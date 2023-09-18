شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): رفع مستوى العلاقات بين الصين وزامبيا إلى شراكة استراتيجية شاملة

بكين، 18 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت الصين وزامبيا يوم الجمعة قرارهما برفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة بينهما، مع إشادة الجانبين بما يجمعهما من صداقة تقليدية عميقة.

وجاءت هذه الخطوة خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما للصين لمدة سبعة أيام بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وتأتي الأعمال التجارية في صدارة جدول الأعمال المقرر بين الزعيمين، حيث قام الزعيم الأفريقي بزيارة خمس شركات في أول يومين له، بما في ذلك محطة يانتيان الدولية للحاويات، وBYD، وهواوي، وTencent وZTE. وكان هيشيليما قد وصل إلى بكين يوم الخميس.

وخلال محادثات الزعيمين يوم الجمعة، قال شي إن الصين مستعدة للعمل مع زامبيا لتحويل الصداقة التقليدية العميقة إلى قوة دافعة قوية للتعاون المربح للجانبين في العصر الجديد والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

التعاون المربح لجميع الأطراف

يعد خط السكة الحديد بين تنزانيا وزامبيا، الذي يمر عبر غابات السافانا الشاسعة بين البلدين، رمزا للصداقة الحقيقية والمساعدة المخلصة من الشعب الصيني تجاه شعوب أفريقيا.

وبالعودة إلى حقبة الستينيات، فعندما رفضت العديد من الدول والمنظمات الدولية مد يد المساعدة، قدمت الصين قرضًا بدون فوائد بقيمة 988 مليون يوان لتمويل المشروع دون أن تضع أي شروط. وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت الصين كمية كبيرة من المعدات والمواد، بالإضافة إلى عدد من الخبراء لبناء وإدارة وصيانة السكك الحديدية وتدريب الفنيين المحليين.

ومن وقتها وإلى يومنا هذا، عمل الجانبان على توسيع علاقاتهما الاستثمارية والتجارية في العديد من القطاعات، حيث وصل حجم التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 6.73 مليار دولار في عام 2022، حسبما تظهر البيانات الرسمية.

وقال شي خلال اجتماعه مع هيشيليما إن الصين تأمل في بناء مسارات الحزام والطريق بشكل مشترك مع زامبيا وتوسيع حجم التعاون في إنشاء البنية التحتية والزراعة والتعدين والطاقة النظيفة سعيًا لتحقيق التنمية والتنشيط الاقتصادي بشكل مشترك في كلا البلدين.

وأضاف شي أن الصين تشجع على دخول المزيد من المنتجات الزامبية عالية الجودة إلى السوق الصينية وتدعم المزيد من الشركات الصينية في الاستثمار في زامبيا.

صوت بلدان الجنوب

صرّح هيشيليما يوم الجمعة بأن التنمية التي حققتها الصين أدت إلى تقدم بلدان الجنوب، وزيادة تمثيلها والتعبير عن نفسها في الشؤون الدولية، وعززت تطوير النظام الدولي في اتجاه أكثر عدلاً وعقلانية، موجهًا الشكر للصين على دعمها انضمام الاتحاد الأفريقي إلى عضوية مجموعة العشرين.

وقال الرئيس هيشيليما إن زامبيا تعتز بالصداقة التي أقامتها الأجيال السابقة من قادة البلدين.

وتعود الصداقة بين الصين وزامبيا إلى الحقبة التي دعمت فيها الصين بنشاط وفاعلية حركة التحرير الوطني في الجنوب الأفريقي. وفي 25 أكتوبر 1964، وهو اليوم الثاني لاستقلال زامبيا، أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية بينهما.

وخلال حديث الزعيمين، أكد شي على أن الصداقة التقليدية التي أقامتها الأجيال السابقة من القادة في البلدين صمدت أمام الاختبار المتمثل في التغير المستمر الذي طرأ على المشهد الدولي.

كما حث الرئيس الصيني البلدين على مواصلة ممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بقوة بمبدأ الإنصاف والعدالة على الصعيد الدولي، والسعي لتوسيع المجال في التعبير عن صوت الدول النامية، وحماية المصالح المشتركة للبلدين والدول النامية الأخرى.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-15/China-Zambia-announce-elevation-of-China-Zambia-ties-1n7CifQXzyM/index.html

CGTN SOURCE