيجابية لتوسّع الحكومة في الوصول إلى الأسواق، الأمر الذي يتوافق مع تصريحات شي يوم الجمعة.

وأوضح شي قائلًا "يتعين علينا التنسيق بطريقة أفضل بين قطاعات التجارة والاستثمار والنقل وبناء المنصات، والتقدّم بجرأة وريادة في جوانب مثل الوصول إلى الأسواق، وحركة عوامل الإنتاج، والانفتاح المؤسسي، وخلق نمط جديد شامل من الانفتاح على العالم الخارجي".

في شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، أُطلق أكثر من 730 مشروعا بقيمة تتجاوز 100 مليون يوان (13.6 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من هذا العام، مما يُشير إلى زيادة سنوية بنسبة 14.5 بالمائة. والجدير بالذكر أن الشركات العالمية والمحلية العملاقة مثل BMW وEVE Energy كثّفت تواجدها في المدينة الصناعية، حيث ركزت على قطاع السيارات الكهربائية ووسعت استثماراتها. فقد بلغ إجمالي استثمارات هذه الشركات عشرات المليارات من اليوان.

وفي جيلين، تتسارع أيضًا وتيرة تقدم إنشاء العديد من "المشاريع الضخمة" التي تركز على الطاقة الجديدة والإصلاح البيئي. ففي الفترة من يناير إلى يوليو، اجتذبت المقاطعة 233 مشروعا بقيمة تتجاوز مليار يوان، ما يمثل نموًا في الاستثمار بنسبة 23.7 بالمئة.

كما تشتهر منطقة شمال شرق الصين بكونها مركزًا زراعيًا في الصين، حيث قال شي إنها يجب أن تكون المورد الأساسي لتأمين الأمن الغذائي للبلاد.

وقال إننا بحاجة إلى أن نولي أهمية أكبر لتطوير التكنولوجيا الزراعية بينما نعمل في الوقت ذاته على تعزيز الزراعة المعتمدة على التكنولوجيا والزراعة الصديقة للبيئة والزراعة عالية الجودة والزراعة ذات العلامات التجارية.

وفي مقاطعة ليشو، التي زارها شي خلال جولاته، عُرض نموذج كامل لتطور المنطقة في مجال الزراعة القائمة على التكنولوجيا. ونظرًا لأن المقاطعة تقع في جيلين، التي تشكل قاعدة سلعية رئيسية للحبوب، فقد حولت المقاطعة الحراثة التقليدية إلى عملية تحافظ بالكامل على التربة السوداء، وهي أساس إنتاج الحبوب في المقاطعة. على مدى الثلاث سنوات الماضية، جرت مضاعفة مساحات الحرث في إطار "نموذج ليشو" إلى 3 ملايين ميكرون (200 ألف هكتار)، مما ساهم في إنتاج زراعي قدره 81.6 مليار وحدة جين (40 مليون طن) في جيلين في عام 2022، وهذا رقم قياسي.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-08/China-s-northeast-region-to-advance-revitalization-via-tech-innovation-1mVZp8F42jK/index.html

CGTN SOURCE